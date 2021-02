Le gouvernement du Canada lance la Stratégie nationale pour le Programme 2030





GATINEAU, QC, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Le Programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable est un appel à l'action ambitieux. Ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) visent à mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les peuples puissent vivre dans la paix et la prospérité. Cette responsabilité partagée exige une étroite coopération renforcée entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen ainsi que la ministre du Développement international, Karina Gould, lance Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, une étape importante dans la poursuite de la mise en oeuvre du Programme 2030 et de l'avancement des ODD au Canada et à l'étranger.

La stratégie promeut une approche pansociétale pour réaliser les ODD. Cette stratégie s'appuie sur les 30 actions et les 5 principes fondamentaux énoncés dans Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, ainsi que les commentaires des consultations nationales en personne et en ligne et la sensibilisation partout au Canada.

Afin d'appuyer l'approche pansociétale, le ministre Hussen a également annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accorde un financement d'environ 11,3 millions de dollars à 32 organismes, dans le cadre du Programme de financement des ODD de 2020-2021.

Le gouvernement du Canada soutient le travail des organismes sans but lucratif, des provinces et territoires, des municipalités, des universités, du secteur privé, et des membres des communautés autochtones et racialisées, afin de faire progresser les ODD.

Forte d'un engagement à ne laisser personne de côté, Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 vise à garantir que tous les segments de la société peuvent bénéficier d'un avenir égal, juste et durable.

Pour toute question ou demande de renseignement en lien avec Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, écrivez à Programme2030-2030Agenda@canada.gc.ca

Citations



« Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 contribue à l'effort pansociétal pour faire progresser les objectifs de développement durable En favorisant les partenariats et la collaboration en lien avec un éventail de problèmes, notamment l'égalité, la réduction de la pauvreté, le logement abordable et la transition vers une économie sans carbone, ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus prospère, plus sain et plus durable pour tous. »

- Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

«?Les objectifs de développement durable tracent une voie, au-delà de la pandémie mondiale, vers un monde plus sain, plus prospère et plus solidaire. Même si les objectifs sont ambitieux, ils demeurent notre feuille de route vers un avenir meilleur pour tous.?»

- Ministre du Développement international, Karina Gould

Faits en bref

Le Programme 203 de développement durable est un cadre mondial de 15 ans adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015. Les 17 objectifs de développement durable qui englobent les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable sont au coeur de ces objectifs.

Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un financement jusqu'à concurrence de 59,8 millions de dollars sur 13 ans (4,6 millions de dollars par an), à partir de 2018-2019, pour des programmes visant à soutenir la mise en oeuvre des ODD par le Canada, à créer de nouveaux partenariats et réseaux pour catalyser les actions liées au Programme 2030 et à sensibiliser le public.

À ce jour, le programme de financement des ODD a appuyé 88 organisations pour un total d'environ 17 millions de dollars.

Document d'information : Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030

De : Emploi et Développement social Canada

Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (Programme 2030) et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD) sont une responsabilité partagée qui exige des efforts pansociétaux. Les multi-partenariats concrets sont fondamentaux pour atteindre les ODD. Aller de l'avant ensemble - Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 est de créer et de favoriser un environnement propice à la participation, au dialogue et à la collaboration pansociétaux, pour aider à faire des progrès. .

Afin de créer cet environnement, Emploi et Développement social Canada (EDSC), avec d'autres ministères, exploitera les possibilités nouvelles et existantes de s'engager avec tous les ordres de gouvernement, les organisations autochtones, la société civile, les universités et le secteur privé, pour développer des mécanismes et des possibilités de collaboration sur cinq éléments fondamentaux :

Faciliter le leadership, la gouvernance et la cohérence des politiques

Accroître la sensibilisation, la mobilisation et les communications

Garantir la responsabilité, la transparence et l'établissement de rapports

Faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones

Investir dans les ODD

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030

Le Programme 2030

Le Programme 2030 est un cadre de travail mondial, s'étalant sur une période de 15 ans, qui a été adopté par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies en 2015. Au coeur du Programme 2030 se trouvent les 17 ODD regroupant les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable. Le Programme 2030 vise à créer un monde sûr, exempt de pauvreté et de famines, qui connaîtra le plein emploi et des emplois productifs, l'accès à une éducation de qualité et à une couverture sanitaire universelle, la réalisation de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, ainsi que la fin de la dégradation de l'environnement.

Le Programme 2030 est un cadre mondial de 15 ans qui a été adopté par tous les États membres des Nations unies en 2015. Au coeur de ce programme se trouvent les 17 ODD qui englobent les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Le Programme 2030 envisage un monde sûr, libéré de la pauvreté et de la faim, avec un plein emploi productif, l'accès à une éducation de qualité et une couverture médicale universelle, la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, et la fin de la dégradation de l'environnement.

