Redevances Nomad annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Vincent Metcalfe, chef de la direction et président du conseil d'administration de Nomad, a déclaré : « Nous avons connu un excellent quatrième trimestre avec des revenus de 6,8 millions $ alors que le portefeuille d'actifs a continué de démontrer sa force et sa fiabilité. Pour l'exercice 2020, Nomad a réussi à lancer et à établir une plate-forme solide, tout en accomplissant son plan d'affaires visant à devenir un acteur important du secteur. Pour 2021, Nomad s'attend à une croissance organique de son portefeuille, ce qui permettra de générer des flux de trésorerie libres pouvant être réinvestis dans de nouvelles opportunités qui favoriseront la croissance et les rendements des actionnaires. »

Faits saillants du quatrième trimestre et résultats annuels :

Onces d'or gagnées de 2 746 au T4 2020 (2 450 au T4 2019) et de 11 475 pour l'exercice 2020 (9 800 en 2019).





de 11 475 pour l'exercice 2020 (9 800 en 2019). Onces d'argent gagnées de 64 568 au T4 2020 (138 209 au T4 2019) et de 217 401 pour l'exercice 2020 (292 861 en 2019).





de 217 401 pour l'exercice 2020 (292 861 en 2019). Onces d'équivalent or (1) (« OEO ») vendues de 3 587 au T4 2020 (3 084 au T4 2019) et de 14 870 pour l'exercice 2020 (12 233 en 2019).





(« OEO ») vendues de 3 587 au T4 2020 (3 084 au T4 de 14 870 pour l'exercice 2020 (12 233 en 2019). Revenus de 6,8 millions $ au T4 2020 (4,6 millions $ au T4 2019) et de 26,8 millions $ pour l'exercice 2020 (17,4 millions $ en 2019).





de 26,8 millions $ pour l'exercice 2020 (17,4 millions $ en 2019). Résultat net de 11,3 millions $ au T4 2020 (1,5 million $ au T4 2019) et de 20,1 millions $ pour l'exercice 2020 (2,0 millions $ en 2019).





de 20,1 millions $ pour l'exercice 2020 (2,0 millions $ en 2019). Résultat net ajusté (1) de 1,3 million $ au T4 2020 (3,2 millions $ au T4 2019) et de 9,7 millions $ pour l'exercice 2020 (11,7 millions $ en 2019).





de 1,3 million $ au T4 2020 (3,2 millions $ au T4 de 9,7 millions $ pour l'exercice 2020 (11,7 millions $ en 2019). Marge brute de 1,7 million $ au T4 2020 (0,05 million $ au T4 2019) et de 4,5 millions $ pour l'exercice 2020 (0,1 million $ en 2019).





de 4,5 millions $ pour l'exercice 2020 (0,1 million $ en 2019). Marge d'exploitation au comptant (1) de 5,9 millions $ au T4 2020 (4,4 millions $ au T4 2019) et de 24,1 millions $ pour l'exercice 2020 (16,7 millions $ en 2019). En incluant la trésorerie reçue à la clôture de la transaction par prise de contrôle inversée (« PCI »), la marge d'exploitation au comptant (1) attribuable à Nomad s'élève à 27,2 millions $ pour l'exercice 2020.





de 5,9 millions $ au T4 2020 (4,4 millions $ au T4 de 24,1 millions $ pour l'exercice 2020 (16,7 millions $ en 2019). En incluant la trésorerie reçue à la clôture de la transaction par prise de contrôle inversée (« PCI »), la marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad s'élève à 27,2 millions $ pour l'exercice 2020. Marge d'exploitation au comptant (1) de 86 % au T4 2020 (96 % au T4 2019) et de 90 % pour l'exercice 2020 (96 % en 2019).





de 86 % au T4 2020 (96 % au T4 de 90 % pour l'exercice 2020 (96 % en 2019). 22,5 millions $ en trésorerie au 31 décembre 2020.





Clôture de l'acquisition de Coral Gold Resources Ltd (« Coral »), détenteur d'une redevance variable de 1 % à 2,25 % NSR visant la propriété Robertson de Nevada Gold Mines située au Nevada, États-Unis, pour une contrepartie de 1,9 million $ en trésorerie et l'émission de 39 994 252 unités de Nomad, chaque unité se composant d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société.





située au Nevada, États-Unis, pour une contrepartie de 1,9 million $ en trésorerie et l'émission de 39 994 252 unités de Nomad, chaque unité se composant d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Clôture de l'acquisition d'une redevance de 0,21 % NSR sur le projet aurifère Blackwater situé en Colombie-Britannique, Canada , pour une contrepartie totale de 1,8 million $ en trésorerie et l'émission de 1 583 710 actions ordinaires de la Société. Une contrepartie de 0,9 million $ en trésorerie a été versée et 791 854 actions ordinaires ont été émises en 2020.





