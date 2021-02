Groupe Colabor annonce la date de la tenue de la téléconférence pour ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2020





BOUCHERVILLE, Québec, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 26 décembre 2020, après la fermeture des marchés, vendredi le 26 février 2021. La Société tiendra une téléconférence le lundi 1er mars 2021, à 9h30 (heure de l'est) pour discuter des résultats.



Téléconférence:

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section « investisseurs » sous l'onglet événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la téléconférence (professionnels de la communauté d'investissement seulement) ou l'écouter en direct:

Date : le lundi 1er mars 2021 Heure : 9h30 (heure de l'est) Numéro de conférence : 9276187 Partout en Amérique du Nord, sans frais : 1-888-231-8191 Numéro local et international : 1-647-427-7450

Pour accéder à l'enregistrement de l'appel en différé, veuillez téléphoner sans frais en Amérique du Nord au 1-855-859-2056 ou au 1-416-849-0833 et entrer le code 9276187. Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 8 mars 2021.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

Pour plus d'informations :

Marie-France Laberge

Contrôleur corporatif et chef de la direction financière par intérim

Groupe Colabor inc.

450-449-4911 poste 1272

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180