Le Programme 2030 est un appel universel à l'action pour les personnes, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat.

Le Canada et le Programme 2030 de développement durable à l'horizon 2030

Le gouvernement du Canada appuie la vision et l'ambition du Programme 2030 et s'est engagé à travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux pour bâtir un monde plus pacifique, inclusif et prospère, dans lequel personne n'est laissé de côté.

Bon nombre des priorités, des politiques et des programmes nationaux et internationaux du Canada soutiennent les progrès réalisés à l'égard des ODD : réduction de la pauvreté, établissement d'une croissance économique durable, réconciliation avec les peuples autochtones, promotion de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation de toutes les femmes et les filles, et mesures relatives au changement climatique, à l'énergie propre et à la protection des écosystèmes océaniques.

Dans le budget 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir de nouveaux fonds sur 13 ans :

49,4 millions de dollars pour créer une unité des objectifs de développement durable (Unité des ODD) au sein d'EDSC et financer le suivi et les rapports par Statistique Canada afin de mesurer efficacement les progrès.

59,8 millions de dollars (4,6 millions de dollars par an) pour un programme de financement des Objectifs de développement durable, afin de soutenir l'engagement du gouvernement à mettre en oeuvre les ODD au Canada au moyen d'une approche pansociétale.

En juillet 2018, le gouvernement du Canada a présenté son premier rapport intitulé Examen national volontaire au Forum politique de haut niveau des Nations Unies à New York, soulignant comment le Canada suit les progrès réalisés et trace le chemin à suivre pour le futur.

Un juin 2019, le gouvernement du Canada lançait Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030, le résultat de consultations nationales en personne et en ligne. Ce document était un premier pas vers l'établissement des structures, des processus et des activités qui doivent être mis en place pour faire avancer le Programme 2030 de manière coordonnée, transparente et responsable.

Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 a également jeté les bases du cadre canadien d'indicateurs, afin de rendre compte avec précision des progrès des ODD dans un contexte canadien. Ce cadre se veut un complément au cadre mondial d'indicateurs utilisé pour suivre les progrès réalisés à l'échelle internationale et en rendre compte.

Programme de financement des Objectifs de développement durable (Programme de financement des ODD)

Le Programme de financement des ODD est un programme de subventions et de contributions qui vise à sensibiliser le public aux ODD, à soutenir de nouveaux partenariats pour faire avancer les actions, et à déterminer et à mettre en oeuvre des initiatives innovantes pour faire progresser les ODD. Grâce au Programme, le gouvernement soutient le travail des intervenants, notamment les organismes sans but lucratif, les provinces et territoires, les municipalités, les universités, le secteur privé, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes et les populations vulnérables.

À ce jour, le programme de financement des ODD a appuyé 88 organisations pour un total d'environ 17 millions de dollars.

Le Programme de financement des ODD a également accordé un financement à trois organisations autochtones nationales pour soutenir l'engagement à l'égard du Programme 2030. Le Programme s'est engagé, pour un total de 2,7 millions de dollars, avec l'Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l'Inuit Tapiriit Kanatami, sur une période de trois ans (2020-2023).

Les bénéficiaires du Programme de financement des ODD 2020-2021 comprennent :

Bénéficiaires du Programme de financement des ODD de 2020-2021 (subventions)

Institut de recherche et de développement sur l'intégration et la société Canada sans pauvreté Equitas - Centre international d'éducation aux droits humains John Humphrey Centre for Peace and Human Rights (JHC) Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters The Apathy is Boring Project Governors of Saint-Francis Xavier University Sir Sandford Fleming College Applied Arts and Technology Kids Code Jeunesse Volunteer Canada Climatable Association Future Earth Conseil de la coopération de l' Ontario Atlantic Council for International Cooperation Vancouver Island University Youth Climate Lab Université du Québec en Outaouais Shorefast University of Winnipeg Impak Finance Inc K'ahsho Got'ine Self-Government Negotiations

Bénéficiaires du Programme de financement des ODD de 2020-2021 (contributions)

Tamarack Institute for Community Engagement Centre for Equality Rights in Accommodation en Ontario 10 Carden Shared Space Université Laval Réseau pour une alimentation durable Engage Nova Scotia Ulnooweg Development Group Inc. Université Concordia Family Service Toronto Mothers Matter Center Canadian Centre on Disability Studies Incorporated

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 17 février 2021 à 11:37 et diffusé par :