, pour une contrepartie totale de 1,8 million $ en trésorerie et l'émission de 1 583 710 actions ordinaires de la Société. Une contrepartie de 0,9 million $ en trésorerie a été versée et 791 854 actions ordinaires ont été émises en 2020. Clôture d'un reclassement par Yamana Gold Inc. de 22 750 000 actions ordinaires de Nomad.





Déclaration d'un deuxième versement de dividendes de 2,2 millions $.





Adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, témoignant de l'engagement à aligner volontairement les activités et la stratégie de la Société aux dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de la personne, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. À court terme, Nomad concentrera ses efforts sur quatre objectifs de développement durable : l'éducation de qualité, l'égalité des sexes, l'eau potable et l'assainissement des eaux, et les actions pour le climat.

T4 2020 :

Par catégorie Onces gagnées Onces vendues Revenus (000 $) Or (en nature) 2 424 2 424 4 548 Or (trésorerie reçue) 322 322 604

2 746 2 746 5 152 Argent (en nature) 64 568 64 568 1 632 Total d'OEO(1) 3 587 3 587 6 784



OEO

gagnées(1) OEO

vendues(1) Revenus

(000 $) Coûts

décaissés(1)

(000 $) Marge

d'exploitation

au comptant (1) (000 $) Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 900 900 1 697 -- 1 697 Flux d'or Bonikro 1 524 1 524 2 851 609 2 242 Flux d'argent Mercedes et South Arturo 841 841 1 632 321 1 311 Redevance d'or RDM 211 211 396 -- 396 Redevance d'or Moss 111 111 208 -- 208 Total 3 587 3 587 6 784 930 5 854

Exercice 2020 :

Par catégorie Onces gagnées Onces vendues Revenus (000 $) Or (en nature) 10 422 10 422 18 718 Or (trésorerie reçue) 1 053 1 053 1 811

11 475 11 475 20 529 Argent (en nature) 217 401 301 384 6 237 Total d'OEO(1) 13 973 14 870 26 766



OEO gagnées(1) OEO vendues(1) Revenus

(000 $) Coûts

décaissés(1)

(000 $) Marge

d'exploitation

au comptant (1) (000 $) Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 6 700 6 700 11 689 -- 11 689 Flux d'or Bonikro - réglé en trésorerie 322 322 425 -- 425 Flux d'or Bonikro - livraison en nature 3 722 3 722 7 029 1 489 5 541 Flux d'argent Mercedes et South Arturo 1 823 2 720 5 083 975 4 107 Flux d'argent Woodlawn 675 675 1 154 226 928 Redevance d'or RDM 620 620 1 178 -- 1 178 Redevance d'or Moss 111 111 208 -- 208 Total 13 973 14 870 26 766 2 690 24 076

Au quatrième trimestre et pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les revenus proviennent entièrement de l'or et de l'argent. L'objectif de la direction pour le portefeuille est de maintenir l'accent sur les métaux précieux (principalement l'or et l'argent) en ciblant un maximum de 10 % en revenus tirés d'autres métaux. Géographiquement, les revenus proviennent à 58 % (68 % pour l'exercice 2020) des Amériques, à 42 % (28 % pour l'exercice 2020) de l'Afrique et à 0 % (4 % pour l'exercice 2020) de l'Australie.

Mise à jour sur les actifs :

Flux d'or Blyvoor : Blyvoor Gold a informé la Société qu'en réaction à la pandémie de COVID-19, des mesures strictes de santé et de sécurité ont été mises en oeuvre. Suivant la visite du Ministère des Ressources minérales et de l'Énergie en lien avec l'inspection du puits subvertical no5 en septembre 2020, Blyvoor Gold a reçu le permis final lui permettant d'accéder aux niveaux miniers les plus profonds. Blyvoor Gold a maintenant tous les permis requis et prévoit terminer la construction de l'usine et débuter les opérations de traitement au premier trimestre de 2021. Les opérations minières ont débuté dans les niveaux supérieurs et le minerai est présentement acheminé en surface. Blyvoor Gold poursuit le rodage des opérations minières à la mine d'or Blyvoor. Les activités de sautage sont maintenant pleinement opérationnelles et ont lieu quotidiennement. La construction de l'usine de traitement est terminée et le traitement de minerai a débuté. Un rapport technique en lien avec les ressources minérales à la mine d'or Blyvoor est attendu au cours du premier trimestre de 2021.





