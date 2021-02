Les jets démarrent en force en 2021 avec la vente du Landmark Praetor 600





Jetcraft, le leader mondial des ventes et acquisitions de jets d'affaires, célèbre la réalisation de la première transaction au monde d'un Embraer Praetor 600 d'occasion.

La vente du jet super midsize a permis de décerner une triple couronne historique à Jetcraft, après que la société ait facilité les transactions pour le premier Gulfstream G500 d'occasion, et l'un des premiers Bombardier Global 7500 d'occasion peu de temps après sa certification.

Chad Anderson, président de Jetcraft, déclare : « Le Praetor 600 est l'un des jets privés les plus récents et les plus novateurs au monde, capable de voler plus loin que n'importe quel autre super midsize avec un trajet sans escale Londres New York, ou Oslo Dubaï.

Alors que nous continuons à voir de nouvelles innovations des OEM, nous constatons un changement progressif des structures de propriété. Certains acheteurs cherchent à moderniser rapidement leur appareil pour profiter du dernier modèle, ce qui signifie qu'un jet d'occasion peut désormais être disponible un ou deux ans après sa certification d'origine ».

L'opération Praetor 600 s'inscrit dans la continuité de la dynamique positive de l'entreprise. Les ventes de Jetcraft en 2020 sont restées stables par rapport aux années précédentes, malgré les conditions adverses en raison de la pandémie de Covid-19 ayant entraîné un arrêt indispensable des ventes d'avions au cours du deuxième trimestre.

Chad Anderson ajoute : « Nous constatons une demande latente de voyages, avec un nombre important de demandes de vente, d'acquisition et de reprise déjà cette année, stimulées par une confiance croissante du marché.

L'utilisation de l'aviation d'affaires étant actuellement la plus similaire aux niveaux enregistrés avant la pandémie de Covid-19, nous sommes également très enthousiastes devant la perspective de voir arriver de nouveaux arrivants dans notre industrie, qui s'ouvrent une voie vers la propriété d'un avion en commençant par la charte aérienne, la carte à jet ou les solutions fractionnées. Nous sommes prêts à les soutenir lorsqu'ils voudront passer à l'étape suivante et posséder leur propre avion ».

À propos de Jetcraft

Jetcraft est le leader des ventes d'avions à l'international, des stratégies marketing et de propriété, avec plus de 20 bureaux régionaux répartis dans le monde entier. La réussite inégalée de Jetcraft durant près de 60 années dans l'aviation commerciale lui vaut une excellente renommée, avec une clientèle d'exception, un vaste réseau de partenaires et un des inventaires les plus complets du secteur.

