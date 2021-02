Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 17 févr. 2021

Mercredi 17/02/2021 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $ Lotto 649 MAIN Draw 07, 16, 18, 43, 45 & 48 Bonus numéro 14 Lot garanti de LOTTO 6/49 72875890-01 ONTARIO 495, 24, 34, 39, 43 & 48. No comp. 28. POKER LOTTO Main gagnante: 7-H, 7-S,...

NAV CANADA a annoncé aujourd'hui les statistiques du trafic aérien pour janvier 2021, tel qu'il est mesuré en unités de redevance pondérées pour les services de navigation aérienne en route, terminaux et océaniques, par rapport au dernier exercice....