Flux d'or Bonikro : Allied Gold a informé la Société que la production actuelle provenait des fosses Akissi-So, Chapelle et Chapelle Ouest.





Flux d'argent Mercedes : Suivant la suspension des opérations à la mine Mercedes en lien avec la pandémie, Premier Gold a annoncé que la production et le traitement de minerai avaient repris en juillet 2020 avec 12 183 onces d'or et 49 985 onces d'argent produites durant les trois mois terminés le 30 septembre 2020. Un nouveau plan d'exploitation simplifié, avec une stratégie de développement et d'extraction minière plus ciblée, a permis d'accroître la productivité, de réduire les coûts et d'assurer que la mine Mercedes soit en mesure de livrer, de façon fiable, des flux de trésorerie disponibles. En vertu de ce plan optimisé, la production a été consolidée à un portail minier plutôt que cinq et le taux d'extraction minière a été réduit au niveau ciblé de 1 200 tonnes par jour plutôt que 2 000 tonnes. L'usine de traitement est désormais exploitée par campagnes, en fonction du plan d'exploitation minière et des horaires des équipes de travail. Le succès des futurs programmes de forage d'exploration et de délimitation devrait permettre au taux de production d'éventuellement revenir à la capacité nominale de l'usine.



Le 16 décembre 2020, Equinox Gold Corp. (« Equinox ») a annoncé l'acquisition amicale de Premier Gold. Equinox deviendra donc l'exploitant de la mine Mercedes et a indiqué qu'il existait un potentiel d'accroître la production à un niveau se situant entre 80 000 et 90 000 onces d'or annuellement. Equinox exploite sept mines dans le monde, est très bien capitalisée et est dirigée par une équipe de direction réputée qui, à notre avis, aura la capacité d'aller chercher des gains de productivité sur ce site minier.





Le 16 décembre 2020, Equinox Gold Corp. (« Equinox ») a annoncé l'acquisition amicale de Premier Gold. Equinox deviendra donc l'exploitant de la mine Mercedes et a indiqué qu'il existait un potentiel d'accroître la production à un niveau se situant entre 80 000 et 90 000 onces d'or annuellement. Equinox exploite sept mines dans le monde, est très bien capitalisée et est dirigée par une équipe de direction réputée qui, à notre avis, aura la capacité d'aller chercher des gains de productivité sur ce site minier. Flux d'argent South Arturo : Nevada Gold Mines a connu une autre année exceptionnelle avec une production dépassant de plus de 30 % les niveaux prévus. Cette forte performance reflète les taux de production plus élevés, à 694 tonnes traitées par jour en moyenne. Le 19 janvier 2021, Premier a publié une étude de faisabilité préliminaire pour South Arturo faisant état d'une durée d'exploitation de 8 ans, basée sur une estimation des ressources minérales en date du 1er décembre 2020 qui incluait, en onces attribuables à Nomad, des réserves de 1,9 million d'onces d'argent (3,8 millions de tonnes à une teneur de 15,23 g/t), des ressources mesurées et indiquées de 4,0 millions d'onces d'argent (20,0 millions de tonnes à une teneur de 6,19 g/t) et des ressources minérales présumées de 1,8 million d'onces d'argent (10,1 millions de tonnes à une teneur de 5,47 g/t). En 2020, des programmes de forage ont été réalisés à El Nino, et les résultats initiaux suggèrent un potentiel d'accroître les ressources souterraines et de prolonger la durée de vie de la mine. Une nouvelle estimation des ressources minérales sera préparée en 2021 suivant la réception de tous les résultats de forage pour 2020.





