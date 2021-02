Forterro, fournisseur de logiciels ERP, annonce la désignation de nouveaux dirigeants en Europe sur fond de croissance continue





Forterro, groupe de sociétés proposant des logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour les petites et moyennes entreprises, a annoncé aujourd'hui la désignation de deux nouveaux dirigeants, chargés de guider la société dans une nouvelle phase de croissance en Europe, son marché clé.

Dean Forbes, cadre de longue date dans le domaine des logiciels, basé au Royaume-Uni, qui était dernièrement président d'Access Group, a été désigné directeur général de Forterro. Paul Smolinski, ancien directeur financier de la société de logiciels de RH et de paye CoreHR, a été désigné directeur financier. Il a été fait appel à ces deux leaders basés au Royaume-Uni afin de poursuivre la stratégie de croissance de Forterro en Europe, en travaillant avec les équipes de direction stratégique de la société au sein des unités commerciales principales du groupe en France, en Allemagne, en Pologne, en Suède et en Suisse.

Forbes rejoint Forterro après une importante carrière à des postes de direction exécutive et principale, pour un certain nombre de sociétés internationales de logiciels. Dernièrement, il dirigeait en Europe la croissance et l'expansion de CoreHR, fournisseur de logiciels HCM basé au Royaume-Uni. CoreHR a fait l'objet d'une acquisition par Access Group, où Forbes a par la suite occupé les fonctions de président et de membre du comité exécutif. Avant ses fonctions chez CoreHR, Forbes était PDG de KDS, société de logiciels SaaS basée à Paris, où il conduisait la croissance soutenue et l'expansion internationale de la société, qui ont mené à son acquisition par American Express. Auparavant dans sa carrière, Forbes avait occupé des fonctions de haute direction chez Primavera Systems, basée à Philadelphie, puis le poste de vice-président mondial des ventes et du marketing pour la division PPM d'Oracle. Forbes apporte cette richesse d'expérience à Forterro et à ses sociétés acquises, qui incluent abas Software (Allemagne) ; BPSC (Pologne) ; Clip Industrie, Silog et Sylob (France) ; Jeeves et Infocube (Suède) ; et ProConcept (Suisse). Forterro est appuyée par la société mondiale d'investissement en technologies Battery Ventures.

« Je suis très heureux de rejoindre un groupe aussi puissant de sociétés de logiciels ERP, qui opèrent toutes avec succès sur l'un des marchés les plus solides et à la croissance la plus régulière en matière de logiciels d'entreprise », a déclaré Forbes. « La pierre angulaire de notre réussite consistera à poursuivre les investissements dans les positions de leadership de marché des sociétés locales et sociétés de niche axées sur les logiciels ERP à travers l'Europe. Je suis impatient de conduire la prochaine phase de l'aventure Forterro, à l'heure où nous entendons poursuivre la croissance de l'entreprise de manière agressive, à la fois au niveau organique et au travers de futures acquisitions. »

« Le fait d'intégrer de nouveaux dirigeants basés en Europe s'inscrit dans l'évolution naturelle de Forterro », a déclaré Dave Tabors, membre du conseil d'administration de Forterro et associé en capital investissement chez Battery Ventures. « L'ancien PDG Jeff Tognoni, l'ancien directeur d'exploitation Scott Malia, et le reste de l'équipe de direction de Forterro basée aux États-Unis ont accompli un travail remarquable dans la croissance de l'entreprise, en évaluant, en acquérant et en dirigeant des sociétés de logiciels ERP. Afin de propulser Forterro dans sa prochaine phase de développement, l'heure est néanmoins venue de cultiver les dirigeants talentueux à proximité plus immédiate des opérations de nos unités commerciales. Nous sommes très heureux de travailler avec Dean, qui prépare Forterro pour sa prochaine phase de croissance. »

« Nous avons passé ces dernières années à travailler en étroite collaboration avec nos contreparties en Europe pour bâtir des stratégies de croissance durable, ainsi que pour élaborer des approches opérationnelles uniques pour chaque unité commerciale et chaque marché de produits », a déclaré Jeff Tognoni, qui se retire après avoir dirigé Forterro et multiplié par plus de sept le chiffre d'affaires depuis l'acquisition initiale de Jeeves Information Systems en 2012. « La force de nos équipes locales et de leurs activités me conduit à penser qu'une partie de notre travail est désormais accomplie, et que Forterro est prête pour de nouveaux défis et pour une réussite continue sous la direction de Dean et de Paul. »

À PROPOS DE FORTERRO

Forterro est un groupe de sociétés proposant des logiciels ERP aux PME sur les marchés géographiques spécialisés ou verticaux. Appuyé par les investissements de Battery Ventures, Forterro gère des unités commerciales en Suède, en Suisse, en France, en Pologne et en Allemagne, ainsi que des sites de bureaux régionaux et des centres de recherche et développement à travers le monde. À travers son écosystème sans cesse croissant de PI et de capitaux, Forterro collabore avec des équipes de direction locales pour renforcer les offres de solutions et la performance opérationnelle des sociétés de son portefeuille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.forterro.com.

À PROPOS DE BATTERY VENTURES

Battery s'associe avec des fondateurs et des équipes de directions exceptionnelles qui développent des entreprises numéro un dans leurs catégories sur des marchés comprenant les logiciels et les services, l'infrastructure entreprise, les marchés en ligne, l'informatique de santé et la technologie industrielle. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à toutes les phases de leur existence, de l'investissement d'amorçage ou précoce jusqu'à la croissance et au rachat, et investit à travers le monde à partir de six implantations stratégiques : Boston ; San Francisco et Menlo Park en Californie ; Herzliya en Israël ; Londres ; et New York. Suivez la société sur Twitter @BatteryVentures, visitez notre site Web à l'adresse www.battery.com et trouvez une liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

