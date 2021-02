Type-X, le véhicule de combat robotisé de Milrem Robotics, sera dévoilé à l'IDEX 2021





Milrem Robotics, le chef de file des systèmes robotiques et autonomes, présentera son véhicule de combat robotisé Type-X pour la première fois à l'IDEX 2021.

Le Type-X RCV est conçu pour épauler les unités mécanisées et deviendra un allier intelligent pour les chars les véhicules d'infanterie de combat. Il sera capable d'entreprendre les missions et les positions les plus dangereuses, réduisant ainsi les risques de pertes humaines.

Le véhicule de combat robotisé peut être équipé d'un canon de 50 mm pour fournir une puissance de feu supérieure et un soutien tactique à une unité dotée de véhicules de combat d'infanterie.

"Le Type-X dispose de capacités pour percer les positions défensives ennemies avec des risques minimes pour les troupes. Si un RCV est perdu, son remplacement ne représentera qu'un ajustement logistique, et des vies seront épargnées", déclare Kuldar Väärsi, PDG de Milrem Robotics.

Le RCV de Milrem Robotics sera équipé de fonctions intelligentes comme la navigation de suivi avec point de passage et la détection des obstacles. L'intelligence artificielle fera également partie des algorithmes. Toutefois, la véritable innovation sera l'approche entièrement nouvelle de Milrem permettant des opérations contrôlées à distance à des vitesses plus élevées.

La vitesse maximale du véhicule est de 80 km/h sur route goudronnée et de 50 km/h en tout terrain. Le poids réduit (12 tonnes), la puissance élevée et la gestion énergétique efficiente du Type-X garantissent une capacité tout terrain supérieure, et sa hauteur maîtrisée (2,2 m) et son moteur arrière lui confèrent une faible signature visuelle et thermique.

Pour créer le Type-X, Milrem Robotics a puisé dans ses connaissances acquises dans le cadre du développement du véhicule terrestre autonome THeMIS, destiné à soutenir les troupes au sol, qui a été acheté par dix pays, dont sept membres de l'OTAN: la France, la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Estonie.

Milrem Robotics est le chef de file européen de la robotique et des systèmes autonomes et le leader d'iMUGS ? un projet de 32,6 millions EUR financé par le Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (EDIDP) de la Commission européenne ? pour développer un système européen standardisé terrestre autonome.

Le véhicule sera présenté au stand John Cockerill, n° B18, hall 12.

Regardez la vidéo Type-X: https://youtu.be/jQg4PLCZLdY

