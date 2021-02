SCALE AI annonce cinq projets et 16,6 millions de dollars d'investissements en intelligence artificielle





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Avec cinq projets, totalisant 16,6 M$ d'investissements annoncés aujourd'hui par SCALE AI, le mouvement d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) se poursuit à bonne allure. Du contrôle qualité à l'optimisation des actifs en transport en passant par les outils diagnostic pour l'entretien des camions, chacun de ces projets démontre l'infinie diversité des applications de l'IA. Avec une contribution directe de 6,68 M$, dont 4,04 M$ du gouvernement du Canada et 2,63 M$ du gouvernement du Québec, SCALE AI joue une nouvelle fois son rôle de levier pour accélérer le déploiement de l'IA au sein des entreprises canadiennes.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, déclare : « le secteur de l'intelligence artificielle est un levier de croissance à long terme, car il offre aux Canadiens des emplois de qualité bien rémunérés. Avec des projets comme ceux annoncés aujourd'hui, Scale AI contribue grandement à soutenir le secteur de l'intelligence artificielle au Canada et permet aux entreprises d'être compétitives à l'échelle internationale. »

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, affirme : « L'intelligence artificielle a le potentiel d'accélérer le développement des entreprises, et nous avons la chance, au Québec, de pouvoir compter sur un écosystème solide composé de chercheurs de renommée mondiale dans ce secteur clé. C'est pourquoi nous allons continuer d'appuyer les initiatives d'implantation en entreprise qui, comme celles de Scale AI, améliorent la cohésion et la compétitivité de nos champions dans ce domaine. »

Julien Billot, directeur général de SCALE AI, souligne : «?Certains pensaient que la pandémie allait ralentir les projets et les investissements en IA. Passé les premières semaines, on sent au contraire l'urgence d'agir. Les entreprises veulent s'outiller pour être plus performantes rapidement et être en mesure de sortir plus forts de cette crise. En soutenant les investissements stratégiques pour leur modernisation, SCALE AI joue son rôle de levier et d'accélérateur pour contribuer au succès des entreprises d'ici, en IA et dans tous les secteurs?».

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI, ajoute : «?Chaque cohorte de projets témoigne des besoins des organisations de tous les secteurs pour des applications concrètes de l'IA. La compréhension des capacités de l'IA, pour trouver des solutions aux enjeux concrets et précis de la chaine d'approvisionnement a fait un bond incroyable. C'est encourageant à la fois pour les entreprises qui accélèrent le processus d'intégration de l'IA afin de stimuler leur productivité et leur compétitivité, mais aussi pour tout l'écosystème canadien de l'IA qui est en expansion.?»

