Le conglomérat indien Godrej & Boyce vise à renforcer la chaîne du froid des vaccins dans le monde





Partenaire en Inde de la chaîne du froid de la plus importante campagne de vaccination contre la COVID-19 au monde, l'expert en réfrigération Godrej & Boyce lance des congélateurs « fabriqués en Inde » à température ultra-basse (inférieure à -80 °C)

Il offre des solutions pour la chaîne du froid des vaccins dans toutes les plages de températures

MUMBAI, Inde, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Godrej & Boyce, l'entreprise phare du groupe Godrej basée en Inde, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,5 milliard de dollars, s'est associée à la plus grande campagne mondiale de vaccination en Inde et dans d'autres parties du monde. Ses solutions de réfrigération médicale avancées et fabriquées en Inde protègent les vaccins sensibles à la bonne température. Elle a maintenant lancé des congélateurs de pointe à ultra-basse température qui peuvent conserver des fournitures médicales vitales, notamment les vaccins à ARNm, à moins de -80 °C, ce qui renforce ainsi la chaîne du froid médicale mondiale dans la campagne anti-covid.

Ces congélateurs sont axés sur la fiabilité, garantissant un fonctionnement continu grâce à des systèmes de secours de CO2/NO2. L'expertise de Godrej en électronique lui permet de construire des systèmes robustes pour différentes conditions de puissance.

La marque propose des réfrigérateurs de vaccins précertifiés PQS (2-8 °C) par l'OMS, des réfrigérateurs de banques de sang et des congélateurs (-20 °C), des congélateurs à ultra-basse température (inférieure à -80°C) et présentera prochainement des solutions de chaîne du froid mobiles et passives pour la distribution la plus éloignée.

Jamshyd Godrej, président et directeur général de Godrej & Boyce Manufacturing Company Ltd. a déclaré : « Aujourd'hui, les pays du monde entier ont du mal à mettre en place des programmes efficaces de vaccination contre la COVID-19 en raison d'équipements frigorifiques inadéquats. Grâce aux décennies d'expertise de Godrej dans le domaine de la technologie de réfrigération, la marque propose une gamme de solutions frigorifiques « Made in India for the World » pour les vaccins et les fournitures vitales qui peuvent aider les gouvernements du monde entier dans leur lutte contre la COVID-19. »

Kamal Nandi, chef du département et vice-président exécutif de Godrej Appliances a ajouté : « Les nouveaux congélateurs à ultra-basse température de Godrej permettent un large éventail d'utilisations essentielles comme le stockage des vaccins à ARNm, les banques de sang, le stockage des organes, la chaîne du froid pharmaceutique, les laboratoires de tests, l'élevage d'animaux, la chaîne du froid alimentaire, etc. »

À propos de Godrej & Boyce

Godrej & Boyce (« G&B »), une société du groupe Godrej, a été fondée en 1897 et a contribué à l'autonomie de l'Inde dans le secteur de la production industrielle. G&B a breveté le premier verrou sans ressort au monde et, depuis lors, a diversifié ses activités dans 14 entreprises de différents secteurs, allant de la sécurité, le mobilier, l'aérospatiale à l'infrastructure et à la défense. Godrej est l'une des marques les plus reconnues de l'Inde et est au service de plus de 1,1 milliard de clients chaque jour dans le monde.

Première en Inde à fabriquer des réfrigérateurs en 1958, Godrej Appliances s'est développée dans divers secteurs, dont les réfrigérateurs médicaux, et fabrique 3 millions d'appareils chaque année.

