/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Ville de Montréal dévoile un projet prioritaire du Plan directeur du parc La Fontaine/

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif, Robert Beaudry, et le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, dévoileront un projet d'aménagement phare du Plan directeur du Parc La Fontaine, dont les travaux débuteront cet automne. Cet ambitieux projet contribuera directement à l'accessibilité universelle du parc et incarnera un lieu de détente inclusif pour toute la famille. La conseillère du district De Lorimier, Marianne Giguère, sera également sur place.

Date : Le jeudi 18 février 2021



Heure : 11 h



Lieu : Intersection des rues Calixa-Lavallée et Rachel,

en face de l'aire de jeu.