a connu une autre année exceptionnelle avec une production dépassant de plus de 30 % les niveaux prévus. Cette forte performance reflète les taux de production plus élevés, à 694 tonnes traitées par jour en moyenne. Le 19 janvier 2021, Premier a publié une étude de faisabilité préliminaire pour South Arturo faisant état d'une durée d'exploitation de 8 ans, basée sur une estimation des ressources minérales en date du 1er décembre 2020 qui incluait, en onces attribuables à Nomad, des réserves de 1,9 million d'onces d'argent (3,8 millions de tonnes à une de 15,23 g/t), des ressources mesurées et indiquées de 4,0 millions d'onces d'argent (20,0 millions de tonnes à une de 6,19 g/t) et des ressources minérales présumées de 1,8 million d'onces d'argent (10,1 millions de tonnes à une de 5,47 g/t). En 2020, des programmes de forage ont été réalisés à El Nino, et les résultats initiaux suggèrent un potentiel d'accroître les ressources souterraines et de prolonger la durée de vie de la mine. Une nouvelle estimation des ressources minérales sera préparée en 2021 suivant la réception de tous les résultats de forage pour 2020. Flux d'argent Woodlawn : Les opérations à la mine Woodlawn ont été suspendues et le projet a été mis en veille en date du 24 mars 2020, en raison de plusieurs facteurs, notamment la pandémie de COVID -19 et son impact sur la demande mondiale pour les matières premières, le prix du zinc et les restrictions extraordinaires sur les déplacements imposées par les gouvernements fédéral et des états d'Australie. En raison de la suspension des opérations à la mine Woodlawn , Heron Resources a demandé et reçu des dérogations de la part de ses créanciers de premier rang, incluant la Société, pour certaines clauses restrictives liées à sa facilité de crédit principale. Le 14 août 2020, Heron Resources a annoncé le lancement d'un processus stratégique relativement à sa mine Woodlawn et la nomination d'Azure Capital à titre de conseiller financier dans le cadre de ce processus stratégique. Azure Capital aura un vaste mandat d'explorer différentes options pour la mine Woodlawn incluant un refinancement, une coentreprise, ou une vente partielle ou intégrale. Pour faciliter ce processus, Heron Resources a reçu une prolongation supplémentaire de douze mois des dérogations de ses créanciers de premier rang, incluant la Société, en vertu de l'entente de flux d'argent Woodlawn , soit jusqu'au 13 août 2021. La mine Woodlawn restera en mode de mise en veille jusqu'à la fin du processus stratégique ou à tout autre moment convenu entre Heron Resources et ses parties prenantes, incluant la Société.



Le 28 janvier 2021, Heron Resources a annoncé que le site de la mine Woodlawn restait en mode de mise en veille, et que les activités en cours avaient pour but de préserver les infrastructures minières et de traitement en vue d'un redémarrage éventuel, et d'assurer la gestion environnementale du site. Durant le quatrième trimestre de 2020, des études d'optimisation et des programmes de travaux ciblant des opportunités de plus-value à Woodlawn ont progressé ou ont été menées à terme. À la suite de la nomination d'un conseiller mandaté pour explorer les options stratégiques pour Woodlawn incluant un refinancement, une coentreprise ou une vente partielle ou intégrale, une salle de données exhaustives a été mise sur pied pour assister les parties intéressées qui examinent actuellement le projet en vertu d'ententes de confidentialité. Selon l'échéancier actuel établi pour ce processus stratégique, des propositions initiales non exécutoires à titre indicatif devraient être déposées durant le premier trimestre de 2021.





ont été suspendues et le projet a été mis en veille en date du 24 mars 2020, en raison de plusieurs facteurs, notamment la pandémie de COVID -19 et son impact sur la demande mondiale pour les matières premières, le prix du zinc et les restrictions extraordinaires sur les déplacements imposées par les gouvernements fédéral et des états d'Australie. En raison de la suspension des opérations à la mine , Heron Resources a demandé et reçu des dérogations de la part de ses créanciers de premier rang, incluant la Société, pour certaines clauses restrictives liées à sa facilité de crédit principale. Le 14 août 2020, Heron Resources a annoncé le lancement d'un processus stratégique relativement à sa mine et la nomination d'Azure Capital à titre de conseiller financier dans le cadre de ce processus stratégique. Azure Capital aura un vaste mandat d'explorer différentes options pour la mine incluant un refinancement, une coentreprise, ou une vente partielle ou intégrale. Pour faciliter ce processus, Heron Resources a reçu une prolongation supplémentaire de douze mois des dérogations de ses créanciers de premier rang, incluant la Société, en vertu de l'entente de flux d'argent , soit jusqu'au 13 août 2021. La mine restera en mode de mise en veille jusqu'à la fin du processus stratégique ou à tout autre moment convenu entre Heron Resources et ses parties prenantes, incluant la Société. Le 28 janvier 2021, Heron Resources a annoncé que le site de la mine restait en mode de mise en veille, et que les activités en cours avaient pour but de préserver les infrastructures minières et de traitement en vue d'un redémarrage éventuel, et d'assurer la gestion environnementale du site. Durant le quatrième trimestre de 2020, des études d'optimisation et des programmes de travaux ciblant des opportunités de plus-value à ont progressé ou ont été menées à terme. À la suite de la nomination d'un conseiller mandaté pour explorer les options stratégiques pour incluant un refinancement, une coentreprise ou une vente partielle ou intégrale, une salle de données exhaustives a été mise sur pied pour assister les parties intéressées qui examinent actuellement le projet en vertu d'ententes de confidentialité. Selon l'échéancier actuel établi pour ce processus stratégique, des propositions initiales non exécutoires à titre indicatif devraient être déposées durant le premier trimestre de 2021. Redevance d'or Blackwater : Le 10 février 2021, Artemis Gold a déposé des demandes auprès du gouvernement de la Colombie-Britannique en vue d'entreprendre un programme de travaux de construction préparatoires en lien avec son projet aurifère Blackwater en Colombie-Britannique, Canada . Le programme de construction est axé sur le déboisement des secteurs des principales infrastructures comme les routes de halage, la première phase du parc à résidus et le secteur du campement. De plus, la construction de la route d'accès au site minier et le terrassement du site de l'usine seront accélérés afin de faciliter la mobilisation rapide sur place de l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction suivant la réception des permis requis pour les travaux. Le processus d'obtention des permis en lien avec le programme de construction devrait prendre plusieurs mois, et les approbations sont attendues vers la fin du T2 2021.





