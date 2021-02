La Chambre et Montréal Relève lancent la plateforme en ligne « Exploration Carrières », qui permet aux élèves du secondaire de découvrir des parcours vers l'emploi de leurs rêves





MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et sa filiale Montréal Relève sont fières d'annoncer le lancement de la plateforme « Exploration Carrières », qui regroupe du contenu virtuel et des activités de réseautage permettant aux élèves du secondaire d'explorer différents parcours professionnels pour faciliter leur entrée future sur le marché du travail.

« Depuis maintenant 25 ans, la Chambre et sa filiale Montréal Relève se sont donné comme mission de préparer la relève et d'encourager la poursuite des apprentissages chez les jeunes pour leur permettre d'accéder aux emplois qui les intéressent. C'est notamment le but du programme phare « Classes Affaires », qui met en relation des élèves du secondaire et des mentors provenant de 18 secteurs d'activité afin de leur permettre d'explorer différents choix de carrière basés sur leurs intérêts professionnels. Dans la foulée du lancement de la cohorte 2.0 de ce programme, nous sommes heureux de déployer la plateforme « Exploration Carrières », qui propose du contenu numérique et des activités de réseautage en ligne aux jeunes participants », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Montréal Relève a fait preuve de beaucoup d'agilité et d'innovation pour poursuivre sa mission, particulièrement dans le contexte où la pandémie restreint les possibilités de stage en entreprise et les contacts entre les élèves participants et les mentors. Je tiens à féliciter les équipes qui ont accéléré la transition numérique et travaillé sans relâche pour déployer la nouvelle mouture du programme « Classes Affaires » et l'adapter au contexte actuel avec cette plateforme. Nous remercions également les mentors qui se sont engagés par le passé et qui contribuent au succès de ce programme en permettant aux élèves d'accéder à de l'information privilégiée sur les secteurs d'activité qui ont des besoins en matière de main-d'oeuvre et sur les parcours professionnels à leur portée. Nous encourageons tous ceux qui désirent s'impliquer au sein du programme « Classes Affaires » en tant que mentors ou qu'organisations participantes à le faire en s'inscrivant sur la page prévue à cet effet sur le site Web de Montréal Relève », a conclu Michel Leblanc.

Le programme « Classes Affaires » et sa nouvelle plateforme « Explorations Carrières » s'adressent aux élèves de la 2e à la 5e secondaire. Les activités interactives personnalisées, qui se déclinent sous forme de webinaires, de vidéos informatives ou de rencontres avec plus de 500 professionnels provenant de divers horizons d'emploi, sont quant à elles destinées aux élèves de 3e et 4e secondaire.

Pour en connaître davantage sur Montréal Relève et ses programmes, vous pouvez consulter le site Web.

À propos de Montréal Relève

Montréal Relève est un organisme à but non lucratif qui soutient le développement socioéconomique de la ville de Montréal depuis sa mise sur pied en 1995. Expert en préparation de la relève et de la main-d'oeuvre, Montréal Relève accompagne annuellement plusieurs milliers d'élèves dans leur choix d'études et de carrière en offrant des activités concrètes d'exploration professionnelle.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

