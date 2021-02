Projet de loi fédéral C-21 sur le contrôle des armes à feu - La Ville de Montréal déçue par le contenu du projet de loi C-21





MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Bien que la Ville de Montréal partage la volonté du gouvernement fédéral d'avoir des collectivités plus sécuritaires, il est décevant de constater que le projet de loi C-21 ne répond que partiellement à cet objectif. De plus, le projet de loi tel que déposé soulève d'énormes enjeux d'applicabilité pour les villes, puisque les responsabilités qui leur sont léguées dépassent largement les pouvoirs municipaux.

La Ville de Montréal salue la volonté et l'ouverture du gouvernement fédéral de vouloir prohiber un grand nombre d'armes d'assaut. C'est une position historique de la Ville, qui porte encore les cicatrices béantes des tragédies du Collège Dawson, ou encore du féminicide de Polytechnique. Toutefois, en délestant le pouvoir d'action sur le contrôle des armes de poing aux villes, on rate une occasion en or de légiférer pour établir des règles claires, harmonisées et efficaces à l'ensemble du territoire canadien. Les disparités d'application menacent la portée réelle d'une simple réglementation municipale.

On le sait, le Nord-Est de Montréal connaît une hausse récente des incidents violents impliquant l'utilisation d'armes à feu. Or, la disposition du projet de loi fédéral sur les armes de poing vise uniquement celles acquises légalement. Pourtant, on sait que plusieurs armes de poing en circulation sur le territoire montréalais sont acquises ou possédées illégalement. Il reste donc énormément de travail à accomplir pour régler cette question. La Ville travaille en étroite collaboration avec le SPVM, notamment dans la création de l'Escouade consacrée à la lutte contre le trafic d'armes (ELTA), qui sera en place dès le 22 février.

Montréal a toujours joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la possession et l'utilisation des armes à feu, et continuera à déployer tous les efforts nécessaires pour que les Montréalaises et les Montréalais puissent être en sécurité dans leurs quartiers. À cet effet, la mairesse aura l'occasion de s'entretenir vendredi avec le ministre fédéral de la Sécurité publique, l'Honorable Bill Blair, pour discuter de cet important enjeu pour Montréal.