Cinq projets représentant des investissements de 16,6 M$

? Tarification propulsée par l'IA Les partenaires : Couche-Tard, Thirdbridge, Ivado Labs Investissement de SCALE AI : 2,3 M$ Investissement total : 5,7 M$ Le projet aura pour but d'optimiser la tarification en fonction de la demande et du comportement des consommateurs. La solution tiendra également compte de la réaction de la concurrence et des conditions de marché. Alex Miller, Premier vice-président, Optimisation commerciale : «?La capacité d'analyse et la rapidité d'action sont au coeur de notre capacité à répondre aux attentes des consommateurs pour maintenir notre positionnement sur le marché. L'intelligence artificielle nous permet d'améliorer notre performance sur la base de données fiables. C'est gagnant pour nous autant que pour nos clients?». ? Amélioration de la chaîne d'approvisionnement pour l'entretien des camions Les partenaires: Transports Trimac, Preteckt, Université McGill Investissement de SCALE AI : 1,4M$ Investissement total : 5 M$ Ce projet vise à concevoir une suite d'algorithmes permettant de prédire des pannes de camion qui seraient autrement inattendues ainsi que leurs causes. Ces algorithmes utiliseront des données générées lors de l'exploitation normale d'un camion, notamment en ce qui concerne les sous-systèmes du moteur, des freins et des pneus. Ken Trickey, Directeur de l'innovation et de l'intégration, Transports Trimac : « Les pannes imprévues de camions ont des répercussions importantes sur nos activités et notre service à la clientèle. Au-delà des coûts de réparation, la réorganisation des transports et la gestion des retards exigent du temps et de l'énergie sans offrir de valeur ajoutée à nos clients. » Sasha Kucharczyk, Chef de l'exploitation et co-fondateur, Preteckt: « Preteckt est heureux de développer de nouveaux outils de diagnostic qui permettront des opérations de maintenance plus pertinentes et plus précises, ce qui limitera les pannes imprévues et améliorera encore la fiabilité des camions tout en réduisant les coûts d'exploitation. » ? Amélioration par l'IA du cycle de vie des commandes Les partenaires: Bell Marchés Affaires, Inmind Technologies, Maxa AI, MSI, Loblaws Group, Ausenco Engineering Canada Investissement de SCALE AI : 1,2 M$ Investissement total : 2,4 M$ Bell Marchés Affaires (BMA) offre une large gamme de technologies de communications aux entreprises canadiennes, incluant la connectivité à large bande par la fibre. Pour répondre aux attentes du marché, le projet vise à réduire le temps d'installation de nouvelles connections optiques, en accélérant plusieurs étapes de la chaine d'approvisionnement avec des solutions d'intelligence artificielle. Ariel Quintin, VP Ventes et Services Transformation BMA : «?Bell est l'un des plus grands investisseurs en recherche et développement au Canada et nous sommes fiers de collaborer avec Scale AI afin de faciliter l'accès aux meilleurs technologies de connectivité pour les entreprises canadiennes?». Jérémie Farret, VP Analytique Avancée et IA d'Inmind Technologies : «?Inmind est heureux de mettre son expertise en IA et sa solution d'accélération matérielle Mind in a Boxtm au profit de ce projet collaboratif innovant, porteur pour l'économie canadienne.?» ? Optimisation des actifs en transport Les partenaires: Ray-Mont, Argus Transport Investissement de SCALE AI : 0,9 M$ Investissement total : 1,8 M$ Le projet Ares.AI vise le développement d'un système d'aide à la décision basé sur l'Intelligence Artificielle pour l'optimisation des actifs de transport de Ray-Mont Logistics. Les ressources de transport incluent une flotte de camions, des camionneurs, des châssis et des rails. La planification du transport routier permettra à Ray-Mont et à ses partenaires, tels Argus Transport, de diminuer les dépenses, d'éliminer les goulots d'étranglement, de réduire les trajets à vide et d'améliorer le taux d'utilisation des actifs. Sur le plan du transport ferroviaire, le projet doit minimiser les changements d'aiguillages, les mouvements de wagons et les délais opérationnels liés à la gestion des rails aux terminaux de Ray-Mont et chez ses partenaires de chemins de fer. Luke Mireault, Vice-Président et chef de l'innovation: «?Ray-Mont a toujours cru à l'innovation et aux technologies d'avant-garde pour se distinguer. Il était naturel pour nous de se lancer dans des projets d'intelligence artificielle. Nous espérons tirer profit de nos données pour développer des solutions qui améliorerons notre efficacité et la satisfaction de nos clients.?» ? Prévisions de la demande pour des pièces de rechange Les partenaires : Bombardier, Traxxall Investissement de Scale AI : 0,8 M$ Investissement total : 1,7 M$ Les partenaires du projet de recherche et développement utilisent des modèles d'IA pour mieux prévoir la demande de pièces de rechange pour la maintenance des avions. Cela permettra de réduire le risque de chocs d'approvisionnement et profitera tant aux fournisseurs qu'aux clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Jean-Christophe Gallagher, Vice-président exécutif, Services et soutien et stratégie d'entreprise chez Bombardier : "Nous voulons améliorer la précision de nos algorithmes pour travailler encore plus efficacement. Ce projet s'inscrit dans notre vision à long terme de devenir un pilier de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'aéronautique". Scott Henderson, PDG de TRAXXALL : «?Nos données précises et de haute qualité sur des centaines d'avions Bombardier donnent corps à notre vision. Notre importante contribution soutient nos partenaires dans le développement d'applications d'intelligence artificielle de pointe dans "le monde réel".?»

À propos de SCALE AI ( scaleai.ca )

Supergrappe canadienne spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale.

Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des programmes visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, l'émergence des futurs fleurons du secteur, ainsi que le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

SOURCE Scale AI

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 07:30 et diffusé par :