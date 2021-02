Pierre-Yves Roy-Desmarais, nouveau porte-parole sur mesure pour une édition virtuelle de Secondaire en spectacle





Contre vents et marées, des milliers de jeunes performeront en ligne ce printemps et verront leur talent célébré lors d'un événement virtuel 100 % gratuit du 28 au 30 mai

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Connu pour sa redoutable efficacité comique sur le Web, Pierre-Yves Roy-Desmarais est le nouveau porte-parole tout désigné pour Secondaire en spectacle. Outre des interventions dans les médias sociaux du programme, il participera au 20e Rendez-vous panquébécois (RVPQ) qui se déroulera en ligne du 28 au 30 mai, point culminant des finales virtuelles présentement en cours aux quatre coins du Québec. En ces Journées de la persévérance scolaire, l'humoriste et ancien participant de Secondaire en spectacle salue les responsables du parascolaire qui se réinventent constamment alors que les enjeux de motivation scolaire sont de plus en plus criants.

« Moi, c'était ma motivation au secondaire. L'art dramatique, l'impro, Secondaire en spectacle : c'était ça ma vie. Ça prend tellement de courage pour un jeune qui n'a pas beaucoup confiance en lui de se lancer là-dedans. », souligne Pierre-Yves Roy-Desmarais. « En ce moment, il y a des intervenants socioculturels et des profs qui tiennent ce projet-là à bout de bras, parce qu'il n'y a pas d'activités parascolaires à proprement parler. » Rappelons que seules les activités parascolaires virtuelles et à distance sont présentement autorisées.

Hélène Martin, directrice générale de la corporation Secondaire en spectacle, est en mode solution : « Notre plan d'action face à la COVID-19 (covid.secondaireenspectacle.qc.ca) est connu et mis à jour depuis l'été dernier. Nous sommes déjà parés à toutes les éventualités, allant du reconfinement à une reprise complète du parascolaire dans les écoles. Nous faisons des représentations depuis octobre auprès de la Santé publique et des ministères pour proposer des solutions et des assouplissements menant à une pratique sécuritaire et élargie des activités parascolaires. »

Considérant le parascolaire comme un facteur-clé de la motivation, Secondaire en spectacle tient à rejoindre encore plus de jeunes et a donc remanié son calendrier régulier, rendant les inscriptions encore possibles dans plusieurs établissements. Dans le même esprit, notons également que l'organisation annonçait récemment le lancement d'un projet d'improvisation (impro.secondaireenspectacle.qc.ca) appuyé par le Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation.

RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS VIRTUEL : L'OCCASION DE CÉLÉBRER LE TALENT ET LA PERSÉVÉRANCE DES JEUNES

Secondaire en spectacle est habituellement articulé autour de spectacles dans les écoles, puis de finales régionales où des lauréats sont désignés pour représenter leur coin de pays à l'étape ultime du programme, le Rendez-vous panquébécois. Pandémie oblige, le plus gros événement culturel pour les jeunes du secondaire se déplace en ligne, ce qui est l'opportunité de présenter gratuitement sa programmation à tous, participants au concours ou non. Le tout sera d'ailleurs lancé en grandes pompes par une cérémonie d'ouverture spécialement destinée aux écoles sur l'heure du dîner le vendredi 28 mai.

Louis-Philippe Lemay, directeur général du RVPQ 2021, fait preuve d'ingéniosité pour offrir une scène aux jeunes malgré tout : « Selon l'état de la situation sanitaire dans les prochains mois, le Mixbus Studio, un autobus converti en studio d'enregistrement mobile doublé d'une scène, sillonnera les régions du Québec pour offrir une expérience de captation unique aux lauréats, à défaut du public habituel. Les numéros seront ensuite diffusés lors du RVPQ avec les performances des jeunes des régions métropolitaines captées en direct d'un studio spécialement aménagé à Laval, conditionnellement une fois de plus au contexte sanitaire à la fin mai.»

En marge des spectacles, des formations en arts de la scène seront offertes en journée par des artistes professionnels, dont le porte-parole Pierre-Yves Roy-Desmarais. «Espaces jam» et soirées festives virtuelles complèteront la programmation qui sera progressivement dévoilée d'ici le mois d'avril sur secondaireenspectacle.qc.ca et les médias sociaux de l'organisme.

À PROPOS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE

Depuis plus de 25 ans, Secondaire en spectacle « fait toute une scène » pour développer l'estime des jeunes, soutenir la motivation scolaire et faire rayonner la culture en français dans nos écoles. Présent aux quatre coins du Québec, il permet à des milliers de jeunes chaque année de se familiariser avec les arts de la scène que ce soit par des prestations, l'animation, la technique de scène, le journalisme et le volet Organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d'événements.

La réalisation du RVPQ est rendue possible grâce à Sports Laval, la ville de Laval, le Collège Letendre et le Lab Espace Créatif ainsi que les partenaires nationaux du programme, soit le gouvernement du Québec, Long & McQuade, la Fabrique culturelle, les Unités régionales de loisir et de sport du Québec, la Fédération des centres de services scolaires du Québec et la Fédération des établissements d'enseignement privés. Soulignons également la précieuse implication des intervenants socioculturels, enseignants, directions, coordonnateurs régionaux et bénévoles à la source de nouvelles amitiés et d'expériences marquantes depuis 1994.

