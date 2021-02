Foko Retail obtient un investissement de 3 millions de dollars, mené par BDC Capital





GATINEAU, Québec, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Foko Retail, chef de file en matière de logiciels de communication et de gestion des tâches de surfaces commerciales, a annoncé aujourd'hui avoir recueilli trois millions de dollars de financement. La plus grande contribution provient de BDC Capital ainsi que de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), de l'organisme local de développement économique ID Gatineau et des actionnaires actuels.



Foko Retail fournit une plateforme de modèle SaaS en matière de communication et de gestion des tâches à plus de 60 grands détaillants d'envergure mondiale comme Whole Foods, New Balance, CVS et Five Below. Les fonds recueillis permettront à l'entreprise de pénétrer les marchés internationaux et de poursuivre le développement de sa gamme de produits actuels en favorisant la recherche et le développement.

«?Nous comptons utiliser ces fonds pour stimuler notre croissance de manière considérable,?» a déclaré Marc Gingras, président-directeur général de Foko Retail. «?Nous sommes l'un des principaux exportateurs de la région, et ce nouvel investissement nous permettra de poursuivre notre expansion à l'échelle nationale et internationale, tout en continuant à créer un produit novateur qui soutient véritablement les détaillants et leurs équipes en magasin.?»

La plateforme de Foko Retail permet d'améliorer le déroulement des activités en magasin ainsi que les tâches liées au marchandisage visuel et au marketing, en plus de simplifier et de centraliser les communications d'équipe. Elle est utilisée par plus 200?000 associés partout dans le monde afin d'accomplir les tâches quotidiennes, d'avoir accès aux documents et aux communications d'équipe et de fournir de la rétroaction du terrain au siège social.

«?Tout le monde sait que la dernière année a été mouvementée pour les commerces au détail "traditionnels", mais la pandémie n'a fait que démontrer la pertinence d'un outil comme la plateforme de Foko Retail pour les détaillants à l'heure actuelle,?» estime Gingras. «?Une solide communication interne est essentielle à la performance d'un magasin. Les équipes doivent être en mesure de consulter les communications de l'entreprise rapidement et facilement, sans qu'il y ait de décalage entre le siège social et le terrain. Faire en sorte que les magasins suivent des procédures appropriées et mettent en oeuvre les priorités de l'entreprise est plus important que jamais. Nous sommes ravis d'utiliser cette aide financière pour encore mieux soutenir nos clients et pour continuer d'accroître notre offre de produits.?»

À PROPOS DE FOKO RETAIL

Foko Retail est une plateforme de communication et de gestion des tâches pour les équipes de vente au détail. Conçue à l'attention des utilisateurs, la plateforme permet aux grandes marques comme Nike, Dyson, Hermès et Converse d'impliquer les employés de première ligne en leur donnant un accès direct au siège social et une compréhension approfondie des tâches prioritaires à réaliser. Pour obtenir plus d'information, visitez https://fokoretail.com/ .

À PROPOS DE BDC CAPITAL

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus d'information, visitez bdc.ca/capital.

À PROPOS DE ID GATINEAU

Mandaté par la Ville de Gatineau, ID Gatineau a comme mission d'appuyer et d'encourager les entreprises pour favoriser le développement et la diversification économique ainsi que la création de la richesse sur le territoire de la Ville de Gatineau.

DEMANDES DES MÉDIAS

