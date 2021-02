Toponymie - La Ville de Montréal dévoile la nouvelle dénomination de plusieurs lieux publics





MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce les nouveaux noms de trois parcs et d'une avenue, mettant ainsi en valeur des familles et des personnalités qui ont fait leur marque dans leur domaine et leur quartier respectifs. Ces nouveaux toponymes seront recommandés en vue d'une adoption lors de la prochaine séance du conseil municipal.

« L'histoire de Montréal est remplie de femmes et d'hommes ayant fait la différence dans leur milieu et dans leur quartier. C'est une fierté pour nous de leur rendre hommage et de reconnaître leurs apports en baptisant une rue ou un parc en leur honneur, ce qui nous permet d'immortaliser leur histoire dans la mémoire et l'identité collectives montréalaises », a souligné la responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne et du patrimoine au comité exécutif, Émilie Thuillier.

Le parc Thaïs-Lacoste dans l'arrondissement de LaSalle

Le parc situé au nord-est de l'intersection des rues Lapierre et Chouinard, dans l'arrondissement de LaSalle, sera nommé parc Thaïs-Lacoste en l'honneur de Thaïs Lacoste-Frémont, une militante, journaliste et conférencière qui a consacré sa vie à promouvoir une plus grande place pour les femmes dans la société civile. Son engagement a notamment inspiré Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue députée au Québec, représentant notamment la circonscription de Marguerite-Bourgeoys. Le nom Thaïs-Lacoste est recommandé dans le cadre de l'opération Toponym'Elles, établie par la Ville de Montréal afin de promouvoir la représentation des femmes dans la toponymie montréalaise.

Le parc de l'Anse-aux-Rivard dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Au terme d'une consultation publique, le nouveau parc aménagé dans le secteur de Sainte-Geneviève, sur la rive de la rivière des Prairies, près de la rue du Moulin, de la rue de l'Anse et du boulevard Gouin, portera le nom de parc de l'Anse-aux-Rivard. La famille Rivard a marqué l'histoire du secteur et ce nom rappelle notamment Adrien Rivard (1890-1969), frère de Sainte-Croix, qui a été directeur des Cercles des jeunes naturalistes, son frère Zotique Rivard (1901-1977), qui a tenu un magasin général situé à l'intersection du boulevard Gouin Ouest et de la rue Saint-Joseph et qui fut maire de Sainte-Geneviève de 1925 à 1930.

Le parc des Anciens-Combattants dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Plusieurs espaces publics situés sur la rive de la rivière des Prairies, du côté est du boulevard Lalande, sont réunis sous la seule appellation de parc des Anciens-Combattants. L'emprise du parc des Anciens-Combattants a été modifiée au fil des années et ce nom s'étend maintenant à l'ensemble des terrains contigus incluant l'ancien parc du Port-de-Plaisance-de-Pierrefonds, la partie fermée de la rue Rose et l'ancien parc des Anciens-Combattants. Ce toponyme souligne le 60e anniversaire (1945-2005) de la victoire des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.

L'avenue Marie-Stéphane dans l'arrondissement d'Outremont

La nouvelle voie publique formant le prolongement de l'avenue Querbes, située entre le parc Pierre-Dansereau et l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux, à l'est de l'avenue Champagneur, dans l'arrondissement d'Outremont, prendra le nom d'avenue Marie-Stéphane, en l'honneur de la professeure de musique et compositrice, soeur Marie-Stéphane. Hélène Côté, qui a pris le nom de soeur Marie-Stéphane à son entrée chez les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie a été directrice des études musicales de sa congrégation. On lui doit aussi la fondation de l'École supérieure de musique d'Outremont en 1932, qui est devenue plus tard l'École de musique Vincent-d'Indy.

Des renseignements supplémentaires au sujet de la toponymie de Montréal sont disponibles à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/toponymie .

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 12:00 et diffusé par :