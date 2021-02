Tigo Energy annonce avoir franchi le seuil de 75 GWh d'Énergie récupérée cumulative





Tigo Energy, Inc., le chef de file mondial du secteur solaire dans l'électronique modulaire à puissance flexible ou Flex MLPE (Module-Level Power Electronics), a annoncé aujourd'hui que la société avait dépassé les 75 GWh d'Énergie récupérée depuis 2009 pour les installations du monde entier, grâce aux solutions d'optimisation à la pointe de l'industrie, conçues par la société.

L'Énergie récupérée correspond à l'énergie additionnelle générée à partir des optimiseurs de Tigo, et qui aurait été perdue à cause de l'ombre et d'autres sources d'inadéquation si les optimiseurs de Tigo n'avaient pas été installés sur le système PV. Tigo est le seul fournisseur d'optimiseur qui révèle aux clients la valeur d'Énergie récupérée. Cette fonctionnalité est essentielle au calcul du retour sur investissement pour les installateurs tels que Project Solar au Royaume-Uni.

« La solution Tigo est de loin la plus simple et la meilleure solution sur le marché aujourd'hui. En tant qu'installateur résidentiel de premier plan au Royaume-Uni, elle nous a permis d'accroître notre activité tout en livrant la performance maximale à nos clients et en leur offrant le meilleur retour sur investissement », affirme Steve Wallace, directeur de l'approvisionnement pour Project Solar UK. « La nouvelle fonctionnalité Énergie récupérée, sur le portail de contrôle est tout simplement la meilleure façon de justifier l'utilisation des optimiseurs Tigo. Nos clients le comprennent, et c'est important pour nous. »

L'optimisation au niveau du module, de Tigo fonctionne en conjonction avec tous les principaux onduleurs PV, de manière à fixer le meilleur point de fonctionnement pour tous les modules d'une chaîne. Cela donne le choix à l'installeur et permet au système de récupérer le maximum d'énergie même lorsque les modules subissent l'effet de l'ombre, des nuages, et d'autres formes d'inadéquation.

D'après JD Dillon, directeur du marketing, chez Tigo : « Les optimiseurs TS4 et le portail de contrôle de Tigo offrent la récupération d'énergie maximale et un niveau de visibilité unique dans la production d'énergie du système. » « Nous sommes ravis que Project Solar UK et les installateurs du monde entier puissent utiliser des données détaillées pour faire la preuve du RSI auprès de leurs propriétaires, et cette mesure démontre une énergie récupérée supérieure à 10 % dans plus d'un quart des installations. »

Tigo propose des solutions flexibles qui augmentent la production d'énergie des systèmes PV grâce à l'optimisation, qui réduisent les coûts d'exploitation grâce au contrôle à distance, et améliorent la sécurité avec des capacités de mise hors service, particulièrement rapides. Ce qui distingue Tigo, c'est le choix. Les clients PV ont la possibilité de choisir les bonnes fonctionnalités et le bon onduleur pour une solution testée et certifiée au niveau de l'équipement et du système, qui maximise les bénéfices pour leur installation. La fonctionnalité Énergie récupérée valide les bénéfices de l'optimisation, ce qui permet aux clients d'obtenir le maximum d'énergie de leurs installations PV.

À propos de Tigo

Tigo est le leader mondial de l'électronique modulaire à puissance flexible ou Flex-MLPE (Module-Level Power Electronics) grâce à ses solutions innovantes qui augmentent la production d'énergie, réduisent les coûts d'exploitation et améliorent considérablement la sécurité des systèmes photovoltaïques (PV). La plateforme TS4 de Tigo maximise les bénéfices des systèmes PV et fournit aux clients la solution MLPE la plus évolutive, versatile et fiable disponible. Tigo a été fondée dans la Silicon Valley en 2007 pour accélérer l'adoption de l'énergie solaire à travers le monde. Les systèmes Tigo sont utilisés sur les 7 continents et produisent chaque jour des gigawattheures d'énergie solaire, fiable, propre, abordable et sûre. L'équipe mondiale de Tigo se consacre à réaliser la meilleure MLPE qui soit pour que le nombre de personnes bénéficiant des avantages du solaire ne cesse de croître. Rendez-vous sur notre site à l'adresse www.tigoenergy.com.

À propos de Project Solar UK

Project Solar UK Ltd est une société d'Énergie renouvelable, bien établie avec une équipe spécialisée forte de plus de 9 années d'expérience dans la conception et l'installation des systèmes de panneaux solaires photovoltaïques. Project Solar UK Ltd utilise uniquement les ouvriers les plus qualifiés et expérimentés en matière d'installation de panneaux solaires domestiques. Tous les projets sont placés sous la responsabilité d'un chef de projet désigné pour rester en contact et dont la mission consiste à s'assurer que la qualité de l'installation répond à nos standards élevés, en fixant le tarif de rachat garanti (TRG) avec l'objectif d'installer dans des délais compris entre 7 et 10 jours. Leur qualité de partenaire certifié SunPower, en fait un choix privilégié pour quiconque cherche à installer un système solaire sur sa propriété.

