TELUS rend la connectivité IdO fluide grâce à Connexion mondiale TELUS

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS, un chef de file mondial dans le domaine des communications, a annoncé aujourd'hui le lancement de Connexion mondiale TELUS, qui permet à ses clients de personnaliser et de gérer la connectivité des appareils IdO sur les réseaux cellulaires partout dans le monde. Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat élargi entre TELUS et Eseye, une pionnière des solutions de gestion de la connectivité IdO de pointe. TELUS Capital de risque investira dans Eseye 26,3 M$ CA (15 millions de livres sterling).

Grâce à ce partenariat et à cet investissement, TELUS a rehaussé sa collaboration avec Eseye, tandis que l'équipe IdO de TELUS continue de simplifier les chaînes d'approvisionnement, de raffermir sa position de chef de file en matière de sécurité de l'IdO et d'offrir un soutien à la clientèle hors pair. Combiné à l'anticipation d'une demande encore plus forte sur le marché pour la virtualisation des services infonuagiques, ce partenariat bonifié représente un complément aux outils, aux capacités et à l'élan de TELUS. L'entreprise pourra donc répondre aux besoins des clients relativement aux services émergents et à la portée mondiale, mais aussi prévoir ces besoins et en tirer profit.

Eseye enrichit l'offre d'IdO de TELUS en intégrant sa plateforme de connectivité AnyNet novatrice à la gamme de produits de TELUS. Les clients de TELUS peuvent profiter d'une solution d'IdO en marque blanche assurant une gestion de la connectivité mondiale quasi omniprésente. Ainsi, les appareils IdO des clients de TELUS peuvent accéder à 700 réseaux mobiles dans 190 pays. Ce partenariat offre un accès localisé au réseau IdO dans les principaux marchés mondiaux, ce qui permet une tarification concurrentielle, une meilleure performance du réseau par rapport à l'itinérance permanente, une latence moindre pour les fonctions de données et d'applications, et une foule de fonctions réseau supplémentaires, telles qu'une disponibilité élevée, la continuité du service et la résilience, qui sont essentielles pour nos clients. La plateforme de gestion est dotée d'options d'intégration dans AWS et Microsoft Azure, offrant une portée exceptionnelle sur le marché pour proposer des services de gestion de la connectivité aux clients et aux développeurs qui intègrent leurs services sur ces plateformes infonuagiques.

« Nous nous efforçons constamment d'offrir une meilleure valeur et une plus grande souplesse aux clients d'IdO de TELUS, qui bénéficient déjà d'un accès au plus grand réseau réservé à l'IdO au Canada. Dorénavant, Connexion mondiale TELUS offre une plateforme qui permet de profiter de cette même connectivité fiable au-delà des frontières du Canada dans presque tous les pays de la planète, affirme Mike Cihra, vice-président de TELUS, IdO. Plus qu'une plateforme autonome, Connexion mondiale TELUS permet aux clients d'exploiter un réseau de calibre entreprise prenant pleinement en charge leurs produits et services, qu'il s'agisse de la connectivité, de la sécurité intégrée ou du soutien de premier ordre. En simplifiant l'accès aux réseaux mondiaux, Connexion mondiale TELUS élimine un obstacle à l'expansion internationale pour de nombreuses entreprises, contribuant ainsi à une économie plus forte pour nous tous. Ce partenariat pour la gestion de la connectivité IdO témoigne de notre détermination indéfectible à transformer les organisations des clients. En effet, il tient compte de la portée mondiale et des exigences d'un nombre élevé d'activités des clients. De plus, il indique clairement notre intention d'investir pour répondre à ces exigences tandis que nos clients progressent dans la croissance de leur entreprise à l'échelle internationale. »

Plateforme conçue pour simplifier la connectivité IdO mondiale, Connexion mondiale TELUS offre une carte SIM unique avec de multiples identités internationales d'abonné mobile, un contrat unique, une plateforme et un partenaire de connectivité uniques, ce qui simplifie et optimise les déploiements d'IdO partout dans le monde. L'investissement de TELUS dans le partenariat lié aux cartes eSIM avec Eseye offre un éventail complet de possibilités de développement à court terme, y compris la connexion et la gestion d'une gamme d'appareils de fabricants et d'autres plateformes matérielles. Cela permettra à nos clients d'obtenir un rendement considérable sur leurs investissements dans leurs parcs d'appareils mobiles et fixes. De plus, nos clients à l'échelle mondiale ont accès au Centre d'excellence de l'IdO de TELUS en tout temps. Une équipe de soutien spécialisée saura les appuyer, que ce soit à l'étape d'intégration ou pour un dépannage technique.

