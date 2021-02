Déclaration : Rapport du Comité permanent des finances de la Chambre des communes sur les consultations pré budgétaires en vue du budget de 2021





OTTAWA, ON, le 17 févr. 2021 /CNW/ - M. Brian Sauvé, président de la Fédération de la Police Nationale, a fait la déclaration suivante au sujet du rapport du Comité permanent des finances de la Chambre des communes sur les consultations pré budgétaires en vue du budget de 2021.

« La Fédération nationale des policiers (FPN) accueille favorablement les recommandations pré budgétaires de 2021 formulées dans le rapport du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Nous sommes toutefois surpris de constater qu'une recommandation pré budgétaire présentée par la FPN en 2020 pour renforcer la capacité de recrutement et de formation de la GRC ne figure pas dans la liste des recommandations de cette année.

Au cours de la dernière année, la FPN a continuellement demandé aux parlementaires que le gouvernement effectue les investissements nécessaires pour accroître la capacité de recrutement et de formation à l'École de la GRC à Regina, ou « Division Dépôt », qui a été considérablement limitée en raison des répercussions de la COVID-19. Cette situation a entraîné un arriéré critique qui perdurera pendant des années si le gouvernement fédéral ne fait pas les investissements appropriés le plus tôt possible. Le manque de nouvelles recrues impose un stress supplémentaire à ceux qui travaillent actuellement. Ces personnes doivent assumer le fardeau d'une charge de travail de plus en plus lourde et font face à des niveaux croissants de stress et d'épuisement professionnel. Le recrutement et la formation soutenus et continus sont essentiels à la sécurité publique à l'échelle nationale, et dans toutes les collectivités que nos membres servent.

Nous sommes heureux que le gouvernement ait annoncé un nouveau financement pour la mise en oeuvre d'un projet national de caméras corporelles dans l'Énoncé économique de l'automne 2020. Toutefois, il faut encore des fonds et des ressources supplémentaires pour combler les lacunes en matière de ressources humaines, alors que le gouvernement fédéral continue d'élargir les mandats des membres de la GRC.

La FPN encourage fortement le gouvernement fédéral à investir dans nos deux autres recommandations pré budgétaires de 2021 - accroître la capacité de formation à l'École de la GRC et remplacer les vieux pistolets de service devenus dangereux - ce qui donnerait de meilleures ressources et des outils sécuritaires à nos membres pour qu'ils assurent la sécurité des Canadiens. La FPN continue de défendre les intérêts de ses membres et nous avons hâte de voir le gouvernement fédéral faire des investissements solides et essentiels pour eux. »

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée en 2019 pour représenter environ 20 000 membres de première ligne de la GRC en service au Canada et à l'étranger. Il s'agit du plus important organisme canadien de relations de travail dans la police et le deuxième en importance en Amérique du Nord. La FPN constitue la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN vise à améliorer la sécurité de la population canadienne en s'efforçant d'améliorer le matériel et la formation et d'obtenir des mesures de soutien additionnelles pour nos membres qui ont été victimes d'un sous-financement depuis bien trop longtemps. L'augmentation des ressources et du financement de la GRC contribuera à une plus grande sécurité et à une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

SOURCE Fédération de la police nationale

