Rassemblement - Rive-Sud Pont Jacques-Cartier

LONGUEUIL, QC, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Des employé-es du secteur public affiliés au Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau - (SEPB-Québec-FTQ) ont manifesté ce matin à l'entrée du Pont Jacques-Cartier à Longueuil au coin des rues Saint-Laurent et Sainte-Hélène afin de dénoncer l'impasse dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective.



C'est sous le thème « Toujours debout » que les manifestants se sont fait voir et entendre des automobilistes qui passaient dans ce secteur.



« Nos membres se sont toujours tenus debout face à la crise sanitaire afin de garder nos écoles et services de garde accessibles. Ils se tiennent debout depuis des années malgré des conditions de travail insoutenables et aujourd'hui il se tiennent debout face à un gouvernement qui refuse de les écouter et qui reste sur ses positions à la table de négociation », explique Pierrick Choinière-Lapointe, directeur exécutif du SEPB-Québec.



Le syndicat demande au gouvernement de faire des offres sérieuses afin de trouver des solutions pour rendre attrayante la quarantaine de corps d'emploi du soutien scolaire. Ce secteur est délaissé par les jeunes travailleuses et travailleurs parce que les conditions de travail sont misérables.



Statistiques pour déboulonner quelques mythes et mieux comprendre les enjeux de cette négociation :



Moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) : 36?155,49 $?;

Moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) : 28?490,15 $?;

Retard salarial du secteur public (FTQ) : 9,2%;

Pourcentage de femmes que nous représentons (FTQ) : 73,7 %?;

Pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n'ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) : 43,2 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.



Les travailleuses et travailleurs du secteur public de la FTQ sont représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298), le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB) et l'Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES 800).

