3000 emplois en génie à combler au Québec





MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le secteur québécois du génie recrute massivement en ce moment. C'est ce que la plateforme d'emplois et de recrutement Génie-inc constate avec plus de 3000 annonces d'emploi sur son site Web. Une occasion à saisir pour les jeunes diplômés comme pour les ingénieurs d'expérience qui souhaitent faire avancer leur carrière.

Le dynamisme et la qualité des firmes de génie au Québec sont notoires, au même titre que le grand bassin de talents qui y évoluent.

Qui sont-ils ?

Un sondage récemment mené par Génie-inc auprès de ses utilisateurs a démontré qu'il s'agit de personnes qualifiées - 58 % disposent d'un baccalauréat, et plus de 31% d'une maîtrise ou d'un doctorat -, que 72% d'entre elles ont de 25 à 44 ans et sont donc déjà pleinement actives, que la majorité d'entre elles (51%) gagnent un salaire annuel de 60 000 à plus de 120 000 dollars, et qu'elles évoluent pour toutes sortes de structures, des organismes gouvernementaux (22%) aux PME (34%), cliniques et autres organisations.

Il est également intéressant de noter, dans cette même étude, que près d'un utilisateur sur deux (45%) de Génie-inc recherche un emploi dans sa spécialité (génie civil, génie mécanique, génie du bâtiment, génie électrique, génie-conseil, etc.), tandis que les 55% restants, déjà à l'emploi, s'intéressent de près à l'évolution du travail dans leur secteur d'activités. D'ailleurs, près de 80% des utilisateurs de Génie-inc consultent régulièrement les articles de la section Carrière et six utilisateurs sur dix sont inscrits à l'alerte emploi du site.

Ces données mettent en lumière l'importance du marché de l'offre dans le domaine du génie québécois, ainsi que le rôle crucial à jouer pour tisser des liens entre les entreprises qui recrutent et le bassin de talents nichés qui gravitent au Québec, dans d'autres provinces canadiennes et même à l'étranger.

« C'est le mandat que nous nous sommes donné : faciliter les rencontres, trouver les meilleurs candidats et, simultanément, les meilleures opportunités de carrière en génie en temps réel. Nous y parvenons grâce aux offres d'emploi, mais nous disposons aussi de recruteurs à l'affût des plus intéressantes combinaisons employeurs-employés », explique l'éditeur de Génie-inc, René Lewandowski. Ce dernier invite d'ailleurs les entreprises comme les travailleurs à profiter de la conjoncture favorable actuelle pour se faire épauler dans leurs démarches.

Avec près de 60 000 visites et 160 000 pages vues mensuellement, Génie-inc est le 1er site d'emplois au Québec pour les ingénieurs et les professionnels du génie. Fort de son expertise, il offre aussi du contenu spécialisé en gestion de carrière pour les candidats et des services de recrutement assisté pour les employeurs. Il fait partie, avec Droit-inc et plusieurs sites d'emplois et médias nichés, du Groupe Velan Media inc. https://www.genie-inc.com/

