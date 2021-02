CIRION et Providence Therapeutics collaborent pour soutenir la recherche clinique sur la COVID-19





LAVAL, QC, le 17 févr. 2021 /CNW/ - CIRION BioPharma Recherche inc. ("CIRION"), un organisme de premier plan pour la recherche à contrat (CRO), et Providence Therapeutics Holdings Inc. ("Providence"), une société canadienne de biotechnologie dans le domaine du développement des vaccins à ARNm, ont conclu une entente dans laquelle CIRION fournira des services bioanalytiques et de laboratoire central pour le vaccin Providence PTX-COVID-19-B.

La collaboration entre le CIRION et Providence permettra d'accélérer le développement d'un nouveau vaccin canadien potentiel, le PTX-COVID-19-B. Providence a annoncé le 26 janvier dernier que le premier sujet a déjà été dosé dans le cadre de son essai clinique du vaccin COVID-19.

CIRION fournira des tests de laboratoire clés pour l'essai clinique, y compris des tests de sécurité, des tests PCR, des analyses de PBMC ainsi que du travail de développement et de validation d'essais pour analyser les échantillons collectés tout au long de l'essai clinique. Providence s'appuiera sur l'expertise scientifique, opérationnelle et de développement de médicaments de CIRION au long de son programme.

Providence PTX-COVID19-B est un vaccin à ARN messager (ARNm) et sera le premier vaccin COVID entièrement fabriqué au Canada à atteindre ce stade de développement ainsi que l'approbation de Santé Canada pour la recherche. Pour plus d'informations au sujet de l'essai clinique, veuillez consulter la lettre ouverte publiée sur le site web de Providence: https://www.providencetherapeutics.com/an-open-letter-to-the-government-of-canada

À propos de Providence Therapeutics Holdings Inc.

Providence Therapeutics Holdings Inc. est une société canadienne de biotechnologie au stade clinique située au 335, 25 Street S.E. Calgary, AB, T2A 7H8 qui développe des vaccins à ARNm à usage humain. En réponse à un besoin mondial pour un vaccin contre la COVID-19, Providence a élargi son champ d'action au-delà de l'oncologie et a consacré son énergie et ses ressources au développement d'un vaccin à ARNm de renommée mondiale pour la COVID-19. Providence Therapeutics s'efforce de répondre aux besoins du Canada et d'autres pays qui pourraient être moins bien desservis par les programmes des grandes pharmaceutiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ProvidenceTherapeutics.com.

À propos de CIRION BioPharma Research

CIRION BioPharma Recherche inc. est un CRO axé sur le savoir et est spécialisé dans les services de laboratoire central global de bioanalyse GLP pour les grandes molécules. CIRION fournit des tests de PK, d'immunogénicité, d'essais cellulaires et de biomarqueurs à l'industrie biopharmaceutique pour soutenir le développement de médicaments biologiques, biosimilaires et de vaccins. Cela inclut le développement et la validation des méthodes, ainsi que l'analyse des échantillons, selon une règlementation GLP, pour toutes les phases de développement des médicaments. Les capacités de développement bioanalytique de CIRION sont soutenues par ses services de laboratoire central tout aussi bien établis, qui assurent la gestion de la logistique globale de projets de recherche clinique multinationaux et à essais multiples, y compris la production et la gestion de trousse de prélèvements, d'essais de laboratoire clinique et d'entreposage d'échantillons à travers le monde grâce à son réseau de laboratoires centraux. Certifié par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant qu'installation GLP, CIRION est également accrédité par le College of American Pathologists (CAP) et le Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA), ce qui lui permet de fournir des services de laboratoire clinique dans l'ensemble des États-Unis et d'autres pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Cirion.com.

Mise-à-jour sur la pandémie:

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, CIRION BioPharma Recherche inc. offre des services de dépistage et de diagnostic clinique de la COVID-19.

La détection de l'ARN du virus SARS-CoV-2 est un prérequis pour le diagnostic d'une infection aiguë par ce nouveau coronavirus (COVID-19). CIRION utilise l'essai TaqPathtm COVID-19 Combo multiplex rt-PCR pour la détection qualitative d'acides nucléiques du SARS-CoV-2 dans des échantillons des voies respiratoires supérieures. De plus, CIRION propose le test immunologique Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 de Roche Diagnostics pour la détection qualitative des anticorps (y compris les IgG) contre le SARS-CoV-2 dans le sérum et le plasma humain. Cet essai est destiné à faciliter la détermination de la réaction immunitaire à l'infection par le SARS-CoV-2. Ces essais sont approuvés en tant que trousses diagnostic in vitro par la FDA et Santé Canada, et sont marqués "CE".

Les services de dépistage sont proposés pour aider les patients provenant d'institutions de la santé public et privé, pour la recherche, pour les entreprises souhaitant identifier les employés infectés afin d'atténuer le risque commercial lié à une éclosion de COVID-19, et pour les voyageurs internationaux se rendant dans des pays exigeant un résultat négatif certifié suite à un test de dépistage du SARS-CoV-2.

Visitez www.cirion.com

