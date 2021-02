En épaulant les leaders de la prochaine génération, les dons communautaires Ted Rogers de 2021 permettent à des milliers de jeunes dans la région des Prairies d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir





Les dons ont été versés à des organismes communautaires qui offrent des programmes de mentorat, de perfectionnement personnel, d'arts, de counselling et de leadership à des jeunes.



Rogers a versé plus de 1 million de dollars en dons communautaires à 70 organismes des Prairies depuis 2017

CALGARY, Alberta, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Rogers Communications a annoncé avoir accordé ses dons communautaires Ted Rogers à neuf organismes qui améliorent la vie de milliers de jeunes dans les provinces des Prairies. Grâce à des programmes de mentorat, de perfectionnement personnel, d'arts, de counselling et de leadership, ces organismes offrent un soutien essentiel aux jeunes partout dans la région en les aidant à atteindre leur plein potentiel tout en leur donnant fierté et confiance. Rogers est fière d'avoir versé plus de 1 million de dollars en dons à 70 organismes en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba depuis le lancement du programme en 2017.

« Alors que les organismes de notre région continuent de faire face à des difficultés en raison de la pandémie, les dons communautaires Ted Rogers les aident à offrir des programmes essentiels aux jeunes de nos communautés, a déclaré Larry Goerzen, président régional, Rogers Communications, Alberta et région des Prairies. Cette année, ce soutien est plus important que jamais, et nous sommes fiers d'aider la prochaine génération de jeunes à réaliser leurs rêves et à atteindre leur plein potentiel. »



Voici les organismes qui recevront cette année des dons communautaires Ted Rogers :

« Notre mission consiste à aider les jeunes à devenir des membres autonomes, bienveillants et actifs de notre communauté, a déclaré Trevor Brown, directeur général, 5th on 5th Youth Services. Ce don aura des retombées positives et profitera à de nombreux jeunes pendant plusieurs années! »

Pour les jeunes de la communauté LGBTQ2S+, l'adolescence peut s'avérer particulièrement difficile, selon un rapport fédéral de 2019, qui indique qu'un grand nombre d'entre eux subissent de l'intimidation à l'école ou n'osent pas révéler leur identité à leur famille. Les dons versés par Rogers à des organismes comme le Rainbow Resource Centre de Winnipeg permettent d'offrir un environnement sûr et positif aux jeunes de la communauté LGBTQ2S+ pour y célébrer leur identité, réduire l'isolement et créer des liens sociaux.

« Grâce au don communautaire Ted Rogers, la transition vers une plateforme virtuelle a pu être réalisée pour notre programme pour les jeunes, a affirmé Noreen Mian, directrice générale du Rainbow Resource Centre. Le maintien de ce programme permet aux jeunes de la communauté 2SLGBTQ+ de se sentir en sécurité et soutenus et de rester en contact avec leurs pairs et leur communauté. »

Depuis 2017, Rogers a également versé plus de 470 000$ en Bourses d'études Ted Rogers à 75 jeunes qui poursuivent des études postsecondaires. De nombreux boursiers ont été sélectionnés par des partenaires de dons communautaires, et 75 % des récipiendaires de la promotion 2020 à l'échelle nationale étaient membres des communautés noires, autochtones et racisées. L'engagement de Rogers à travailler en partenariat avec les communautés pour contribuer à répondre aux besoins essentiels de leurs résidants et de nos voisins passe principalement par les dons et les Bourses d'études Ted Rogers qu'elle offre pour soutenir les jeunes.

Pendant la pandémie, Rogers a fourni des milliers de téléphones et de forfaits à des centres d'hébergement pour femmes, comme autant de bouées de sauvetage numériques, ainsi qu'à des organismes pour les jeunes comme Grands Frères Grandes Soeurs du Canada pour permettre aux jeunes de conserver leurs liens avec leur mentor. Par ailleurs, Rogers a fourni l'équivalent de neuf millions de repas en dons et en paniers de denrées à des banques alimentaires d'un océan à l'autre, dans le cadre de son projet Nourrir à coup sûr, en partenariat avec la Jays Care Foundation et Banques alimentaires Canada. Cette année, en l'honneur de son 60e anniversaire et dans le cadre du Projet 60, l'équipe Rogers a donné un généreux coup de main en effectuant un nombre record d'heures de bénévolat dans le but de rendre le Canada plus fort, ensemble.

