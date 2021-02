Les ordinateurs portables de GIGABYTE connaissent un franc succès grâce à leurs spécifications et à leurs performances uniques





TAIPEI, 17 février 2021 /CNW/ - Avec le lancement de la nouvelle carte graphique mobile RTX 30 de NVIDIA, GIGABYTE a également déployé les ordinateurs portables de nouvelle génération de la gamme AORUS, pour les joueurs pros, et de la gamme AERO, pour les créateurs, alimentés par les mêmes processeurs graphiques (GPU). Grâce à leurs performances, à leurs spécifications et à l'ensemble de leurs fonctionnalités uniques, les ordinateurs portables dotés de la RTX série 30 de GIGABYTE offrent une excellente valeur, ce qui se traduit par des résultats de vente élevés dans de nombreuses régions du monde.

En termes de rendement, contrairement aux modèles comparatifs sur le marché qui adoptent principalement les processeurs H35 à 4 noyaux Intel, les ordinateurs portables dotés de la RTX série 30 de GIGABYTE sont dotés de CPU Intel H45 à 8 noyaux plus puissants, ce qui permet d'utiliser pleinement la performance des GPU mobiles RTX série 30. Les ordinateurs portables des gammes AORUS et AERO ont également une limite d'alimentation d'au moins 90 W pour l'unité de traitement graphique, ce qui permet d'offrir la meilleure performance possible pour gérer des jeux et des oeuvres de création gourmands en ressources.

En ce qui concerne les spécifications, les ordinateurs portables de jeu de la gamme AORUS, qui s'adressent aux joueurs invétérés, comptent parmi les rares qui offrent un affichage à haut taux de rafraîchissement de 240 Hz pour des images de jeu époustouflantes alimentées par les graphiques de la RTX série 30 et la sortie HDMI 2.1 permettant la connexion à un affichage 4K rapide. Conçus pour les créateurs de contenu, les ordinateurs portables AERO sont équipés d'un affichage OLED extrêmement rare sur le marché. En plus d'offrir un rapport de contraste ultra-élevé de 100 000:1 et une gamme de couleurs ultra large qui couvre 100 % de DCI-P3, le panneau OLED est le seul de l'industrie à être certifié selon les normes d'étalonnage X-Ritetm Pantone® de renommée mondiale. Il offre une précision de couleur parfaite et un spectre de couleurs plus large aux professionnels de la création.

Les ordinateurs portables dotés de la RTX série 30 de GIGABYTE sont désormais en vente. Pour en savoir plus sur la façon dont GIGABYTE place la performance avant tout sur les ordinateurs portables dotés de la RTX série 30, consultez le site https://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/.

