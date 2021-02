Avis aux médias - La ministre Monsef annoncera la tenue de projets visant à améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans le sud de la Colombie-Britannique

Avec le lancement de la nouvelle carte graphique mobile RTX 30 de NVIDIA, GIGABYTE a également déployé les ordinateurs portables de nouvelle génération de la gamme AORUS, pour les joueurs pros, et de la gamme AERO, pour les créateurs, alimentés par...

IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, présentera, le 19 février, aux investisseurs, ses résultats financiers pour l'exercice 2020 et ses perspectives budgétaires pour 2021. Pierre Barrial (Président et CEO du Groupe) et Didier Fontaine...