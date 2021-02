Sondage IG sur la retraite 2021 : La COVID incite les Canadiens à réévaluer leurs plans de retraite





La santé, la famille et la maison gagnent en importance dans la préparation des Canadiens au prochain chapitre de leur vie

WINNIPEG, MB, le 18 févr. 2021 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage qui montre que les Canadiens repensent leur approche en matière de planification de la retraite en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon l'étude, menée pour IG par Pollara Strategic Insights, près de la moitié des Canadiens qui ne sont pas déjà à la retraite affirment que la pandémie les a fait réfléchir sur leur retraite et le chemin pour y arriver. Plus précisément :

63 pour cent disent qu'ils préféreraient vivre leur retraite dans leur maison plutôt que dans une résidence pour retraités;

La moitié d'entre eux affirment que la pandémie les a incités à demeurer près de leur famille et au Canada au lieu de vivre à l'étranger; et

au lieu de vivre à l'étranger; et Le tiers des Canadiens qui ne sont pas retraités croient que la pandémie retardera leur départ à la retraite.

« Il est évident que les événements de la dernière année ont provoqué une réflexion des Canadiens quant à leur avenir, et notamment à leur retraite, affirme Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Que l'on parle de demeurer dans sa maison plus longtemps ou de réévaluer la protection d'assurance soins médicaux, un changement de priorités peut avoir des répercussions significatives sur les finances. Il est donc très important d'avoir un plan financier doté d'une composante solide pour la retraite; il est peut-être tout aussi important que ce plan soit évolutif afin de s'adapter à vos priorités changeantes. »

Adopter une vision globale des finances

L'étude a également révélé que la majorité (88 pour cent) des Canadiens sur le marché du travail s'interrogent sur le montant d'argent dont ils auront besoin à la retraite pour couvrir leurs dépenses mensuelles. Voici d'autres constatations du sondage :

67 pour cent de ces personnes réalisent maintenant la nécessité d'avoir un fonds d'urgence, maintenant et à la retraite;

La moitié des travailleurs canadiens envisagent maintenant de préparer un plan successoral avant leur retraite;

Deux personnes sur cinq réfléchissent au montant de protection pour soins médicaux dont ils auront besoin à la retraite; et

46 pour cent croient qu'ils pourraient avoir besoin de plus d'argent qu'ils ne le pensaient à la retraite.

« Pour se sentir financièrement en sécurité et en confiance en vue de la retraite, il faut un plan de match qui indique non seulement ce que vous souhaitez faire à la retraite, mais aussi le montant pour y parvenir, explique M. Murchison. Il faut continuer de se concentrer sur l'épargne-retraite. Toutefois, il faut aussi s'informer des différentes sources de revenus potentielles durant la retraite, et travailler avec un professionnel de la finance sur d'autres dimensions importantes, comme les besoins en assurance, les stratégies fiscales, la planification successorale et le budget. »

M. Murchison fait remarquer qu'à IG Gestion de patrimoine, les conseillers utilisent une approche globale pour la planification de la retraite. Ils ne se limitent pas qu'au REER et tiennent compte de toutes les sources de revenus pour aider les clients à prévoir leur revenu mensuel à la retraite; ils offrent, par exemple, des conseils sur les questions complexes de fiscalité ou quant à l'ordre dans lequel toucher son revenu des différentes sources. Au moyen d'un logiciel de pointe, ils peuvent aussi créer des scénarios hypothétiques et modifier un plan financier aussi rapidement que les besoins et les circonstances l'exigent.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 103 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 239 milliards de dollars au 31 janvier 2021.

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 29 janvier au 1er février 2021 auprès de 1 508 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Un système de pondération a été appliqué en fonction de l'âge, du sexe et de la région afin de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne selon les plus récentes données de Statistique Canada.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Communiqué envoyé le 18 février 2021 à 06:00 et diffusé par :