CPSC - Non à l'exportation de nos données personnelles et nos emplois vers l'étranger!

MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Réunis virtuellement dans le cadre de leur XXe congrès, les représentant.e.s du Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont lancé aujourd'hui le site Web : Nostelecomsnosemplois.ca afin de dénoncer les lacunes gouvernementales quant à la protection des données personnelles et à la préservation des emplois dans le secteur des télécommunications et du numérique au Canada.

Selon un sondage CROP réalisé l'an dernier pour le SCFP-Québec, quatre Québécois.e.s sur cinq sont inquiets quant à la protection de leurs données personnelles.

Il faut rappeler que de grandes entreprises de te?le?coms d'ici auxquelles nous confions régulièrement nos informations personnelles ont recours à des sous-traitants situés a? l'étranger. Même si les lois canadiennes ne sont pas parfaites, elles protègent mieux les renseignements personnels que celles de certains des États où sont implantés les centres d'appels des compagnies de télécommunications.

« On s'inquiète du fléau de la délocalisation des emplois ainsi que du transfert des données personnelles vers l'étranger. C'est sans compter que ces emplois délocalisés se retrouvent dans des pays où l'on offre de petits salaires. De plus cette pratique fragilise le marché du travail, au Québec et au Canada, en faisant disparaître des emplois de qualité », affirme le président du CPSC, Tulsa Valin-Landry.

À travers le site Nostelecomsnosemplois.ca, le CPSC invite la population à joindre sa voix à la sienne afin que le gouvernement fédéral mette en place rapidement des mesures qui empêcheront l'exportation des emplois et des renseignements personnels à l'étranger.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

