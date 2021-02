AcuSurgical lève 5,75 millions d'euros dans le cadre d'un financement de série A, afin de développer une solution de robotisation innovante pour la microchirurgie oculaire.





AcuSurgical, une start-up montpelliéraine spécialisée dans la microchirurgie robotisée, annonce aujourd'hui un tour de financement de série A de 5,75 millions d'euros, mené par Mérieux Equity Partners (via OMX Europe Venture Fund) et Supernova Invest (via le fonds Supernova 2), avec Sofimac Innovation (via le fonds Pertinence Invest 2) et IRDI Capital Investissement (via les fonds Irdinov 2 et Inn'Vest PME Occitanie Est).

Grâce à une robotique avancée, AcuSurgical ambitionne de rendre la microchirurgie oculaire plus sûre et plus accessible en améliorant considérablement la précision des gestes chirurgicaux. La preuve de concept de la plateforme robotique a déjà été réalisée avec un premier prototype validé à un stade préclinique.

L'entreprise utilisera le financement de série A pour réaliser des essais cliniques et obtenir l'approbation réglementaire pour une première indication, la chirurgie vitréo-rétinienne, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications pour les chirurgiens ophtalmologistes.

La chirurgie de la rétine représente un marché mondial d'environ 1,6 million d'interventions chaque année, réalisées par un nombre limité de chirurgiens spécialisés. La plateforme robotique d'AcuSurgical vise à accroître la précision des procédures actuelles, en éliminant les tremblements et en améliorant la visualisation per op, grâce à un robot télémanipulé restant entièrement sous le contrôle du chirurgien.

AcuSurgical a été créée par Christoph Spuhler, Directeur Général de la société. La société a déjà attiré une équipe multidisciplinaire de grande qualité et expérimentée aux côtés des co-fondateurs scientifiques, les professeurs Yassine Haddab et Philippe Poignet, experts en robotique de l'unité de recherche jointe du LIRMM (Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier) ainsi que les professeurs Philippe Gain et Gilles Thuret, chirurgiens de la rétine au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.

« Notre ambition est de permettre la mise en place de traitements innovants pour les pathologies rétiniennes, et ainsi d'ouvrir de nouvelles perspectives aux nombreux patients affectés par ces maladies cécitantes, qui n'ont parfois qu'un nombre limité d'options thérapeutiques. Nous sommes fiers de la confiance accordée par ce solide groupe d'investisseurs privés. Leur soutien nous permettra de renforcer notre équipe et d'atteindre nos objectifs de certification réglementaire et la commercialisation d'une réelle innovation pour la chirurgie rétinienne », déclare Christoph Spuhler, CEO et co-fondateur d'AcuSurgical.

« Nous sommes ravis de nous associer à une équipe aussi expérimentée et de soutenir la mise sur le marché de la solution robotique d'AcuSurgical, qui améliorera les procédures de chirurgie oculaire et ouvrira le champ de nouvelles procédures en ophtalmologie », ajoute Valérie Calenda, Managing Partner chez Mérieux Equity Partners.

« La solution développée par AcuSurgical répond aux besoins de nombreux chirurgiens de la rétine pour effectuer des procédures complexes, de manière plus sûre et reproductible. Nous sommes très heureux de soutenir cette entreprise innovante et cette excellente équipe », déclare Celia Hart, General Partner chez Supernova Invest.

A propos de AcuSurgical - www.acusurgical.com

Fondée en 2020, AcuSurgical est une entreprise de robotique chirurgicale basée à Montpellier. La mission d'AcuSurgical est de permettre un traitement de premier ordre aux plus de 300 millions de patients dans le monde souffrant de maladies de la rétine, une condition débilitante comprenant la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la rétinopathie diabétique et les trous maculaires. À l'heure actuelle, 1,6 million d'opérations de la rétine sont effectuées chaque année dans le monde, avec un taux de croissance annuel de 7 %. Cela ne représente actuellement qu'un faible pourcentage des cas réels, la majorité des patients, en particulier dans les économies émergentes, recevant un traitement inadéquat ou n'étant pas pris en charge. La plateforme robotique innovante d'AcuSurgical vise à apporter un nouveau paradigme dans la chirurgie vitréo-rétinienne grâce à une solution robotique de précision.

A propos de Mérieux Equity Partners - www.merieux-partners.com

Mérieux Equity Partners ("MxEP") est une société d'investissement dédiée à l'investissement en capital dans le domaine de la santé et de la nutrition et enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). MxEP soutient activement les entrepreneurs et les entreprises avec des produits et services différenciés, leur donnant un accès privilégié à son expertise sectorielle et à son réseau international. MxEP gère actuellement environ 670 millions d'euros d'actifs et a lancé son nouveau fonds de capital innovation en 2020, OMX Venture Fund, afin de financer des entreprises à fort potentiel dans le domaine des sciences de la vie, en Europe et en Amérique du Nord.

A propos de Supernova Invest - www.supernovainvest.com

Supernova Invest est une société de capital-risque qui occupe une position de premier plan sur le marché français des investissements dans les technologies de pointe. Elle gère et conseille cinq fonds de capital-risque pour un total de 260 millions d'euros d'actifs sous gestion. Supernova Invest est spécialisée dans les technologies de rupture, en développant des start-ups dans les secteurs de l'industrie, de la santé, de l'énergie et de l'environnement et des technologies numériques. Supernova Invest a un partenariat fort avec le CEA (Commissariat aux énergies alternatives et à l'énergie atomique) et Amundi (leader européen de la gestion d'actifs).

Le FPCI Supernova 2 est un fonds d'investissement en phase de démarrage géré par Supernova Invest. Ses principaux investisseurs sont le Crédit Agricole, le Fond National d'Amorçage géré par Bpi France, le CEA, Michelin, BioMérieux, Vinci, EDF, CGG, UDIMEC ainsi que des entrepreneurs et des family offices.

A propos de Sofimac Innovation - www.sofimacinnovation.com

Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante certifiée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et dédiée à l'investissement technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Marseille, Sofimac Innovation soutient les start-up innovantes dans leurs projets de croissance grâce à une large gamme de véhicules d'investissement. Intervenant dans des secteurs technologiques très variés, notamment dans les secteurs de la santé et du numérique, Sofimac Innovation gère actuellement 9 Fonds comprenant environ 90 entreprises actives.

Pertinence Invest 2 est un fonds d'investissement géré par Sofimac Innovation, levé en partenariat avec des universités et écoles prestigieuses et des entreprises industrielles de renom. Pertinence Invest 2 investit dans des technologies de pointe dans les secteurs des sciences de l'ingénieur et de la santé et de la nutrition.

A propos de IRDI Capital Investissement - www.irdi.fr

Basée à Toulouse, Montpellier et Bordeaux, Irdi Capital Investissement a une expérience de plus de 35 ans d'investissement à tous les stades de développement des entreprises du Sud-Ouest de la France. Elle gère plus de 350 millions d'euros à travers plusieurs fonds dont IRDINOV 2 et INN'VEST PME OCCITANIE EST, à travers lesquels elle a investi dans AcuSurgical.

IRDINOV 2 - soutenu par le Fonds National d'Amorçage (FNA) - est un fonds de capital d'amorçage spécialisé dans le financement des entreprises technologiques.

INN'VEST PME OCCITANIE EST est un fonds de co-investissement soutenu par le Fonds européen d'investissement (FEI) et la Région Occitanie dans le cadre du fonds de fonds FOSTER TPE PME.

