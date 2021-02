Kiuna est fière d'annoncer l'installation de classes satellites





ODANAK, QC, le 18 février 2021 /CNW/ - Dans le but de maintenir la qualité de l'enseignement et des services offerts à ses étudiants, l'Institution Kiuna est heureuse d'annoncer l'installation, dans différentes communautés et régions urbaines, de salles de classe satellites qui seront entièrement fonctionnelles d'ici l'automne 2021.

L'un des principaux objectifs de ce projet est de créer un environnement dans lequel les étudiants inscrits à Kiuna peuvent poursuivre leurs études postsecondaires et continuer de s'épanouir en suivant un enseignement à distance dans leurs communautés respectives.

Chaque salle de classe satellite sera pourvue des technologies de pointe et reproduira une salle de classe de l'établissement. Les étudiants qui se prévaudront de ces nouveaux locaux bénéficieront des mêmes services que les étudiants qui fréquentent le campus d'Odanak.

Ces services comprendront :

de l'équipement informatique (casques d'écoute, tableaux intelligents, imprimantes, etc.);

du soutien technique;

un centre de documentation;

un centre de développement linguistique;

des séances d'étude supervisées;

du soutien psychosocial;

des services à la famille et à l'enfance;

des activités étudiantes.

Afin de promouvoir la persévérance et la réussite scolaires, des membres de l'équipe de Kiuna se rendront également dans les différents sites afin de tisser des liens étroits avec les étudiants, de créer un sentiment de communauté et de stimuler l'esprit scolaire.

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de Services aux Autochtones Canada.

