/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Données préliminaires sur l'efficacité vaccinale et avis sur la stratégie de vaccination contre la COVID-19 au Québec/

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) convie les représentants des médias à un breffage technique virtuel, le 18 février 2021 de 9 h 30 à 10 h 30.

Le breffage sera l'occasion d'expliquer le plus récent avis du Comité sur l'immunisation du Québec dans lequel sont dévoilées les premières données sur l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 ainsi que la stratégie de vaccination recommandée dans le contexte actuel.

Après une présentation de 20 minutes, les experts Gaston De Serres, médecin épidémiologiste et Nicholas Brousseau, médecin-conseil et président du Comité sur l'immunisation du Québec, seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes en lien avec la présentation.

Il sera également possible d'obtenir une entrevue avec ces derniers après la conférence, en contactant le medias@inspq.qc.ca ou le 1 866 457-4627.

Détails :

L'inscription est obligatoire pour accéder à la salle virtuelle Zoom.

Lien pour s'inscrire : https://zoom.us/webinar/register/WN_My1N1gYeQ8mbV5zYAUCHFQ

Date : 18 février 2021

Heure de connexion : 9 h 25

Début du breffage technique : 9 h 30.

L'Institut national de santé publique du Québec est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique au Québec. Notre objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences, de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d'améliorer l'état de santé et le bien-être de la population.

