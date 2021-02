BRP introduit les motoneiges Lynx en Amérique du Nord et vise à créer un nouveau type de conducteurs de style nordique prêts à affronter l'inconnu





VALCOURT, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - BRP (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) exporte maintenant en Amérique du Nord les motoneiges Lynx, sa marque de motoneiges européenne la plus vendue. Il s'agit de la première fois depuis des décennies qu'une nouvelle marque de motoneige est introduite dans le marché, et elle apporte avec elle un tout nouveau style de conduite nordique - ce dont de nombreux conducteurs aguerris rêvent depuis des années.

Dans un premier temps, BRP introduit en Amérique du Nord deux modèles de motoneiges Lynx haut de gamme, le Lynx RAVE RE, conçu pour améliorer les sensations de la conduite en sentier, et le Lynx Boondocker DS, construit pour conquérir la neige profonde. Chacun de ces modèles s'adresse à des conducteurs expérimentés et passionnés à la recherche d'une expérience sur neige totalement nouvelle et exaltante.

« Cela fait dix ans que je rêve d'introduire la marque Lynx sur le marché nord-américain, non seulement pour élargir les options offertes aux motoneigistes, mais aussi pour leur donner la possibilité de vivre une expérience de conduite très différente », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction.

« Il s'agit un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de la motoneige : nous ne lançons pas seulement un nouveau modèle : nous introduisons une toute nouvelle marque en Amérique du Nord, ce qui ne s'est pas produit depuis plusieurs décennies », a-t-il ajouté.

Destinée aux passionnés, l'approche nordique offre un style de conduite très actif, par rapport à une conduite douce ou décontractée. Elle permet d'explorer l'inexploré. Les modèles Lynx RAVE RE et Boondocker DS répondent à ce style avec des caractéristiques uniques et haut de gamme offrant des sommets de maniabilité pour s'adapter aux conditions de conduite.

« Les conducteurs de Lynx vivent pour affronter l'inconnu, et ils aiment être les premiers arrivés sur la neige et les derniers à la quitter chaque année », a déclaré Janne Tapio, ancienne championne du monde de snowcross scandinave et gestionnaire de projets, Motoneiges Lynx. « Selon eux, les meilleurs sentiers sont ceux faits par la nature, et ils sont prêts à relever les défis les plus difficiles grâce à une expérience de conduite moderne et active. C'est ce que propose la marque Lynx. »

La mystique de la Lynx est née de son profond héritage nordique, celui d'une communauté dotée de « Sisu » - une ténacité et une détermination qui permet de persévérer et de conquérir. C'est ainsi que les conditions de conduite exigeantes que l'on retrouve dans la région du cercle polaire arctique ont orienté la conception et l'ingénierie afin de pouvoir résister dans un environnement où les dameuses de pistes n'existent pas et de permettre aux motoneiges Lynx de s'élancer dans la neige, quelles que soient les conditions. Les conducteurs qui l'essaient deviendront rapidement des partisans et sauront que la différence est réelle.

Le Lynx RAVE RE et deux modèles Lynx Boondocker DS de longueurs différentes sont maintenant disponibles à l'achat ce printemps seulement, avec un programme de vente au détail qui exige un dépôt chez certains concessionnaires BRP en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur la disponibilité, ainsi que des informations détaillées sur les produits et les spécifications techniques, visitez le site www.brplynx.com.

