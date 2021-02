Monument Re finalise l'acquisition des opérations vie du Charles Taylor Group sur l'Île de Man





Monument Re a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des opérations de Vie et Investissement du Charles Taylor Group sur l'Île de Man, suite à la réception de l'approbation réglementaire de l'Autorité des services financiers de l'Île de Man et de la non-objection de l'Autorité monétaire des Bermudes.

LCL International Life Assurance Company Limited a été rebaptisée Monument International Life Assurance Company Limited et est aujourd'hui la principale entité d'assurance vie sur l'île de Man.

À propos du Charles Taylor Group

Charles Taylor fournit des solutions de services d'assurance, de réclamation et technologiques à toutes les parties qui opèrent sur le marché mondial de l'assurance. Son expérience technique, ses outils technologiques et l'étendue de ses solutions permettent à ses clients d'être plus performants en répondant aux complexités et aux défis à toutes les étapes et dans tous les aspects du cycle de vie de l'assurance et de leur modèle d'exploitation.

Charles Taylor emploie environ 3 100 personnes dans plus de 120 sites répartis dans 30 pays en Europe, dans les Amériques, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. La société a acquis la confiance d'une clientèle internationale diversifiée et de premier ordre qui comprend des compagnies d'assurance nationales et internationales, des mutuelles, des sociétés captives, des agents généraux administrateurs, des syndicats et des réassureurs du Lloyd's, ainsi que des courtiers, des distributeurs et des entreprises assurées.

www.charlestaylor.com

À propos de Monument Re

Monument Re Limited est une société de réassurance et holding d'assurance, présente aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, sur l'Île de Man et à Guernesey, avec des filiales en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à cette stratégie, Monument Re assume les risques liés aux actifs et exploite efficacement ces entreprises ou portefeuilles avec des risques calculés.

Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Pour en savoir plus, consultez le site www.monumentregroup.com, ou contactez Fiona Davies à l'adresse info@monumentregroup.com.

