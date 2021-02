Le véhicule tout-terrain que vous attendiez : le tout nouveau Can-Am Commander 2021 est conçu pour ceux qui s'amusent ferme et travaillent dur





VALCOURT, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - BRP (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) est entrée pour la première fois dans la catégorie des véhicules côte à côte en 2010 avec le lancement du Can-Am Commander. Dix ans et un nombre incroyable de prix, de distinctions et de podiums plus tard, la marque est fermement ancrée comme un leader mondial dans le domaine des véhicules hors route. Et, nouveauté pour 2021, Can-Am revient à ses racines avec un Can-Am Commander entièrement redessiné, construit à partir des besoins du conducteur pour être le summum de la polyvalence pour ceux qui aiment s'amuser et travailler dur.



Le tout nouveau Can-Am Commander rehausse la barre en matière de plaisir et de capacités, qu'il s'agisse de parcourir des sentiers, des chemins de terre ou des fermes, de retrousser ses manches et de se mettre au travail, ou encore de charger le véhicule et de se rendre à ses endroits préférés pour la chasse ou la pêche. Le véhicule redessiné est plus silencieux et plus confortable, il regorge de puissance pour accomplir le travail, et sa garde au sol améliorée signifie que vous pouvez prendre le chemin le plus court pour vous rendre où vous voulez.

« Le Can-Am Commander 2021 est notre véhicule côte à côte le plus polyvalent, tout simplement », a déclaré Julie Tourville, directrice, Marketing mondial, Can-Am hors route et Groupe marin chez BRP. « Il offre une conduite précise et incroyablement agréable, tout en étant robuste et très performant. La gamme, centrée sur les besoins du conducteur, représente vraiment le meilleur de la vie hors route. Elle est conçue pour une expérience de conduite impressionnante, quelle qu'en soit l'utilisation. »

Livrez le travail, tout en vous amusant.

Le Can-Am Commander est conçu pour des trajets plus longs et des horizons plus vastes. Peu importe le sentier, le terrain ou la condition, il a été pensé pour être aussi polyvalent que vous et s'attaquer à tout ce que vous lui présentez. Il offre divers aménagements pour répondre aux différents besoins de deux ou quatre passagers, et est offert avec un large éventail de fonctionnalités optionnelles afin de répondre à tous vos besoins. Et avec plus de 150 accessoires disponibles - dont plusieurs utilisent la technologie exclusive LinQ de BRP pour un montage et un démontage rapides - le Can-Am Commander possède tous les éléments requis pour effectuer chaque trajet ou affronter chaque tâche qui se dressent devant lui.

Performance : Un moteur Rotax 1000R puissant et éprouvé délivrant 100 ch, une garde au sol maximale pour conquérir les terrains accidentés, une conduite plus silencieuse pour un confort accru, et une suspension améliorée pour une meilleure expérience de conduite dans des conditions variables.

Can-Am a la bonne machine, pièce ou accessoire pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre véhicule, quelles que soient vos exigences. Pour obtenir plus de détails techniques et de spécifications de produits, ainsi que des renseignements sur la gamme complète des véhicules hors route Can-Am, visitez le site https://can-am.brp.com/off-road/ca/fr.

