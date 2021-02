10 000 000$ pour la santé mentale!





- La Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal clôt sa deuxième campagne majeure de financement et amasse près de 10 M$ pour la santé mentale -

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le 31 décembre dernier, la campagne majeure de financement 2016-2020 « Donnez un peu, beaucoup, à la folie » de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (FIUSMM) prenait fin.

Surpassant l'objectif de 8 M$ fixé au départ, c'est avec près de 10 M$ que la FIUSMM poursuivra son soutien aux personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale, que ce soit en développant de nouveaux traitements ou en soutenant le rétablissement et la réintégration de la clientèle au sein de la communauté.

« Nous sommes fiers, émus et comblés par le résultat de cette deuxième campagne majeure de financement de l'histoire de notre Fondation », explique Martin Gagnon, président du conseil d'administration de la FIUSMM. « À la présidence d'honneur, M. Louis Vachon, M. Éric Martel et M. Yvon Charest ont formé un trio remarquable, conjointement avec le cabinet de campagne, le conseil d'administration et la directrice générale de la Fondation, Mme Carole Morin. Ce fut un grand honneur de travailler avec ces leaders d'exception. Leur collaboration, leur grande générosité et leur désir commun de faire avancer la cause ont largement contribué à ce succès. »

Les impacts de cette campagne sont déjà bien visibles pour de nombreux projets en santé mentale, tant au niveau des pratiques cliniques que de la recherche. Même si la campagne s'est officiellement terminée à la fin de 2020, plusieurs initiatives ont déjà vu le jour grâce à elle et auront des répercussions marquantes dans la communauté pour de nombreuses années à venir.

Les fonds amassés permettent concrètement à la FIUSMM de soutenir la détection et le traitement précoce des troubles mentaux sévères chez les adolescents et jeunes adultes. De plus, la FIUSMM continuera à aider le déploiement d'équipes mobiles, d'intervention et de suivi à domicile. Elle contribuera également au rétablissement et à la réintégration des personnes au sein de la communauté, notamment en offrant plus de services de première ligne grâce à la relocalisation et au réaménagement du centre de crise Émile-Nelligan.

Également, la FIUSMM maintiendra son soutien aux innovations des chercheurs du centre de recherche de l'IUSMM, entre autres par l'entremise de la Chaire de recherche en santé mentale et travail, de la Banque Signature et de projets novateurs en santé mentale. Les prochaines années seront des plus inspirantes avec la poursuite des travaux de trois chantiers innovants dont l'amélioration des soins de santé mentale de première ligne, la détection précoce et la prévention des maladies mentales et de la violence en psychiatrie.

Merci aux généreux donateurs qui nous ont permis d'atteindre 10 M$

ABB

Adfast

Agropur

Banque Scotia

Bell Cause pour la cause

Beneva née du regroupement de La Capitale et SSQ assurance

BMO Groupe financier

Caisse de dépôt et placement du Québec

Canada Vie

Céline Lachapelle

CIBC

CGI

Croesus

Énergir

Fiera Capital

Fondation Casse-tête

Fondation Claire et Jean-Pierre Léger

Fondation J. Armand Bombarbier

Fondation Famille Lemaire

Fondation Famille Lupien

Fondation Jean-Louis Lévesque

Fondation Mira

Fondation Molson

Fondation Sandra et Alain Bouchard

Fondation Simple Plan

Fondation St-Hubert

Intact Corporation financière

Justin Paquet et Line Dallaire

Pierre Doucet

Power Corporation du Canada

Rio Tinto

Saputo

SAQ

SNC-Lavalin

Succession Pauline Lachapelle

Sun Life Québec

Valeurs mobilières TD

VIA Rail Canada

Viatris Canada

À propos de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

La Fondation soutient les activités de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM) du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et de son centre de recherche. Elle s'est engagée à soutenir des projets cliniques et scientifiques qui ne visent plus uniquement à diminuer les symptômes de la maladie mentale et à traiter la clientèle, mais à assurer le rétablissement de la personne de façon à maintenir un lien solide avec sa communauté et ainsi favoriser sa réinsertion en société.

