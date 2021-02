Le Prix Sobey pour les arts du Canada est maintenant ouvert aux artistes contemporains émergents de tous âges





Le Prix Sobey élimine l'âge limite des candidatures. L'appel à candidatures 2021 est ouvert jusqu'au 19 mars 2021

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Le Prix Sobey pour les arts, aujourd'hui reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les créateurs visuels contemporains, est ravi d'ouvrir la compétition aux artistes canadiens émergents de tous âges.

Le Prix, administré conjointement par la Fondation Sobey pour les arts (FSA) et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), célèbre les carrières d'artistes émergents canadiens grâce à un soutien financier et une reconnaissance publique. La FSA et le MBAC sont heureux d'annoncer la présentation de l'exposition en personne des cinq artistes finalistes à la suite de l'annulation de l'événement l'an dernier en raison de la pandémie. L'exposition sera à l'affiche au Musée des beaux-arts à l'automne 2021.

La Fondation Sobey pour les arts augmente également de 2000 $ 10?000 $ les prix pour chacun des vingt artistes de la liste préliminaire, ce qui porte la somme totale remise annuellement de 240?000 $ à 400?000 $.

La structure d'attribution pour 2021 sera :

100?000 $ au grand gagnant choisi par le jury

25?000 $ à chacun des quatre autres finalistes

10?000 $ à chacun des 20 finalistes de la liste préliminaire

Un jury indépendant formé de conservateurs de cinq régions (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et le Nord, et la Côte Ouest et le Yukon) de même que deux jurés internationaux supervisent la compétition.

Le MBAC acceptera les candidatures d'agents, d'artistes, et d'institutions reconnus. Le MBAC accusera réception du dossier de candidature par courriel.

L'échéance des mises en candidature est prolongée jusqu'au 19 mars 2021, avant 18 heures HNE.

VEUILLEZ POSTER LES CANDIDATURES À L'ADRESSE SUIVANTE :

Candidatures au Prix Sobey pour les arts 2021

À l'attention du Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

C.P. 427 -- Station A

Ottawa (Ontario), K1N 9N4

VEUILLEZ TRANSMETTRE LES CANDIDATURES PAR COURRIEL À :

sobey@beaux-arts.ca

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 pour perpétuer l'oeuvre du défunt Frank H. Sobey, fervent collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts, créé par la Fondation, s'est tenu en 2002, 2004, 2006 avant de passer au rythme annuel en 2007. Depuis ses débuts en 2002, le prix était réservé aux artistes de moins de 40 ans. Cette mesure est abolie à partir de 2021.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus grande collection d'art autochtone contemporain au monde, de même que la plus importante collection d'art ancien et contemporain canadien et européen du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens.

Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

FAQ

Depuis sa création en 2002, le Prix Sobey pour les arts a constamment sollicité les conseils des jurés et des artistes associés à son processus en vue d'améliorer son programme annuel et la structure du prix ;





pour les arts a constamment sollicité les conseils des jurés et des artistes associés à son processus en vue d'améliorer son programme annuel et la structure du prix ; Chaque année, les artistes et les jurés fournissent des informations précieuses qui permettent de faire avancer le programme et de s'assurer qu'il soit dans la meilleure posture pour réaliser sa mission, à savoir faire progresser l'engagement du public envers l'art contemporain canadien, tant au pays que dans le monde entier?;





Au cours des dernières années, certaines parties prenantes ont fait part à la Fondation Sobey et au MBAC que la définition de l'art émergent avait évolué pour inclure un groupe d'artistes dont la pratique débute après l'âge de 40 ans?;





Il s'agit là d'une sensibilité particulière pour le Prix Sobey pour les arts, le plus important prix national d'art contemporain au Canada , car les artistes de certaines régions sont limités dans leur reconnaissance publique, alors que d'autres bénéficient de la densité des possibilités de critique et d'expositions offertes par les grands centres urbains?;





pour les arts, le plus important prix national d'art contemporain au , car les artistes de certaines régions sont limités dans leur reconnaissance publique, alors que d'autres bénéficient de la densité des possibilités de critique et d'expositions offertes par les grands centres urbains?; Dans le but de se distinguer comme le prix le plus inclusif au monde pour l'art critique, la Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont décidé d'éliminer les barrières d'âge pour les mises en candidature?;





ont décidé d'éliminer les barrières d'âge pour les mises en candidature?; Le processus de nomination est guidé par des professionnels qui travaillent en étroite collaboration avec leurs communautés et qui déterminent les artistes dont la pratique s'est imposée assez récemment pour que ces artistes soient considérés comme émergents ;





Les artistes émergents, quel que soit leur âge, sont reconnus au sein de leur communauté spécifique. Cela comprend également les artistes qui ne jouissent pas d'une reconnaissance à une plus vaste échelle ;





Depuis sa création, le Prix Sobey pour les arts est financé par le secteur privé et demeurera un catalyseur pour la carrière des artistes canadiens contemporains. Son objectif n'a pas changé.





pour les arts est financé par le secteur privé et demeurera un catalyseur pour la carrière des artistes canadiens contemporains. Son objectif n'a pas changé. Le Prix Sobey pour les arts a supprimé la condition d'âge. Il n'est pas destiné à récompenser l'ensemble de la carrière d'un artiste.





pour les arts a supprimé la condition d'âge. Il n'est pas destiné à récompenser l'ensemble de la carrière d'un artiste. Avec les récentes modifications apportées au Prix pour augmenter la structure du prix pour les participants au processus annuel, la FSA et le MBAC espèrent que les artistes canadiens recevront non seulement les éloges de la critique dans le monde entier grâce au Prix Sobey pour les arts, mais également une reconnaissance financière bien méritée pour leur travail.

