SoftServe acquiert le statut d'Expert en droit et gouvernement, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage





SoftServe, autorité numérique de premier plan, société de consultance et partenaire Premier de Google Cloud, s'est vu attribuer le statut d'Expert en droit et gouvernement, dans le cadre du programme Google Cloud Partner Advantage. L'expertise en droit et gouvernement est attribuée aux partenaires dont la réussite des clients est avérée dans le secteur public, y compris dans le secteur gouvernemental. Cette expertise confirme qu'ayant acquis l'expérience et les capacités des solutions technologiques avancées de Google Cloud, SoftServe peut créer et permettre la croissance à long terme du secteur public pour les clients.

« SoftServe propose ses compétences en matière de solution différenciée et son expertise intersectorielle en partenariat avec Google Cloud pour répondre aux défis du secteur public, afin que les organisations puissent adopter de manière continue de nouvelles technologies en vue de délivrer de meilleurs services, de manière plus abordable et efficiente », a déclaré Andrew Greene, vice-président associé des partenariats et alliances cloud chez SoftServe.

Mesquite Independent School District (ISD) est une circonscription scolaire de Mesquite, au Texas, qui, focalisée sur le développement d'une communauté d'apprentissage stimulante et innovante, forme les étudiants et leur permet d'atteindre l'excellence. Mesquite ISD et SoftServe se sont associés à Google Cloud pour créer l'outil d'apprentissage collaboratif Ayo qui aide les élèves et les enseignants à appliquer une nouvelle approche individualisée en matière d'apprentissage.

« Je me réjouis de l'orientation qu'a pris le projet Ayo depuis notre idée initiale consistant à réinventer le processus d'apprentissage pour les élèves, les enseignants et la communauté de Mesquite ISD. La plateforme Ayo permet d'aider les élèves de la maternelle au lycée, et offre également aux élèves un apprentissage sur mesure après l'obtention de leur diplôme, afin de les aider à découvrir là où leurs passions et leurs aptitudes s'alignent », a déclaré le Dr David Vroonland, directeur des écoles, Mesquite ISD. « Le fait de travailler avec SoftServe sur ce projet s'est révélé crucial dans la réussite précoce que nous constatons, et je me réjouis des perspectives d'avenir pour l'éducation publique sur la base de cette collaboration innovante. »

SoftServe jouit d'une expertise technique approfondie dans les domaines de la modernisation d'infrastructures, des analyses intelligentes et de la modernisation d'applications, qui aide les entités du secteur public à appréhender toutes les étapes de leur transformation numérique - en tirant parti de l'évolutivité, de la sécurité et de la disponibilité de Google Cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page des partenaires Google Cloud de SoftServe.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant ainsi la continuité du trajet, du concept au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 16:25 et diffusé par :