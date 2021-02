/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de l'opposition officielle : dépôt d'un projet de loi visant à alléger les frais des restaurateurs/





QUÉBEC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation, M. Monsef Derraji, invite les représentants des médias à un point de presse pour donner suite à la présentation prévue demain à l'Assemblée nationale, d'un projet de loivisant à limiter temporairement les frais de services de commande en ligne et de livraison de repas pouvant être exigés aux restaurateurs.

DATE : Jeudi le 18 février 2021



HEURE : 11h40



LIEU : Hall principal, Assemblée nationale du Québec

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis dudit projet de loi.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 07:00 et diffusé par :