. Le programme de construction est axé sur le déboisement des secteurs des principales infrastructures comme les routes de halage, la première phase du parc à résidus et le secteur du campement. De plus, la construction de la route d'accès au site minier et le terrassement du site de l'usine seront accélérés afin de faciliter la mobilisation rapide sur place de l'entrepreneur en ingénierie, approvisionnement et construction suivant la réception des permis requis pour les travaux. Le processus d'obtention des permis en lien avec le programme de construction devrait prendre plusieurs mois, et les approbations sont attendues vers la fin du T2 2021. Redevance d'or Gualcamayo : Mineros S.A. a informé la Société qu'elle entend investir 8 millions $ annuellement en forage intercalaire et d'exploration à proximité de la mine afin de prolonger la durée de vie de la mine. Seulement 20 % des 20 000 hectares de terrain ont été explorés.





Redevance d'or Moss : Northern Vertex réalise un programme d'exploration agressif, avec 3 foreuses mobilisées sur le site, dans le but d'accroître les ressources et ainsi prolonger la durée de vie de la mine, et pour tester différentes cibles à l'échelle du district. Les récents résultats comprennent des intersections à haute teneur sur la cible de la veine Ruth, de la minéralisation très répandue au sein des cibles Gold Bridge et Extension Ouest, situées à 1,5 km à l'ouest de la fosse, et de la minéralisation similaire à celle de la fosse Moss à la cible Ouest. Le programme de forage en phase II a été initié en novembre 2020 et s'échelonnera jusqu'en février 2021. Les travaux en phase II seront axés sur la cible à haute teneur de la veine Ruth, le forage intercalaire des ressources à Gold Bridge , et cibleront de nouvelles découvertes au sein de la vaste zone de stockwerks minéralisés en or et en argent, tant latéralement qu'en profondeur à la mine Moss. Les programmes de forage combinés en phase I et II totaliseront 32 000 mètres. En plus du programme d'exploration en plusieurs phases, Northern Vertex a continué de mettre en oeuvre, avec succès, différentes nouvelles initiatives afin d'optimiser les opérations et réduire les coûts à la mine Moss.





sur la cible de la veine Ruth, de la minéralisation très répandue au sein des cibles et Extension Ouest, situées à 1,5 km à l'ouest de la fosse, et de la minéralisation similaire à celle de la fosse Moss à la cible Ouest. Le programme de forage en phase II a été initié en novembre s'échelonnera jusqu'en février 2021. Les travaux en phase II seront axés sur la cible à haute de la veine Ruth, le forage intercalaire des ressources à , et cibleront de nouvelles découvertes au sein de la vaste zone de stockwerks minéralisés en or et en argent, tant latéralement qu'en profondeur à la mine Moss. Les programmes de forage combinés en phase I et II totaliseront 32 000 mètres. En plus du programme d'exploration en plusieurs phases, Northern Vertex a continué de mettre en oeuvre, avec succès, différentes nouvelles initiatives afin d'optimiser les opérations et réduire les coûts à la mine Moss. Redevance d'or RDM : Le 9 février 2021, Equinox a annoncé un investissement de 35 millions $ en capital d'expansion, entièrement affecté en frais de découverture capitalisés pour le recul des parois de la fosse, procurant un accès au gisement qui nécessitera moins de découverture lors des années futures. Tel que publié par Equinox, la production de la mine d'or RDM pour 2021 est estimée entre 55 000 et 60 000 onces d'or moyennant des coûts décaissés de 1 000 $ à 1 050 $ par once, et des coûts de maintien tout compris (« CMTC ») de 1 175 $ à 1 225 $ par once. Les CMTC à la mine d'or RDM en 2021 comprennent 10 millions $ de dépenses en immobilisations de maintien, dont 6 millions $ pour augmenter la capacité du parc à résidus, 2 millions $ pour l'équipement et 2 millions $ pour les bâtiments et les infrastructures.





