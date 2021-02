Santé psychologique : lancement de 4 webinaires gratuits à l'intention des travailleurs autonomes





MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier de présenter, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, une série de quatre webinaires visant à briser l'isolement et offrir un soutien psychologique aux travailleurs et travailleuses autonomes du Québec. Offerte gratuitement, cette série de webinaires se tiendra du 23 février au 15 mars.

Depuis près d'un an, la pandémie de la COVID-19 bouleverse notre quotidien et le monde du travail. Alors que le Québec compte plus de 350?000 travailleurs autonomes, plusieurs d'entre eux sont durement affectés en raison des changements reliés à leur situation financière, leurs activités, leur productivité, leur créativité et leur clientèle. Ce ne sont que quelques exemples d'éléments qui peuvent générer du stress et des inquiétudes dans ce contexte exceptionnel et particulièrement difficile. Dans cet esprit, les webinaires visent à outiller les travailleurs autonomes sur le plan de la santé psychologique en leur offrant des outils pratiques qui leur permettront de traverser cette zone de turbulences.

Au programme :

1. La santé mentale, un défi en temps de pandémie - vous en préoccuper est une nécessité pour vous et votre entourage!

Quand : 23 février à 12 h et 10 mars à 11 h

Conférencière : Michèle Parent, CRHA, vice-présidente associée, Services conseils santé organisationnelle, HUB International

2. Prendre soin de soi et des autres dans un contexte de turbulences

Quand : 25 février à 12 h et 11 mars à 11 h

Conférencière : Ghislaine Labelle, CRHA, auteure, conférencière et psychologique organisationnelle, Groupe Conseil SCO inc.

3. Prendre les commandes de sa santé psychologique

Quand : 26 février à 12 h et 12 mars à 11 h

Conférencier : Éric Provencher, CRHA, psychologue organisationnel chez HUMANA conseil

4. Pour que plaisir et sens génèrent bien-être et performance

Quand : 8 mars à 12 h et 15 mars à 11 h

Conférencier : Jacques Forest, CRHA, professeur et psychologique organisationnel, École des sciences de la gestion (ESG)-UQAM

Pour plus d'informations et pour vous inscrire aux webinaires gratuits : prenezsoindevous.ca

«?Alors que le contexte anxiogène se prolonge, l'état de santé psychologique de l'ensemble des travailleurs est certainement préoccupant. Mais puisque les travailleurs autonomes peuvent souvent se retrouver isolés et fragilisés, il est nécessaire d'y prêter une attention particulière. Nous espérons que ces webinaires sauront les outiller et ainsi, favoriser leur bien-être et soutenir leurs activités professionnelles et d'affaires.?»

Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

« La crise sanitaire a des répercussions importantes sur l'ensemble de la population et notamment sur la santé psychologique de nos travailleurs, qui ont vu, pour la plupart, leur réalité changer du jour au lendemain! Les travailleurs autonomes, plus à risque d'isolement, peuvent ressentir stress et anxiété devant les défis qui se posent au quotidien. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé en janvier dernier un investissement de 1,5 million de dollars visant à mettre en place des mesures de soutien accessibles et gratuites afin d'outiller ces travailleurs devant les répercussions de la pandémie sur leur vie personnelle et professionnelle. Ce que nous vivons est exceptionnel, donc je suis heureux de la mise en place d'actions de prévention concrètes pour favoriser le maintien d'une bonne santé psychologique. J'invite celles et ceux qui ressentent le besoin de se prévaloir de ces webinaires à s'y inscrire. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

À propos de l'Ordre

Regroupant 11?000 professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA ? CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 11:51 et diffusé par :