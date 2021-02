Bauer Hockey réalise le graphisme unique d'un patin en l'honneur du premier joueur noir de la LNH, Willie O'Ree





Pour souligner le Mois de l'histoire des Noirs, plusieurs joueurs de la LNH porteront ces patins. Cette initiative vise à collecter des fonds pour le Black Girl Hockey Club, un club de hockey féminin à but non lucratif

EXETER, N.H., le 17 févr. 2021 /CNW/ - Fidèle à son engagement à faire du hockey un sport plus diversifié et plus inclusif, Bauer Hockey a conçu le graphisme unique d'un patin qui célèbre les réalisations et la vie de Willie O'Ree, le premier joueur noir de la Ligue nationale de hockey. Le motif, qui fait partie intégrante de la botte du patin, présente une image de M. O'Ree et des phrases inspirantes associées au mouvement pour l'égalité. Plusieurs joueurs de la LNH porteront ces patins sur la glace cette semaine.

« En créant ces patins spéciaux en l'honneur de Willie O'Ree, Bauer Hockey illustre avec force les valeurs d'intégration qui rendent notre sport et notre monde meilleurs », souligne Kim Davis, première vice-présidente exécutive de la LNH chargée de l'impact social, des initiatives de croissance et des affaires législatives. « Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec Bauer sur ce projet, qui s'ajoute à la célébration du Mois de l'histoire des Noirs. En utilisant les patins pour collecter des fonds en faveur de la diversité et de l'inclusion dans le hockey, nous démontrons aussi que nous croyons fermement que l'inclusion est un sport qui dure toute l'année ».

Un nombre limité des patins historiques O'Ree de BAUER ont été fabriqués et assemblés au Centre d'innovation BAUER à Blainville, au Québec. La conception graphique a été réalisée et inspirée par Terry Smith de Terry Smith Creations, les joueurs de hockey professionnel Wayne Simmonds et J.T. Brown, et Eustace King, agent de l'AJLNH et associé directeur de O2K Sports Management. M. Smith, qui a également créé le logo des Sharks de San José, a été le concepteur principal du patin O'Ree de BAUER. Grâce au numéro 22 de Willie inscrit sur le talon de la chaussure, BAUER rend hommage au membre du Temple de la renommée en y ajoutant sa photo et la date de son premier match sur un côté, puis des mots tels que Respect, Equality, BLM et Diversity sur l'autre.

« Je vois Willie O'Ree comme un astronaute », a déclaré Wayne Simmonds des Maple Leafs de Toronto. « Il a été un pionnier en tant que joueur et, en dehors de la glace, son rôle d'ambassadeur continue de permettre à de nouveaux joueurs et à leurs familles de découvrir le hockey. Ce fut un honneur pour moi de participer à la création de ce patin et j'ai hâte de le porter sur la glace ».

M. O'Ree, qui a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en tant que bâtisseur en 2018, est entré dans l'histoire le 18 janvier 1958 lorsqu'il a chaussé ses patins pour les Bruins de Boston lors d'un match contre les Canadiens de Montréal. En reconnaissance de cette étape historique, ainsi que des contributions de Willie à ce sport, notamment son rôle d'ambassadeur de la diversité de la LNH, dans le cadre duquel il a initié au hockey plus de 130 000 garçons et filles issus de milieux sous-représentés, Bauer Hockey lancera ce patin au cours du Mois de l'histoire des Noirs. De nombreux joueurs de la LNH rendront hommage à Willie en portant les patins sur la glace.

L'équipe BAUER est très honorée de contribuer à souligner cette étape historique et à faire entendre la voix de nos athlètes. Il s'agit d'une reconnaissance pour les barrières que Willie O'Ree a fait tomber en 1958, ainsi que pour sa vie consacrée à devenir l'un des meilleurs ambassadeurs que notre sport ait jamais connus », a déclaré Ed Kinnaly, PDG de Peak Achievement Athletics, qui est propriétaire de Bauer Hockey. « Sur la glace et ailleurs, le travail de Willie a permis de faire évoluer notre sport et de le rendre encore plus ouvert et accessible à tous ».

Les patins qui auront été portés pendant le match seront vendus aux enchères dans le cadre du programme d'enchères de la LNH. BAUER a également créé des t-shirts souvenirs des patins O'Ree; il est possible de se les procurer sur BAUER.com. Tous les profits seront versés au Black Girl Hockey Club (BGHC), une association à but non lucratif qui se consacre à favoriser l'intégration des femmes noires au sein de la communauté du hockey et à rendre le hockey encore plus accueillant.

« Le Black Girl Hockey Club est fier de recevoir ce don très généreux de la part de Bauer et de M. O'Ree. Celui-ci nous permettra de poursuivre notre travail visant à créer une place pour les femmes noires dans le hockey grâce à des programmes tels que notre fonds de bourses d'études et des activités communautaires d'apprentissage », a souligné Renee Hess, directrice générale du Black Girl Hockey Club. « Willie O'Ree continue d'inspirer des générations de passionnés de hockey grâce à sa ténacité et à son amour pour ce sport et, par son travail, le BGHC est heureux de perpétuer son héritage ».

