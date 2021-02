Une forte majorité de Canadiens soutient l'action du gouvernement visant à obliger Google et Facebook à payer pour des contenus de nouvelles





82 % des Canadiens estiment qu'il est temps que le gouvernement fédéral agisse et oblige les géants du secteur des médias sociaux, Google et Facebook, à payer les éditeurs de nouvelles canadiens pour leur contenu, et à garantir des négociations équitables afin que les éditeurs obtiennent leur juste part des recettes publicitaires en ligne. De plus, selon le sondage, 70 % des Canadiens pensent aujourd'hui que Google et Facebook sont devenus trop puissants.

Ce constat découle d'un nouveau sondage réalisé par Léger Opinion pour Médias d'Info Canada.1

Le sondage révèle également que le soutien en faveur d'une action musclée s'étend à tous les partis politiques. Plus de 80 % des partisans des libéraux, des conservateurs, du NPD et du BQ estiment qu'il est temps que le gouvernement fédéral agisse.

Ce soutien massif à l'action est motivé par la crainte que l'industrie canadienne de l'information soit dans un état précaire. Selon le sondage, 62 % des Canadiens s'inquiètent de la disparition des éditeurs de presse canadiens. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont si inquiets, 73 % craignent de voir disparaître des informations nationales fiables, tandis que 63 % s'inquiètent de la disparition de nouvelles et d'informations fiables sur leur communauté.

Médias d'Info Canada a publié un rapport intitulé «Niveler les règles du jeu en matière de numérique» qui incite le gouvernement canadien à agir, en s'inspirant de la législation australienne. Ce type de législation permettrait aux éditeurs canadiens de se regrouper et de négocier collectivement avec Google et Facebook, et d'uniformiser les pénalités imposées aux géants du web en cas de non-respect.

Le sondage indique qu'une forte majorité estime qu'il est temps pour le gouvernement fédéral d'agir.

https://nivelerlesreglesdujeu.ca

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada. Nous représentons des centaines de titres de confiance dans les provinces et territoires canadiens. Médias d'Info Canada joue un rôle de groupe d'influence en matière de politiques publiques, et contribue à l'évolution continue de l'industrie des médias en faisant valoir les avantages des médias d'information toutes plateformes confondues. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

__________________

1 Le sondage a été réalisé par Léger Opinion entre le 22 et le 24 janvier. Le sondage en ligne a été réalisé auprès de 1 000 Canadiens et son taux de précision est de +/- 3,5 %, 19 fois sur 20.

