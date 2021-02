Maximisez le plaisir d'hiver avec la nouvelle gamme de motoneiges Ski-Doo qui met l'accent sur la maniabilité, la puissance et l'agilité





VALCOURT, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - BRP (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) conçoit ses motoneiges Ski-Doo pour offrir des expériences qui défient les attentes - tout en poussant continuellement l'innovation pour améliorer l'expérience de conduite. Cela se poursuit pour la gamme de modèles 2022, qui comprend l'introduction de Smart-Shox, un système de suspension semi-active, le premier de l'industrie1, pour offrir de nouveaux niveaux de maniabilité et de confort, ainsi que de deux nouvelles options de moteur Rotax à 4 temps turbo, dont l'une est la plus puissante jamais offerte dans une motoneige Ski-Doo.

« La popularité de la motoneige est en hausse alors qu'un afflux de conducteurs - des débutants aux experts chevronnés - cherchent à maximiser les plaisirs de l'hiver », a déclaré Annick Lauzon, directrice, Marketing mondial, Ski-Doo, chez BRP. « Le plaisir de conduire un Ski-Doo est indéniable, et notre gamme 2022 continue d'offrir la meilleure expérience possible sur la neige pour les motoneigistes de tous niveaux. »

Une grande maniabilité, plus de puissance

Nouveauté 2022, Ski-Doo introduit la Smart-Shox, la première suspension semi-active de l'industrie, sur certains modèles. Cette technologie représente un bond en avant avec des réglages automatiques pour le rebond et la compression, offrant une maniabilité optimale dans toutes les conditions. Avec trois modes de conduite au choix - Confort, Sport et Sport+ -, les conducteurs peuvent rapidement et facilement modifier le comportement de la motoneige à la volée, ce qui maximise le temps de conduite et élimine les inconvénients des réglages manuels.



Et les amateurs de sentiers bénéficient d'un choix élargi de moteurs Rotax à 4 temps avec l'introduction du 900 ACE Turbo R, le plus puissant moteur de Ski-Doo à ce jour avec 180 ch, et un nouveau groupe motopropulseur 900 ACE Turbo qui produit 130 ch. Les conducteurs peuvent désormais choisir parmi des moteurs 4 temps ACE fiables et économes en carburant, proposés en 62, 95, 130 et 180 ch pour répondre à leurs besoins.

« Ski-Doo continue d'être un leader en matière de maniabilité et de puissance » a déclaré Pascal Vincent, directeur, Stratégie mondiale des produits, Ski-Doo. « La Smart-Shox est incroyable. C'est une technologie qui a fait ses preuves avec notre marque Can-Am hors route, et j'ai eu l'occasion de la tester dans la neige. Elle change complètement la donne en matière de confort et de maniabilité. Il faut l'expérimenter pour comprendre!

Le retour d'une légende

Pour mettre en valeur sa maniabilité et sa puissance réputées, Ski-Doo ramène sa célèbre motoneige Mach Z, aussi puissante que légendaire pour une durée limitée en 2022. Le tout nouveau Mach Z redéfinit ce que doit être une motoneige de performance et ce qu'elle peut faire. Il est conçu pour la vitesse, avec notamment un tout nouveau moteur de 180 ch, ainsi qu'un « mode de lancement » exclusif à l'industrie2 qui fera sourire les conducteurs jusqu'aux oreilles lorsqu'ils appuieront sur l'accélérateur. La Mach Z est également dotée des dernières technologies, dont la Smart-Shox et un grand écran numérique qui permet aux pilotes de s'élancer sur les pistes au quotidien sans hésitation.

Une agilité accrue

Et pour les conducteurs avancés qui aiment s'amuser dans la poudreuse profonde, le Ski-Doo Summit X avec ensemble Expert dispose maintenant d'un réglage de l'espacement des skis plus étroit (34-36 po), ce qui le rend encore plus agile sur les terrains techniques étroits. Les conducteurs apprécieront l'excellente maniabilité qu'il procure, leur permettant de s'amuser sans fin dans la poudreuse.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des modèles 2022 de Ski-Doo, y compris les spécifications des véhicules et les informations techniques, visitez le site www.Ski-Doo.com.