60 000 onces d'or moyennant des coûts décaissés de 1 000 $ à 1 050 $ par once, et des coûts de maintien tout compris (« CMTC ») de 1 175 $ à 1 225 $ par once. Les CMTC à la mine d'or RDM en 2021 comprennent 10 millions $ de dépenses en immobilisations de maintien, dont 6 millions $ pour augmenter la capacité du parc à résidus, 2 millions $ pour l'équipement et 2 millions $ pour les bâtiments et les infrastructures. Redevance d'or Robertson : Le 20 novembre 2020, Barrick Gold Corporation (« Barrick ») a annoncé, durant une présentation dans le cadre d'une Journée des investisseurs, que la propriété Robertson était désormais intégrée au plan quinquennal à Cortez, et que le début de la production y était prévu pour 2025. Selon les prévisions actuelles, Cortez devrait produire entre 750 000 et 850 000 onces annuellement de 2021 à 2025. De plus, sur le plan de l'exploration, Barrick réalisera des programmes de forage sur la propriété Robertson et entreprendra des travaux préliminaires d'exploration générative le long du corridor Pipeline-Robertson.





Redevance d'or Troilus : Au début de l'année 2021, Troilus a annoncé d'excellents résultats dans la zone Sud-ouest, incluant un sondage d'expansion à 200 mètres, qui a recoupé de la minéralisation à haute teneur en or entre 50 mètres et 450 mètres sous la surface, à l'extérieur de l'enveloppe des ressources minérales conformes au Règlement 43- 101 et de la fosse envisagée dans l'EEP du mois d'août 2020. À l'hiver 2021, Troilus mettra en oeuvre un programme de forage de 7 000 mètres par mois, dans le but d'augmenter l'étendue des ressources minérales estimées dans la zone Sud-ouest, de réaliser du forage de définition dans les zones Z87 et J, ainsi que du forage géotechnique en appui à l'étude de préfaisabilité. Une étude de préfaisabilité devrait être publiée plus tard au cours de l'année 2021, tandis que le dépôt de l'étude d'impact environnemental est prévu pour le début de l'année 2022.

Capital-actions :

Au 31 décembre 2020, il y avait 565 429 124 actions ordinaires de Nomad en circulation. En date du 16 février 2021, la Société comptait 566 231 380 actions ordinaires, 10 120 600 options d'achat d'actions et 2 884 616 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation. La Société comptait également 1 312 900 unités d'actions de négociation restreinte et 673 800 unités d'actions différées en circulation. En vertu du paiement différé payable au groupe Yamana et en se basant sur le taux de change $ CA / $ US en date du 16 février 2021, 14 084 507 actions ordinaires devraient être émises si l'exercice de l'option de conversion avait lieu à cette date.

Mesures non conformes aux IFRS :

Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards ou les « IFRS »), incluant les onces d'équivalent or, les onces d'or et les onces d'équivalent or gagnées et vendues, le résultat net ajusté, la marge d'exploitation au comptant, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once d'or vendue et les coûts décaissés par once d'argent vendue.

En plus des mesures de performance non conformes aux IFRS décrites ci-dessous, les revenus de redevances et de flux de la Société sont convertis en onces d'équivalent or (« OEO ») en divisant les revenus tirés des redevances et des flux d'or pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour la même période respective. L'argent reçu en vertu de droits à des redevances et à des flux est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en le divisant par le prix moyen de l'or pour la période.

Résultat net ajusté et résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action sont calculés en retirant les effets des coûts de vente hors trésorerie liés au prêt au titre de l'or payé d'avance, les droits d'inscription à la bourse et le recouvrement d'impôts sur le résultat découlant de la transaction par PCI, la variation hors trésorerie de la juste valeur de l'option de conversion du paiement différé au groupe Yamana, et la variation hors trésorerie de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance. La Société est d'avis qu'en plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société.

Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action (de base et dilué) (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action).



Trois mois terminés

le 31 décembre Exercice terminé

le 31 décembre

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $









Résultat net 11 264 1 461 20 111 1 958









Ajustements :







Coûts de vente hors trésorerie liés au prêt

au titre de l'or payé d'avance 1 702 3 731 11 674 13 996 Variation de la juste valeur du prêt au titre

de l'or payé d'avance (487) (2 023) (5 454) (4 290) Droits d'inscription -- -- 23 492 -- Variation de la juste valeur de l'option de conversion (6 366) -- 1 693 -- Recouvrement d'impôts sur le résultat (4 786) -- (41 812) --









Résultat net ajusté 1 327 3 169 9 704 11 664









Nombre moyen pondéré d'actions







De base (en milliers) 543 298 327 718 446 616 327 718 Dilué (en milliers) 560 885 327 718 450 753 327 718









Résultat net ajusté par action (de base et dilué) 0,00 0,01 0,02 0,04

Marge d'exploitation au comptant et marge d'exploitation au comptant par once

La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once du prix de vente moyen réalisé de l'or et de l'argent par once. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire et pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Le tableau suivant présente un rapprochement de la marge d'exploitation au comptant et de la marge d'exploitation au comptant par once (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action ou par once).



