NAV CANADA publie les données du trafic de janvier

Jetcraft, le leader mondial des ventes et acquisitions de jets d'affaires, célèbre la réalisation de la première transaction au monde d'un Embraer Praetor 600 d'occasion. La vente du jet super midsize a permis de décerner une triple couronne...

NAV CANADA a annoncé aujourd'hui les statistiques du trafic aérien pour janvier 2021, tel qu'il est mesuré en unités de redevance pondérées pour les services de navigation aérienne en route, terminaux et océaniques, par rapport au dernier exercice....

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada veille à ce que la Garde côtière canadienne (GCC) ait les navires dont elle a besoin pour assurer la sécurité et l'accessibilité des voies navigables...