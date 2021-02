AXA Espagne choisit Akur8 pour transformer son processus de tarification





Akur8, une solution technologique d'Intelligence Artificielle, et AXA Espagne forment un partenariat pour contribuer à l'amélioration du processus de tarification d'AXA Espagne. Ce contrat marque le premier partenariat d'Akur8 en Espagne, l'un des marchés européens les plus compétitifs dans l'assurance, et la poursuite de l'expansion d'Akur8 en Europe, avec une présence dans 6 pays à date.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque et de la demande à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'intelligence artificielle transparente. Les principaux avantages incluent une réduction considérable des délais de modélisation, accélérant la mise sur le marché, et la réalisation de modèles plus prédictifs, tout en conservant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés.

AXA est l'un des principaux assureurs en Espagne, comptant plus de 3 millions d'assurés. Grâce à ce partenariat, AXA Espagne pourra significativement accélérer ses délais de mise sur le marché et offrir des prix plus ciblés et personnalisés à ses clients, tout en oeuvrant pour la transformation digitale du secteur.

« Akur8 est très heureux d'annoncer ce partenariat avec AXA Espagne et de leur fournir une solution parmi les plus innovantes du marché pour transformer en profondeur leur tarification tout en favorisant l'innovation dans ce un processus absolument clé. AXA Espagne fait figure de précurseur sur le marché espagnol pour offrir des prix toujours plus transparents et justes à leurs assurés », affirme Samuel Falmagne, PDG d'Akur8.

« Nouer un partenariat en Espagne est une étape majeure dans le développement d'Akur8 et renforce notre présence en Europe. 36 actuaires d'AXA Espagne utiliseront Akur8 sur les lignes d'assurance dommages, à la fois personnelles et commerciales et d'assurance santé, pour les canaux directs et indirects », déclare Brune de Linares, Directrice Commerciale d'Akur8.

« Notre partenariat avec Akur8 renforce notre engagement de proximité client, pour offrir la plus grande personnalisation possible à nos assurés, l'un des piliers de notre stratégie en Espagne. Il illustre également notre volonté de nous différencier à travers l'innovation et de favoriser la transformation digitale, en particulier en ces temps complexes », souligne Nuria Fernández, Directrice Offre Clients et Actuariat chez AXA Espagne.

« Akur8 apporte un gain de temps sur la modélisation, en nous permettant d'établir de nouveaux prix bien plus vite, diminuant ainsi nos délais de mise sur le marché tout en augmentant la productivité de nos équipes », avance Enrique Rodríguez, Directeur du Département Actuariat Individuel chez AXA Espagne.

A propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l'univers actuariel et l'apprentissage machine, en permettant une optimisation tarifaire axée sur la valeur à vie du client.

A propos d'AXA Espagne

AXA Espagne, entité du Groupe AXA, est l'un des principaux assureurs d'Espagne avec un volume de primes de 2,7Mds? en 2019, plus de 3 millions de clients et 7000 points de vente. La stratégie d'AXA Espagne repose sur une approche multicanale et se fonde sur deux piliers principaux, que sont la proximité avec ses clients et ses agences, et une personnalisation très forte.