Trois mois terminés

le 31 décembre

Exercice terminé

le 31 décembre



2020

2019

2020

2019



$

$

$

$

Marge d'exploitation au comptant par once















Total des revenus















Or vendu 4 548

3 669

18 718

14 015

Argent vendu 1 632

944

6 237

3 362

Trésorerie reçue 604

--

1 811

--



6 784

4 613

26 766

17 377













Total des onces d'or vendues 2 424

2 450

10 422

9 800

Total des onces d'argent vendues 64 568

54 225

301 384

208 877













Total des onces d'or gagnées (en nature) 2 424

2 450

10 422

9 800

Total des onces d'or gagnées (en trésorerie) 322

--

1 053

--

Total des onces d'argent gagnées 64 568

138 209

217 401

292 861













Prix moyen réalisé de l'or (par once) 1 876

1 498

1 796

1 430

Prix moyen réalisé de l'argent (par once) 25,28

17,41

20,69

16,10













Moins :









Coûts décaissés moyens de l'or (par once)1 251

--

143

--

Coûts décaissés moyens de l'argent (par once)1 4,97

3,49

3,98

3,23













Marge d'exploitation au comptant par once d'or vendue 1 625

1 498

1 653

1 430

Marge d'exploitation au comptant par once d'argent vendue 20,31

13,92

16,71

12,87













Marge d'exploitation au comptant









Total des revenus 6 784

4 613

26 766

17 377

Coûts décaissés des ventes1 930

189

2 690

674













Marge d'exploitation au comptant 5 854

4 424

24 076

16 703

Marge d'exploitation au comptant (% des revenus) 86 % 96 % 90 % 96 %



Coûts décaissés moyens et coûts décaissés moyens par once

Les coûts décaissés moyens de l'or et de l'argent par once sont calculés en divisant le coût total des ventes, déduction faite de l'épuisement et des coûts de vente hors trésorerie en lien avec le prêt au titre de l'or payé d'avance, par le nombre d'onces vendues. En plus des mesures calculées conformément aux IFRS, la direction et certains investisseurs utilisent ces paramètres pour évaluer la performance de la Société et sa capacité à générer des flux de trésorerie, comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux dans l'industrie minière des métaux précieux qui présentent des mesures de performance similaires.

Le tableau suivant présente un rapprochement des coûts décaissés moyens et des coûts décaissés moyens par once (en milliers de dollars, à l'exception des montants par action ou par once).



Trois mois terminés le 31 décembre Exercice terminé

le 31 décembre

2020 2019 2020 2019

$ $ $ $ Coût des ventes 5 061 4 565 22 233 17 261 Moins : Épuisement (2 429) (645) (7 869) (2 591) Moins : Coût d'achat des onces d'or reçues en lien

avec le prêt au titre de l'or payé d'avance (hors trésorerie) (1 702) (3 731) (11 674) (13 996) Coûts décaissés des ventes 930 189 2 690 674









Les coûts décaissés des ventes se composent des :







Total des coûts décaissés de l'or vendu 609 -- 1 489 -- Total des coûts décaissés de l'argent vendu 321 189 1 201 674

930 189 2 690 674









Total des onces d'or vendues 2 424 2 450 10 422 9 800 Total des onces d'argent vendues 64 568 54 225 301 384 208 877









Coûts décaissés moyens de l'or (par once) 251 -- 143 -- Coûts décaissés moyens de l'argent (par once) 4,97 3,49 3,98 3,23

La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS. D'autres sociétés pourraient calculer ces mesures non conformes aux IFRS différemment.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 6 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment, la satisfaction de toutes les conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de satisfaire aux conditions préalables à la clôture de l'acquisition de la redevance, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'oeuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Redevances Nomad Ltée

Bilans consolidés (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



31 décembre 2020 31 décembre 2019

$ $ Actifs



Actifs courants



Trésorerie 22 517 -- Débiteurs 1 349 140 Prêt au titre de l'or payé d'avance 6 920 6 842 Autres actifs 1 023 300 Total des actifs courants 31 809 7 282

