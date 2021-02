Qorus s'associe à Highspot pour offrir des réponses aux propositions personnalisées et efficaces





Le partenariat permettra aux équipes responsables des revenus d'accéder facilement au contenu des deux plateformes et d'en tirer parti

BELLEVUE, Washington, 17 février 2021 /CNW/ - Qorus, une entreprise de logiciels de gestion des demandes de propositions a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Highspot, une solution d'aide à la vente, qui permettra aux équipes de revenus de répondre rapidement aux demandes de propositions et de créer des propositions hautement personnalisées. Le partenariat permettra aux utilisateurs de Qorus d'accéder au contenu pour l'élaboration de propositions directement à partir de la plateforme Highspot.

L'association de Qorus et de Highspot permettra aux équipes responsables des revenus d'accéder facilement au contenu des deux plateformes et d'en tirer parti.

« Nous cherchons constamment des occasions de rationaliser le processus de gestion des propositions pour les équipes commerciales, et cette intégration permettra aux utilisateurs de tirer parti des deux plateformes sans avoir à reproduire le contenu, a déclaré Ray Meiring, chef de la direction et cofondateur de Qorus. La possibilité d'accéder aux contenus de Qorus et d'Highspot fera gagner du temps aux clients actuels et potentiels de nos entreprises, en plus de stimuler la productivité, ce qui représente une grande valeur pour nos clients. Notre plateforme a été conçue pour aider les clients à améliorer la qualité de leurs propositions et, en fin de compte, à accroître le nombre de propositions retenues, et nous croyons que ce partenariat les aidera à le faire. »

Un récent sondage mené par Qorus a révélé que plus de 45 % des gestionnaires de propositions ont signalé une augmentation du nombre de demandes de proposition en 2020. Pour cette raison, les entreprises cherchent à moderniser leurs opérations de revenus afin d'améliorer la productivité et la collaboration. L'association de Qorus et de Highspot permettra aux équipes responsables des revenus d'établir une collaboration entre leurs équipes internes et d'assurer des interactions harmonieuses avec les clients potentiels. De plus, elle garantira des réponses rapides aux demandes de propositions, aux questionnaires de diligence raisonnable et aux questionnaires sur la sécurité.

« L'accès à du contenu à jour et autorisé est essentiel pour que les équipes de vente puissent offrir une valeur réelle aux clients, a déclaré Jake Braly, vice-président, Alliances stratégiques, Highspot. Grâce à cette intégration, nous appuierons la capacité de nos clients communs à trouver rapidement du contenu efficace et d'en tirer parti pour élaborer des réponses aux demandes de propositions et répondre aux demandes de renseignements des acheteurs. »

La plateforme de Qorus comprend une fonction de réponse automatique qui utilise le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle (IA) pour lire les questions dans une demande de proposition et aider les utilisateurs à trouver les meilleures réponses. Ainsi, le processus menant à trouver des réponses ne prend que quelques minutes plutôt que des heures.

En plus de cette nouvelle intégration à Highspot, la plateforme de Qorus se connecte facilement à SharePoint, à la bibliothèque OneDrive et aux plateformes de gestion des relations avec la clientèle afin de répondre de façon transparente et adaptée aux besoins précis de chaque client. Les utilisateurs de Qorus peuvent suivre le résultat d'une proposition et le contenu utilisé dans la réponse à la demande de proposition. Ces renseignements précieux permettent aux équipes de tirer parti de contenus efficaces pour appuyer un plus grand nombre de propositions gagnantes.

À propos de Qorus

Qorus est un logiciel infonuagique de gestion des propositions qui simplifie les réponses aux demandes de propositions et automatise la création de propositions. La solution intelligente de Qorus est intuitive et facile à adopter. Elle permet aux équipes responsables des propositions et des ventes de créer des documents personnalisés d'allure professionnelle directement à partir d'applications bien connues de Microsoft Office et de systèmes de gestion des relations avec la clientèle populaires. La fonction de réponse automatique propulsée par l'intelligence artificielle de Qorus facilite le processus d'identification du contenu de haute qualité pour l'élaboration de propositions et de demandes de propositions. Avec Qorus, les demandes de propositions, les demandes d'information, les réponses aux demandes de prix, les argumentaires de vente, les présentations, les questionnaires de sécurité et les énoncés de travail seront créés à partir d'une source unique de vérité et remplis en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Pour en savoir plus, visitez http://www.qorusdocs.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1033685/Qorus_Logo.jpg

SOURCE Qorus Software

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 17:43 et diffusé par :