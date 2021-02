/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Blair soulignera le nouveau projet de loi sur les armes à feu/





OTTAWA, ON, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, alors qu'il prononce une allocution pour souligner le nouveau projet de loi du gouvernement du Canada sur les armes à feu, ainsi que le soutien fédéral pour la prévention du crime et la sécurité communautaire.

Il sera accompagné des représentants du Regent Park Community Health Centre et du Toronto Centre of Learning & Development.

Après son allocation, le ministre Blair répondra aux questions des médias.

Date

Le mercredi 17 février 2021

Heure

12 h 30 (HNE)

Les médias qui souhaitent participer par téléphone peuvent composer le numéro ci-dessous. Les médias peuvent appeler 15 minutes avant le début de la conférence de presse. Les participants par téléconférence pourront poser des questions.

Numéros à composer par les participants : 613-960-7518 / 1-866-805-7923

Code d'accès : 9927842#

Pour voir la conférence de presse uniquement (pas de questions) via Zoom, veuillez envoyer un e-mail à ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca . Les inscriptions doivent être complétées au plus tard à 11 h 30 (HNE) le mercredi 17 février.

