Coast Capital se joint au service Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi pour assurer un accès numérique sûr aux services gouvernementaux





TORONTO, le 17 févr. 2021 /CNW/ - SecureKey Technologies (« SecureKey »), chef de file en solutions d'identification et d'authentification, annonce fièrement aujourd'hui que Coast Capital Savings (« Coast Capital »), l'une des plus grandes coopératives de crédit en Colombie-Britannique et la première caisse de crédit fédérale dans la province, est désormais un partenaire de connexion de confiance pour Gouvernement Connecté par Vérifiez.MoiMC .

Anciennement nommé Service de Concierge SecureKeyMD, Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi est un moyen sûr, confidentiel et pratique pour les clients de se connecter à des centaines de services gouvernementaux en ligne en utilisant les données de connexion associées à leur institution financière de confiance. Les membres de Coast Capital peuvent commencer à utiliser le service dès aujourd'hui.

« Coast Capital cherche constamment à s'améliorer et à innover pour fournir à ses membres la meilleure gamme de solutions numériques possible, explique Yana Melnichuk, vice-présidente de l'expérience numérique et des canaux bancaires numériques. Nous savons qu'à mesure que l'environnement numérique évolue, nos membres s'attendent à pouvoir utiliser des données de connexion fiables pour accéder à tout un éventail de services. Nous sommes heureux, grâce à ce nouveau partenariat, de pouvoir leur offrir d'utiliser leurs données de connexion à nos services pour accéder à leurs comptes et services gouvernementaux de manière simple et sûre. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Coast Capital pour offrir à ses membres nos services pratiques, sûrs et confidentiels qui leur simplifieront la vie, se réjouit Greg Wolfond, fondateur et PDG de SecureKey. Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi démontre bien que le Canada est un pionnier en matière de solutions d'authentification hautement confidentielles de nouvelle génération qui répondent aux besoins d'une ère de plus en plus numérique. Nous sommes très heureux de compter Coast Capital parmi nos alliés et d'offrir à ses membres un accès de grande confiance et hautement sécurisé aux services gouvernementaux. »

Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi permet aux utilisateurs d'utiliser les données de connexion bancaires qu'ils utilisent déjà auprès d'un partenaire de connexion de confiance pour accéder à des services gouvernementaux sans devoir créer de nouveaux nom d'utilisateur et mot de passe. Comme le service a été conçu avec les fonctions Triple BlindMD à la source, aucun tiers - institution bancaire, service gouvernemental ou exploitant du réseau - ne peut localiser l'endroit où l'utilisateur se connecte ni le service auquel il souhaite accéder.

Pour en savoir plus sur Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi et découvrir les autres outils d'authentification en ligne de SecureKey, consultez le https://securekey.com/fr/gouvernement-connecte-par-verifiez-moi/ .

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l'authentification et de la validation d'identité qui se consacre à simplifier l'accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. Son réseau à confidentialité améliorée permet aux utilisateurs de confirmer leur identité en toute simplicité en passant par un fournisseur de confiance, comme une banque, un fournisseur de service téléphonique ou un organisme gouvernemental, et ainsi de se connecter à des services en ligne essentiels avec les données de connexion auxquelles ils se fient déjà. SecureKey a son siège social à Toronto et possède des bureaux à San Francisco. Pour en savoir plus, consultez le www.securekey.com.

À propos de Coast Capital Savings

Coast Capital Savings est la coopérative de crédit comptant le plus de membres au Canada. En 2018, elle est devenue la toute première caisse de crédit fédérale en Colombie-Britannique. Détenue par ses 593 000 membres, Coast Capital offre des services bancaires et de placement, en ligne et dans ses 52 succursales dans la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, l'Okanagan et l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Détenant les certifications Entreprise généreuse d'Imagine Canada et B Corp pour sa contribution sociale, Coast Capital consacre 10 % de ses profits au financement d'organismes communautaires, de programmes, de partenariats et d'événements pour les jeunes. Elle a été reconnue par le programme de cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et est membre platine du club des sociétés les mieux gérées. Coast Capital a à son actif une longue liste de produits novateurs qui favorisent le mieux-être financier de ses membres, notamment le tout premier compte-chèques gratuit offert par une institution financière à service complet au Canada, ainsi que Help ExtrasMD, qui permet aux membres d'investir dans leur avenir. Pour en savoir plus, visitez le coastcapitalsavings.com .

SOURCE SecureKey Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 13:59 et diffusé par :