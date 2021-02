SadaPay s'associe à IDEMIA pour révolutionner et développer les services bancaires en ligne au Pakistan





Grâce au Global Fintech Accelerator Card Program d'IDEMIA, la fintech basée au Pakistan peut désormais intensifier son développement et proposer une expérience de paiement plus qualitative, grâce à des technologies de pointe. Dans un contexte de digitalisation de nos usages, les cartes bancaires demeurent le dernier point de contact entre une banque et ses clients. SadaPay envisage une autre approche des services financiers, en se libérant des coûts élevés liés à un réseau d'agences physiques et leurs conseillers. En effet, l'entreprise entend résoudre les problèmes chroniques que connaît le secteur des services financiers au Pakistan, grâce à une expérience fluide et agréable, axée sur le mobile.

Fin 2020, SadaPay a reçu l'autorisation de la Banque nationale du Pakistan pour le lancement pilote de ses activités. Pendant sa phase pilote, SadaPay proposera des services de paiement numériques tels que l'envoi et la réception de virements locaux au moyen de son application, ainsi que l'émission de cartes de débit Mastercard à ses clients. Au fil du temps, l'entreprise prévoit de proposer d'autres fonctionnalités et produits, en fonction du retour des clients. En pratique, la demande pour les services de SadaPay a dépassé toutes les attentes avant même leur lancement officiel, et près de 200 000 personnes sont déjà inscrites sur liste d'attente. SadaPay a choisi le Global Fintech Accelerator Card Program d'IDEMIA pour se déployer efficacement et répondre ainsi à cette demande forte.

« Nous sommes ravis de collaborer avec IDEMIA au lancement et au développement de nos activités. La connaissance qu'a IDEMIA du marché local et sa capacité à répondre rapidement à nos besoins nous permettent de nous concentrer sur notre mission, qui est de fournir au grand public des services financiers simples et inclusifs1 », déclare Brandon Timinsky, PDG et fondateur de SadaPay.

Leader mondial dans le domaine des solutions de paiement, IDEMIA collabore actuellement avec plus de 1 900 institutions financières dans le monde entier. Le Global Fintech Accelerator Card Program est un programme accéléré conçu pour permettre aux nouveaux acteurs du secteur, tels que SadaPay, d'exploiter le réseau unique de centres de personnalisation et de services financiers d'IDEMIA afin de toucher une clientèle encore plus large. Disposant d'un centre de personnalisation de cartes bancaires de pointe à Karachi, IDEMIA est un partenaire de confiance pour les institutions financières pakistanaises depuis plus de dix ans.

« En tant que partenaire technologique international du secteur des paiements, doté d'une forte présence au Pakistan, IDEMIA est heureux d'accompagner SadaPay dans ses ambitions de croissance et de développement des services bancaires à un nombre encore plus important de clients », déclare Julia Schoonenberg, Vice-présidente senior (Moyen-Orient et Afrique) des activités Institutions financières chez IDEMIA.

Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur https://www.idemia.com/fintech-accelerator-card-program

À propos de Sadapay

SadaPay propose des services financiers modernes en partenariat avec MasterCard au Pakistan. En supprimant les coûts de gestion liés aux infrastructures physiques des banques traditionnelles, nous faisons des économies qui nous permettent d'offrir à nos clients des services financiers gratuits. Notre mission est d'éliminer la complexité des opérations bancaires afin de les rendre plus simples. SadaPay est désormais opérationnel et dans sa phase pilote sous la supervision du régulateur. Le déploiement public commencera dès que le pilote sera terminé.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com / Et suivez-nous @IDEMIAGroup sur Twitter