Actifs non courants



Prêt au titre de l'or payé d'avance 8 237 -- Droits à des redevances et droits à des flux 207 923 68 973 Impôt différé 42 059 -- Total des actifs non courants 258 219 68 973 Total des actifs 290 028 76 255

Passifs



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer 4 391 375 Total des passifs courants 4 391 375





Passifs non courants



Passif découlant d'un paiement différé - contrat hôte 9 046 -- Passif découlant d'un paiement différé - option de conversion 3 013 -- Total des passifs non courants 12 059 --

Total des passifs 16 450 375

Capitaux propres



Actions ordinaires 254 210 -- Investissement net de la société mère -- 75 880 Bons de souscription 2 838 -- Surplus d'apport 3 091 -- Résultats non distribués 13 439 -- Total des capitaux propres 273 578 75 880 Total des passifs et des capitaux propres 290 028 76 255

Redevances Nomad Ltée

États consolidés du résultat et du résultat global (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains, sauf les montants par action)



Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre 2020 31 décembre

2019

$ $ $ $ Produits







Ventes d'or et d'argent 6 180 4 613 24 955 17 377 Autres produits 604 -- 1 811 -- Total des produits 6 784 4 613 26 766 17 377









Coût des ventes







Coût d'achat de l'or et de l'argent 2 632 3 920 14 364 14 670 Épuisement des droits à des redevances, à des flux et des autres intérêts 2 429 645 7 869 2 591 Total du coût des ventes 5 061 4 565 22 233 17 261









Marge brute 1 723 48 4 533 116









Autres charges (produits) d'exploitation :







Charges générales et administratives 1 101 610 2 708 2 448 Rémunération fondée sur des actions 580 -- 2 742 -- Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance (487) (2 023) (5 454) (4 290) Droits d'inscription -- -- 23 492 -- Total des autres charges (produits) d'exploitation 1 194 (1 413) 23 488 (1 842)









Résultat (perte) d'exploitation 529 1 461 (18 955) 1 958









Autres charges







Variation de la juste valeur de l'option de conversion 6 366 -- (1 693) -- Charges financières (395) -- (787) -- Gain (perte) de change 27 -- (27) -- Total des autres charges 5 998 -- (2 507) -- Résultat (perte) avant l'impôt sur le résultat 6 527 1 461 (21 462) 1 958 Recouvrement d'impôt 4 737 -- 41 573 -- Résultat net et résultat global 11 264 1 461 20 111 1 958









Résultat par action (de base) 0,02 0,00 0,05 0,01 Résultat par action (dilué) 0,01 0,00 0,04 0,01









Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation







De base (en milliers) 543 298 327 718 446 616 327 718 Dilué (en milliers) 560 885 327 718 450 753 327 718

Redevances Nomad Ltée

Tableaux consolidés des flux de trésorerie (non audités)

(montants présentés en milliers de dollars américains)



Trois mois terminés le Exercice terminé le

31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2019

$ $ $ $ Activités d'exploitation







Résultat net de la période 11 264 1 461 20 111 1 958 Ajustements au titre des éléments suivants :







Coût des ventes lié au prêt au titre de l'or payé d'avance 1 702 3 731 11 674 13 996 Épuisement des droits à des redevances, à des flux et des autres intérêts 2 429 645 7 869 2 591 Rémunération fondée sur des actions 580 -- 2 742 -- Variation de la juste valeur du prêt au titre de l'or payé d'avance (487) (2 043) (5 454) (4 290) Droits d'inscription -- -- 22 390 -- Variation de la juste valeur de l'option de conversion (6 366) -- 1 693 -- Recouvrement d'impôt différé (4 786) -- (41 812) -- Charges financières 227 -- 471 -- Intérêts reçus 236 -- 1 107 692 Variations des autres actifs et passifs (21) 3 800 (393) 17 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 778 7 614 20 398 14 964 Activités d'investissement







Trésorerie acquise 8 195 -- 11 344 -- Acquisition d'un prêt au titre de l'or payé d'avance -- -- (15 500) -- Acquisition de droits à des redevances, à des flux et d'autres intérêts (3 353) (3 000) (15 293) (50 000) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités d'investissement 4 842 (3 000) (19 449) (50 000) Activités de financement







Produit de l'émission d'actions ordinaires -- -- 9 652 -- Frais d'émission d'actions (149) -- (863) -- Frais de financement (16) -- (430) -- Dividendes versés (1 966) -- (1 966) -- Investissement net de la société mère -- (4 614) 15 175 35 036 Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (2 131) (4 614) 21 568 35 036 Augmentation nette de la trésorerie 7 489 -- 22 517 -- Trésorerie à l'ouverture de la période 15 028 -- -- -- Trésorerie à la clôture de la période 22 517 -- 22 517 --

