OpSens obtient le marquage CE pour l'OptoWire III





QUÉBEC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - OpSens inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une Société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions de diagnostic et de traitement basées sur sa technologie optique brevetée, a annoncé avoir reçu le marquage CE pour l'OptoWire III, la nouvelle version de son produit phare, lui permettant d'être commercialisé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (région EMOA).

«Nous sommes heureux d'obtenir le marquage CE pour l'OptoWire III dans la région EMOA, » a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'OpSens. « C'est une autre étape d'importance pour la Société. Grâce à son nouveau design, notre fil guide est encore plus simple à utiliser et fiable, ce qui pourrait en augmenter l'adoption auprès des médecins de la région EMOA et élargir l'évaluation des sténoses des artères coronaires au moyen d'indices comme la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (FFR) et le rapport de pression diastolique (dPR). Une telle augmentation pourrait se traduire par de meilleurs diagnostics et traitements pour un plus grand nombre de patients, » a conclu M. Laflamme.

Le professeur Pim Tonino, de l'hôpital Catharina d'Eindhoven (Pays-Bas), possède une vaste expérience avec tous les fils guides de pression sur le marché et en particulier avec l'OptoWire Deux. Il est le premier cardiologue interventionnel à avoir utilisé l'OptoWire III en Europe. « J'utilise l'OptoWire depuis de nombreuses années, » a déclaré le Dr Tonino. « Je le considère comme un excellent fil guide de pression pour accéder aux lésions coronaires, en mesurer la sévérité avec une grande précision, les traiter lorsqu'indiqué et confirmer l'efficacité des interventions coronaires percutanées (ICP). L'OptoWire III offre une maniabilité comparable à celle des fils guide de type Workhorse tout en fournissant des mesures précises, fiables et reproductibles. J'apprécie également la possibilité qu'il offre de mesurer une variété d'indices allant de la FFR aux rapports de pression non hyperémiques tel que le dPR d'Opsens, » a ajouté le Dr Tonino.

« Je crois fermement en la mesure de la physiologie coronarienne avant et après l'ICP, » a commenté le Dr Piroth de l'hôpital Goki, Budapest (Hongrie). « L'utilisation des fils guides de pression est restée limitée dans le monde, principalement en raison des limitations des instruments. Ce fil est vraiment unique et soutient davantage ce que les études cliniques et les sociétés médicales recommandent, » a conclu le Dr Piroth.

L'évaluation précise de la sévérité de la sténose coronarienne est essentielle et la démonstration a été faite que les fils guides de pression améliorent les résultats cliniques lorsqu'ils sont utilisés pour la diagnostiquer. Sur la base de Fidela, tm, son capteur à fibre optique deuxième génération, OpSens a développé l'OptoWire III, le fil guide de pression le plus efficace de l'industrie, un produit qui répond à plusieurs besoins non satisfaits des cardiologues pour leurs cas les plus complexes et leurs exigences de performance, de précision et fiabilité.

Depuis le lancement de la première version de l'OptoWire, OpSens a continué à investir dans la recherche pour développer encore davantage son produit et offrir un choix entre des indices hyperémiques, comme la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve (« FFR»), qui est effectuée alors que le coeur est stimulé par l'injection de médicaments et des indices non hyperémiques, comme le rapport de pression diastolique (dPR), une mesure réalisée sans stimulation cardiaque et où la précision est de la plus haute importance.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la mesure de la sténose coronarienne en cardiologie interventionnelle. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'OpSens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

