En épaulant les leaders et les innovateurs de la prochaine génération, les dons communautaires Ted Rogers de 2021 permettent aux jeunes du Québec d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir





Rogers a remis des dons à des organismes communautaires du Québec qui offrent des programmes d'innovation, d'entrepreneuriat, d'accès à la technologie, de mentorat et de leadership communautaire à des jeunes



Près de 1 million de dollars en dons communautaires ont été accordés à 51 organismes québécois depuis 2017

MONTRÉAL, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers Communications a annoncé avoir accordé cette année ses dons communautaires Ted Rogers à neuf organismes locaux qui améliorent la vie de centaines d'élèves québécois du primaire à l'université. Grâce à des programmes d'enseignement, d'innovation, d'accès à la technologie, de mentorat et de leadership communautaire, ces organismes offrent un soutien essentiel aux jeunes partout dans la province, en les aidant à atteindre leur plein potentiel tout en leur donnant fierté et confiance. Rogers est fière d'avoir accordé près de 1 million de dollars en dons communautaires à 51 organismes du Québec depuis le lancement du programme en 2017.

« Alors que les organismes du Québec continuent de faire face à des difficultés en raison de la pandémie, les dons communautaires Ted Rogers les aident à offrir des programmes essentiels aux jeunes de nos communautés, a déclaré Édith Cloutier, présidente régionale, Rogers Communications, Québec. Cette année, ce soutien est plus important que jamais. Comme entreprise profondément enracinée dans la province, nous sommes fiers d'aider la prochaine génération de jeunes au Québec à réaliser leurs rêves malgré la pandémie et par la suite. »

Voici les organismes du Québec qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

« Technovation est un programme axé sur l'apprentissage par projet qui permet aux jeunes filles de développer leur esprit entrepreneurial, leur leadership, leurs compétences techniques ainsi que leur capacité à générer un impact social positif par le biais de la technologie. Notre rôle, c'est de leur faire réaliser que plutôt que d'être des utilisatrices des outils technologiques, elles peuvent créer des solutions novatrices qui répondent à des problématiques dans leur communauté. Grâce à la subvention de Rogers, nous sommes en mesure d'offrir nos ateliers de formation en mode virtuel et ainsi rejoindre un plus large bassin de participantes et de professionnels. » Séphanie Jecrois, cofondatrice de Technovation Montréal.

« Grâce à cette contribution, nous avons pu adapter des programmes jeunesse existants, comme le tutorat et le mentorat, afin de les poursuivre de façon virtuelle, en plus d'en créer de nouveaux pour répondre à des besoins accrus en soutien scolaire et psychosocial afin que chaque jeune puisse sortir de cette pandémie un peu plus fort. » Danièle MacKinnon, vice-présidente, Développement philanthropique, YMCA du Québec.

Depuis 2017, Rogers a également versé plus d'un quart de million de dollars en Bourses d'études Ted Rogers à des jeunes du Québec qui poursuivent des études postsecondaires. De nombreux boursiers ont été sélectionnés par nos partenaires de dons communautaires, et 75 % des récipiendaires de la promotion 2020 à l'échelle nationale étaient membres des communautés noires, autochtones et racisées.

