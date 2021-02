Sartorius Stedim Biotech a connu une excellente année 2020 et table sur la poursuite d'une forte croissance





Augmentation de 34,6 % du chiffre d'affaires ; hausse de la marge d'EBITDA courant à 31,7 %

Perspectives pour 2021 : le chiffre d'affaires devrait augmenter de 20 % à 26 %

Accélération et amplification de l'expansion des capacités de production dans toutes les régions ; le ratio d'investissement devrait avoisiner 15 % en 2021

La direction du groupe augmente le chiffre d'affaires cible pour 2025 à 4 milliards d'euros

Sartorius Stedim Biotech, fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a confirmé ses chiffres préliminaires pour 2020 suite à la publication du Document d'enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel. Le chiffre d'affaires du groupe a bondi de 34,6 % pour atteindre 1 910 millions d'euros à taux de change constant (+32,6 % déclaré). La croissance des prises de commandes1 a été encore plus dynamique que celle du chiffre d'affaires, en hausse de 56,7 % à taux de change constant, pour s'établir à 2 381 millions d'euros (+54,3 % déclaré). Sartorius Stedim Biotech s'appuie sur sa remarquable croissance organique pour accélérer et amplifier l'extension de ses capacités de production. Par conséquent, le ratio d'investissement devrait avoisiner 15 % (exercice précédent : 8,3 %).

« Sartorius Stedim Biotech a accompli des performances remarquables au cours d'une année exceptionnelle et très difficile. Nous avons enregistré une forte croissance et avons réussi à conclure plusieurs acquisitions stratégiques décisives. Dans le même temps, plusieurs de nos produits ont joué un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie, dans des domaines aussi variés que les diagnostics ou la production de vaccins et thérapies. Pour l'exercice en cours et au-delà, nous tablons sur la poursuite d'une forte croissance. Nous allons donc, une fois de plus, accélérer le développement de nos capacités de production, en particulier sur nos sites en Allemagne, à Porto Rico, en Chine et en Corée du Sud. Nos objectifs à moyen terme, qui ont été largement relevés, prévoient désormais un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et la création d'emplois à grande échelle », commente Joachim Kreuzburg, le président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe.

En 2020, l'EBITDA courant1, premier indicateur de résultat du groupe, a aussi considérablement progressé et présente un taux d'augmentation supérieur à celui du chiffre d'affaires, de 43,5 %, à 605 millions d'euros. La marge d'EBITDA correspondante est passée de 29,3 % à 31,7 % en glissement annuel. Si les économies d'échelle ont joué un rôle majeur dans cette augmentation substantielle de la rentabilité, le fléchissement des coûts dans certains domaines, notamment en raison de la diminution des déplacements professionnels et des embauches dans les services hors production, a aussi exacerbé cette évolution. Les dernières acquisitions ont eu un effet neutre sur la marge bénéficiaire, et les vents contraires au niveau des taux de change ont exercé un léger effet de dilution. Le résultat net courant1 a augmenté de 45,9 %, atteignant 384 millions d'euros. Le résultat net courant par action a bondi de 45,9 %, passant de 2,85 euros un an auparavant à 4,16 euros.

Face à ces évolutions positives, le Conseil d'administration proposera un dividende de 0,68 euro par action pour l'exercice 2020 lors de l'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires, le 24 mars 2021. Selon cette proposition, la part totale du résultat distribué s'élèverait à 62,7 millions d'euros.

Développement des activités des régions

Le groupe a encore une fois enregistré des croissances de ses ventes à deux chiffres dans les trois zones géographiques. Dans les régions EMEA2 et Amériques, en particulier, Sartorius Stedim Biotech a bénéficié d'un surcroît de demande lié à la fabrication de vaccins contre le coronavirus et de thérapies du Covid-19. Le chiffre d'affaires des Amériques, qui représente environ 35 % du chiffre d'affaires total du groupe, est monté en flèche de 34,0 %, en partie grâce aux acquisitions, pour atteindre 670 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la région EMEA2, qui constitue la plus grande part du chiffre d'affaires total du groupe avec environ 40 %, a augmenté de 33,0 % à 761 millions d'euros. Quant à la région Asie | Pacifique, qui compte pour quelque 25 % du chiffre d'affaires du groupe, elle obtient un chiffre d'affaires de 479 millions d'euros, en hausse de 38,3 %. (Tous les chiffres de croissance du chiffre d'affaires sont exprimés à taux de change constant.)

Principaux indicateurs financiers

En 2020, Sartorius Stedim Biotech a investi massivement dans l'extension de ses capacités pour satisfaire la forte demande. Le ratio dépenses d'investissement / chiffre d'affaires1 s'établit à 8,3 %, dans la fourchette prévue (exercice précédent : 9,4 %). À la fin de l'exercice, les capitaux propres avaient augmenté de 1 189 à 1 483 millions d'euros. Le ratio de capitaux propres du groupe demeure au niveau satisfaisant de 48,3 % même après conclusion des acquisitions et malgré un total bilan gonflé en raison d'une trésorerie largement accrue (31 décembre 2019 : 64,4 %). Suite aux acquisitions, le ratio endettement net / EBITDA courant1 a augmenté comme prévu, passant de 0,3 à la fin de l'exercice 2019 à 0,8 au 31 décembre 2020.

