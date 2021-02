Sondage Léger - Les entreprises québécoises continuent de perdre du terrain dans leur transformation numérique





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Près d'un an après le début de la pandémie, un sondage réalisé par Léger pour le compte de TALSOM auprès de dirigeants et gestionnaires d'entreprises au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, dresse un premier bilan de l'avancée de la transition numérique des entreprises. Si les hautes directions ont désormais conscience de l'importance d'accélérer leur transition pour éviter de se mettre à risque, un important potentiel d'amélioration demeure dans l'adoption et le déploiement des technologies numériques à l'ensemble des fonctions-clés des entreprises. Par ailleurs, contrairement à leurs homologues en Ontario et en Colombie-Britannique, les entreprises québécoises n'ont pas profité de l'année écoulée pour prendre de l'avance dans leur transition.

Une culture d'innovation à développer

Si 94 % des entreprises sondées considèrent leur transformation numérique comme importante, 28 % d'entre elles estiment en revanche qu'elle est non urgente.

Ces écarts importants dans la perception de l'importance et de l'urgence des projets de transformation se traduisent à la fois dans l'existence ou non d'un plan d'investissement et dans celle d'une planification de la transformation numérique. En effet, si 59 % des entreprises détiennent les deux, ce sont encore 26 % d'entre elles qui déclarent ne posséder que l'un ou l'autre. Pire encore, 15 % des entreprises ne détiennent aucun des deux (6 % des entreprises québécoises). Malgré tout, 79 % des dirigeants s'accordent sur la nécessité d'accélérer leur transformation pour éviter de se mettre en danger.

Les entreprises sondées reconnaissent par ailleurs qu'elles pourraient davantage capitaliser sur le numérique notamment pour plusieurs départements-clés :

Leur production (44 %)

Leurs communications et leur marketing (42 %)

Leurs opérations (40 %)

Leur commercialisation (36 %)

Interrogées sur les principaux freins, les entreprises qui se considèrent en retard mentionnent d'abord le manque de compétences internes ou de motivation des employés (60 %) comme explication. D'autres raisons identifiées réfèrent à la complexité d'alignement avec le modèle d'affaires et la difficulté d'établir des indicateurs de performance.

La pandémie a basculé bon nombre d'entreprises et d'employés dans un mode exclusivement numérique et a de fait contraint les entreprises à accélérer leur transformation. Une période critique pour de nombreuses entreprises qui ont pu rattraper leur retard et même accroître leur avance en la matière.

Selon l'étude de Léger, on constate cependant que les entreprises du Québec ont moins profité de la pandémie que celles de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique : les entreprises qui pensent être en avance dans leur transformation sont aujourd'hui moins nombreuses au Québec qu'avant la pandémie (43 % aujourd'hui contre 45,1 % avant la pandémie) comparativement à 12 points de pourcentage d'augmentation en Ontario (45 % vs 33 %) et 14 points de pourcentage en Colombie-Britannique (44 % vs 30 %).

Citations

«?C'est un constat que nous faisons chez TALSOM : les entreprises que nous accompagnons et qui se sont dotées à la fois d'un plan de transformation numérique et d'un plan d'investissement sont clairement en avance sur leurs compétiteurs dans leur économie numérique et réalisent d'importants gains de compétitivité.?»

-Stéphane Ricoul, Directeur marketing & partenariats

«?Il est inquiétant de constater que 61 % des entreprises voient les géants du numérique (les GAFA) comme une opportunité pour leur industrie, et 13 % comme n'ayant aucun impact. C'est dans la réalité une fausse bonne nouvelle qui démontre le manque d'agressivité existant face aux GAFA.?»

-Olivier Laquinte, CEO

En bref

84,3 % des entreprises québécoises considèrent qu'elles se mettent à risque si elles n'accélèrent pas leur transformation.94 % considèrent que la transformation numérique est un élément important dans leur entreprise, 66 %, un élément important et urgent.

Les trois principaux freins cités sont :

L'alignement avec le modèle d'affaires



La difficulté à établir des KPI



Le manque de compétences internes ou de motivation des employés

1 entreprise québécoise sur 10 pense que ce n'est ni urgent ni important.

76 % des entreprises détiennent un plan d'investissement et 68 % une planification de la transformation numérique?; 59 % détiennent les deux.

Sondage web mené du 30 novembre au 15 décembre auprès de 302 gestionnaires et dirigeants d'entreprises de 250 employés et plus, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

À propos de TALSOM

Talsom est une firme-conseil spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique. Elle s'est donnée pour mission de créer un impact positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie. Talsom accompagne ses clients et partenaires dans leur stratégie de transformation, dans la sélection, l'acquisition et l'implantation de solutions technologiques, ainsi que dans la gestion du changement. Elle est également membre fondateur du Regroupement des Firmes de Services Professionnels Indépendantes (RFSPI) qui promeut et valorise les services professionnels au Québec.

Facebook TALSOMinc

Instagram @talsom.moments

LinkedIn TALSOM

Twitter @talsominc

SOURCE Talsom

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 07:00 et diffusé par :