« Ce partenariat stratégique et cet investissement dans Eseye constituent un point d'inflexion pour l'entreprise. Nous avons été à la fine pointe de la connectivité IdO cellulaire pendant de nombreuses années, ce qui nous a permis d'offrir de la valeur à plus de 2 000 clients dans le monde, explique Nick Earle, président et chef de la direction d'Eseye. Aujourd'hui, ce partenariat valide notre plateforme technologique et notre objectif d'offrir une connectivité cellulaire omniprésente aux appareils partout dans le monde. Nous sommes heureux de travailler avec TELUS pour offrir cette nouvelle capacité d'IdO mondiale à ses clients. »

L'investissement de 26,3 M$ CA de TELUS Capital de risque permettra à Eseye de développer d'autres produits, de favoriser la réussite des clients et de multiplier les activités de vente et de marketing afin de répondre à la demande croissante des entreprises pour une connectivité IdO cellulaire mondiale fiable. En outre, Eseye peut tirer profit d'occasions d'envergure et d'efficacité en travaillant avec d'autres unités d'affaires mondiales, comme TELUS International et TELUS Agriculture, par l'intermédiaire de l'équipe IdO de TELUS.

« TELUS est un chef de file dans le domaine de la connectivité et des technologies de l'IdO au Canada, et cet investissement permet d'accroître notre leadership en matière d'IdO partout dans le monde et d'offrir à nos clients des solutions d'IdO incomparables, précise Rich Osborn, président et associé directeur, TELUS Capital de risque. Grâce à ses technologies novatrices et à son leadership éprouvé dans le domaine de la connectivité IdO, Eseye est un excellent partenaire pour TELUS. Ensemble, elles représentent une formidable contribution au marché mondial. »

Points clés à retenir :

TELUS lance Connexion mondiale TELUS, une plateforme de gestion de la connectivité IdO qui permet aux clients de l'IdO de TELUS de personnaliser et de gérer la connectivité cellulaire d'appareils IdO partout dans le monde.

Grâce à une intégration à la plateforme de connectivité AnyNet d'Eseye, les clients de Connexion mondiale TELUS jouissent d'une connectivité cellulaire mondiale quasi omniprésente.

Les appareils connectés ont accès à 700 réseaux mondiaux dans 190 pays, notamment au moyen de connexions IdO localisées dans les principaux marchés réglementés.

Les clients à l'échelle mondiale ont accès au Centre d'excellence de l'IdO de TELUS en tout temps, qui leur offre un soutien à l'intégration et au dépannage.

Le partenariat entre TELUS et Eseye comprend un investissement de 26,3 M$ CA (15 millions de livres sterling) de TELUS Capital de risque dans Eseye.



Pour en savoir plus sur Connexion mondiale TELUS, visitez telus.com/connectiviteido .

À propos d'Eseye

Eseye permet aux entreprises d'adopter l'IdO sans limites. Nous les aidons à visualiser l'impossible et à donner vie à ces solutions grâce à des solutions innovantes de connectivité cellulaire IdO qui permettent à nos clients d'augmenter la valeur commerciale, de déployer des expériences différenciées et de perturber leurs marchés.

Nos solutions innovantes de connectivité cellulaire IdO, du matériel polyvalent, des conseils techniques et une assistance en tout temps permettent aux entreprises de surmonter la complexité de la conception, du développement et du déploiement de l'IdO. Nous les guidons à chaque étape du processus, afin qu'elles puissent gérer des projets d'IdO sans craindre de se tromper. Grâce à la technologie unique AnyNet Secure® SIM, à notre plateforme de gestion de la connectivité et à un puissant écosystème de partenaires, nous aidons plus de 2 000 clients dans le monde à connecter de manière transparente des millions d'appareils dans 190 pays, indépendamment de plus de 700 réseaux mondiaux disponibles. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez www.eseye.com .

À propos de TELUS Capital de risque

Fondé en 2001, l'organe d'investissement stratégique de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), TELUS Capital de risque, est un des fonds de capital de risque d'entreprise les plus actifs au Canada. À ce jour, TELUS Capital de risque a investi dans plus de 90 sociétés principalement axées sur les technologies d'avant-garde, comme les technologies de la santé, l'IdO, l'intelligence artificielle et la sécurité. TELUS Capital de risque est un partenaire d'investissement actif qui soutient les entreprises de son portefeuille en leur donnant accès à du mentorat, au vaste réseau de partenaires d'affaires et d'investissement de TELUS ainsi qu'à ses technologies et réseaux à large bande, en plus de faire la promotion de nouvelles solutions au sein de l'écosystème TELUS.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telus.com/fr/ventures

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSnews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