Plus de 7 500 collaborateurs

Fin 2020, le groupe employait 7 566 personnes dans le monde, soit 1 343 de plus que l'effectif de l'année précédente. En plus des acquisitions, cette augmentation s'explique essentiellement par l'engagement de nouvelles recrues au sein du personnel de production sur les sites au taux d'utilisation des capacités particulièrement élevé. À la fin de la période considérée, environ 5 250 personnes travaillaient dans la région EMEA2, plus de 1 200 dans les Amériques et environ 1 100 dans la zone Asie | Pacifique.

Prévisions pour 2021

Sartorius Stedim Biotech prévoit de nouveau une croissance rentable en 2021. Le chiffre d'affaires consolidé devrait augmenter d'environ 20 % à 26 %. Les acquisitions initiales devraient représenter quelque 5,5 % de cette croissance. L'impact des activités liées à la pandémie sur le résultat du groupe, difficile à estimer précisément à l'heure actuelle, devrait se monter à 7 points de pourcentage au maximum. Concernant la rentabilité, l'entreprise prévoit une marge d'EBITDA1 courant d'environ 32,0 %, contre 31,7 % l'exercice précédent. Les acquisitions n'ont pas d'effet significatif sur la rentabilité.

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant. L'entreprise part en outre de l'hypothèse que l'économie mondiale se rétablira progressivement au fil de l'année et que les chaînes d'approvisionnement seront stables.

Objectifs à moyen terme à l'horizon 2025 en hausse

Dès 2018, la direction a souligné sa stratégie et son ambition à long terme pour la période 2020-2025. Les objectifs pour 2025 ont été revus à la hausse à la lumière des bons résultats de l'exercice 2020 et de la hausse consécutive des valeurs de référence, ainsi que des projections de croissance organique.

Ainsi, Sartorius Stedim Biotech table désormais sur une augmentation de son chiffre d'affaires consolidé à environ 4 milliards d'euros à l'horizon 2020-2025 (objectif précédent : environ 2,8 milliards d'euros). L'entreprise compte parvenir à cette augmentation grâce à la croissance organique majoritairement, mais aussi grâce à des acquisitions. La marge d'EBITDA courant1 du groupe devrait progresser jusqu'à atteindre environ 33 % (dernière prévision : près de 30 %).

Ces projections supposent qu'en moyenne, les marges des futures acquisitions, initialement un peu en retrait, rejoindront celles des activités existantes du groupe après intégration, et que les principaux taux de change ne varieront pas significativement.

La direction tient à souligner qu'au cours des dernières années, le secteur des sciences de la vie et le secteur biopharmaceutique ont été de plus en plus soumis à des dynamiques et volatilités, qui se trouvent amplifiées par la pandémie de coronavirus. Ainsi, les prévisions pluriannuelles comportent une part d'incertitude encore plus grande qu'à l'accoutumée.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues et réservées par contrat au cours de l'exercice considéré

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes

Ratio d'endettement net sur EBITDA courant : rapport de l'endettement net sur l'EBITDA courant au cours des douze derniers mois, y compris la contribution pro forma des acquisitions pendant cette période

Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période

2 EMEA = Europe, Moyen-Orient, Afrique

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Chiffres clés préliminaires pour l'ensemble de l'exercice 2020

En millions ?

sauf indications particulières 2020 2019 ? en %

déclaré ? en %

cc1 Prises de commandes et chiffre d'affaires







Prises de commandes 2 381,0 1 543,5 54,3 56,7 Chiffre d'affaires 1 910,1 1 440,6 32,6 34,6 § EMEA 761,0 575,1 32,3 33,0 § Amériques 670,2 511,6 31,0 34,0 § Asie|Pacifique 478,9 353,8 35,4 38,3 Résultats







EBITDA2 604,7 421,5 43,5

Marge d'EBITDA2 en % 31,7 29,3



Résultat net courant3 383,8 263,0 45,9

Résultat net courant par action3 en ? 4,16 2,85 45,9



À taux de change constant EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, corrigé des éléments non récurrents Résultat net courant = résultat net après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Rapprochement En millions ?,

sauf indications particulières 2020 2019 EBIT (résultat opérationnel) 471,8 331,8 Éléments non récurrents 32,0 16,8 Dépréciations et amortissements 100,9 72,8 EBITDA courant 604,7 421,5





En millions ?,

sauf indications particulières 2020 2019 EBIT (résultat opérationnel) 471,8 331,8 Éléments non récurrents 32,0 16,8 Amortissement | IFRS 3 26,3 13,9 Résultat financier normalisé1 -7,8 -5,1 Impôt sur les bénéfices normalisé (26 %)2 -135,8 -92,9 Résultat net courant 386,4 264,5 Participations ne donnant pas le contrôle -2,7 -1,5 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 383,8 263,0 Résultat net courant par action (en ?) 4,16 2,85

En millions ?,

sauf indications particulières 2020 2019 Endettement brut 586,8 138,6 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 59,8 28,2 Endettement net 527,0 110,4 EBITDA courant 604,7 421,5 EBITDA d'acquisitions pro forma 15,8 3,1 EBITDA courant pro forma 620,5 424,6 Endettement net/EBITDA courant 0,8 0,3

En millions ?,

sauf indications particulières 2020 2019 Chiffre d'affaires 1 910,1 1 440,6 Dépenses d'investissement 159,2 136,0 Dépenses d'investissement en % du chiffre d'affaires 8,3 9,4

Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et effets de change liés aux opérations de financement et au changement dans l'évaluation du passif « earn-out « Impôt normalisé sur les bénéfices basé sur le résultat courant avant taxes et amortissements sans effet sur la trésorerie

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 910 millions d'euros, avec un effectif de plus de 7 500 personnes.

